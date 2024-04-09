https://ukraina.ru/20240409/1054394297.html

"Раньше о таком вслух нельзя было и сказать": итальянцы обсуждают отказ Украины от территорий

"Раньше о таком вслух нельзя было и сказать": итальянцы обсуждают отказ Украины от территорий - 09.04.2024 Украина.ру

"Раньше о таком вслух нельзя было и сказать": итальянцы обсуждают отказ Украины от территорий

Итальянские СМИ впервые заговорили о территориальных уступках Украины для завершения конфликта, заявил итальянский журналист и политолог Сандро Тети в программе "Открытый эфир"

2024-04-09T11:51

2024-04-09T11:51

2024-04-09T11:51

новости

украина

россия

нато

донбасс

италия

сми

русофобия

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/24/1034002499_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7b8b32addec713abb53fec6afbb6862.jpg

Ранее он посетил Донбасс. Журналистка поинтересовалась, смог ли политолог донести до итальянской аудитории, что на самом деле происходит, или машина цензуры подавила это.Тети отметил, что в итальянских СМИ наблюдался "разгул русофобии". При этом подавляющее большинство итальянцев выступает против поставок оружия Украине.По словам Тети, многие итальянцы также осознали, что Россия никогда не может проиграть. При этом, отмечает журналист, многие люди "наивно думали", что Украина может выиграть в ходе так называемого контрнаступления. Однако военные знали суть дела с самого начала. Сейчас всё изменилось коренным образом. СМИ действительно впервые говорят: "Да, надо пожертвовать частью территории Украины, но взамен Украина вступит в НАТО", отметил он. Однако для России такой вариант неприемлем.Итальянская газета La Repubblica 5 апреля сообщила, что Украина может отказаться от территорий взамен на немедленное вступление в НАТО. К этой теме всё чаще возвращаются во время неофициальных разговоров.

https://ukraina.ru/20240408/1054365840.html

украина

россия

донбасс

италия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, нато, донбасс, италия, сми, русофобия, конфликт