"Раньше о таком вслух нельзя было и сказать": итальянцы обсуждают отказ Украины от территорий
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Итальянские СМИ впервые заговорили о территориальных уступках Украины для завершения конфликта, заявил итальянский журналист и политолог Сандро Тети в программе "Открытый эфир"
Ранее он посетил Донбасс. Журналистка поинтересовалась, смог ли политолог донести до итальянской аудитории, что на самом деле происходит, или машина цензуры подавила это.
Тети отметил, что в итальянских СМИ наблюдался "разгул русофобии". При этом подавляющее большинство итальянцев выступает против поставок оружия Украине.
"Подавляющее большинство итальянцев, говорят о том, что надо, чтобы война закончилась путём переговоров и обязательно часть территории Украины отошли России. Раньше вслух это нельзя было произносить", - заявил итальянский политолог.
По словам Тети, многие итальянцы также осознали, что Россия никогда не может проиграть.
При этом, отмечает журналист, многие люди "наивно думали", что Украина может выиграть в ходе так называемого контрнаступления. Однако военные знали суть дела с самого начала. Сейчас всё изменилось коренным образом.
СМИ действительно впервые говорят: "Да, надо пожертвовать частью территории Украины, но взамен Украина вступит в НАТО", отметил он. Однако для России такой вариант неприемлем.
Итальянская газета La Repubblica 5 апреля сообщила, что Украина может отказаться от территорий взамен на немедленное вступление в НАТО. К этой теме всё чаще возвращаются во время неофициальных разговоров.
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
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