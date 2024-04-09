"Раньше о таком вслух нельзя было и сказать": итальянцы обсуждают отказ Украины от территорий - 09.04.2024 Украина.ру
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"Раньше о таком вслух нельзя было и сказать": итальянцы обсуждают отказ Украины от территорий
"Раньше о таком вслух нельзя было и сказать": итальянцы обсуждают отказ Украины от территорий - 09.04.2024 Украина.ру
"Раньше о таком вслух нельзя было и сказать": итальянцы обсуждают отказ Украины от территорий
Итальянские СМИ впервые заговорили о территориальных уступках Украины для завершения конфликта, заявил итальянский журналист и политолог Сандро Тети в программе "Открытый эфир"
2024-04-09T11:51
2024-04-09T11:51
новости
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русофобия
конфликт
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Ранее он посетил Донбасс. Журналистка поинтересовалась, смог ли политолог донести до итальянской аудитории, что на самом деле происходит, или машина цензуры подавила это.Тети отметил, что в итальянских СМИ наблюдался "разгул русофобии". При этом подавляющее большинство итальянцев выступает против поставок оружия Украине.По словам Тети, многие итальянцы также осознали, что Россия никогда не может проиграть. При этом, отмечает журналист, многие люди "наивно думали", что Украина может выиграть в ходе так называемого контрнаступления. Однако военные знали суть дела с самого начала. Сейчас всё изменилось коренным образом. СМИ действительно впервые говорят: "Да, надо пожертвовать частью территории Украины, но взамен Украина вступит в НАТО", отметил он. Однако для России такой вариант неприемлем.Итальянская газета La Repubblica 5 апреля сообщила, что Украина может отказаться от территорий взамен на немедленное вступление в НАТО. К этой теме всё чаще возвращаются во время неофициальных разговоров.
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новости, украина, россия, нато, донбасс, италия, сми, русофобия, конфликт
Новости, Украина, Россия, НАТО, Донбасс, Италия, СМИ, Русофобия, конфликт

"Раньше о таком вслух нельзя было и сказать": итальянцы обсуждают отказ Украины от территорий

11:51 09.04.2024
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : CC0, Pixabay
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Итальянские СМИ впервые заговорили о территориальных уступках Украины для завершения конфликта, заявил итальянский журналист и политолог Сандро Тети в программе "Открытый эфир"
Ранее он посетил Донбасс. Журналистка поинтересовалась, смог ли политолог донести до итальянской аудитории, что на самом деле происходит, или машина цензуры подавила это.
Тети отметил, что в итальянских СМИ наблюдался "разгул русофобии". При этом подавляющее большинство итальянцев выступает против поставок оружия Украине.

"Подавляющее большинство итальянцев, говорят о том, что надо, чтобы война закончилась путём переговоров и обязательно часть территории Украины отошли России. Раньше вслух это нельзя было произносить", - заявил итальянский политолог.

По словам Тети, многие итальянцы также осознали, что Россия никогда не может проиграть.
При этом, отмечает журналист, многие люди "наивно думали", что Украина может выиграть в ходе так называемого контрнаступления. Однако военные знали суть дела с самого начала. Сейчас всё изменилось коренным образом.
СМИ действительно впервые говорят: "Да, надо пожертвовать частью территории Украины, но взамен Украина вступит в НАТО", отметил он. Однако для России такой вариант неприемлем.
Итальянская газета La Repubblica 5 апреля сообщила, что Украина может отказаться от территорий взамен на немедленное вступление в НАТО. К этой теме всё чаще возвращаются во время неофициальных разговоров.
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
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