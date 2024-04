https://ukraina.ru/20240409/1054391713.html

Хроника энергетической войны: ЕС сокращает, Египет наращивает, Иран с Пакистаном строят

Хроника энергетической войны: ЕС сокращает, Египет наращивает, Иран с Пакистаном строят - 09.04.2024

Хроника энергетической войны: ЕС сокращает, Египет наращивает, Иран с Пакистаном строят

В прошлом году Россия поставила в порты ЕС более 15 миллионов тонн сжиженного природного газа. Это больше, чем в 2022-м, хоть и незначительно, однако на 37,7% больше, чем в 2021 году.

ЕС увеличил долю российского газа в импорте до 15%Евросоюз заменил более 1/10 российского трубопроводного газа на российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом 4 апреля сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на статистику ЕС, свои расчеты и данные аналитической компании Kpler.Доля российского газа в общем импорте ЕС выросла примерно до 15%, тогда как доля трубопроводного газа снизилась с 37% до 8,7% после начала спецоперации на Украине. Рост поставок в некоторой мере обусловлен скидками на российский СПГ.По данным Kpler, в 2023 году Россия поставила в порты ЕС больше 15,6 миллиона тонн СПГ. Это больше, чем в 2022-м, хоть и незначительно, однако на 37,7% больше, чем в 2021 году.Испания, которая ранее не импортировала российский трубопроводный газ, стала крупнейшим реэкспортером российских поставок СПГ по морю. При этом в данных о доставке указывается только предыдущий пункт назначения. Поэтому СПГ, который принимают в Бельгии, Франции, Испании и Нидерландах, теряет свою российскую маркировку перед отправкой по газопроводам или погрузкой на другие суда.Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в марте 2024 года заявляла, что Еврокомиссия собирается добиться сокращения закупок российского СПГ в текущем году.Поставки российского СПГ в ЕС в 2023 году, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, составили 15 млн т., то есть данные практически совпадают с информацией Kpler. Это примерно 46% от общего экспорта российского сжиженного газа в прошлом году.При этом спрос на газ в ЕС в феврале 2024 года снизился на 8% в годовом сравнении после двузначного роста (на 12%) в январе. На снижение спроса повлиял ряд факторов. В первую очередь, сказалось снижение спроса на газ для отопления в жилом секторе из-за более теплой, чем обычно, зимы. В промышленном секторе наблюдалась заметная стагнация потребления газа, несмотря на тенденцию к снижению цен.Импорт трубопроводного газа в ЕС в феврале 2024 года снизился на 7% в месячном сравнении и вырос на 5% в годовом, составив 12,4 млрд кубометров. Поставки сжиженного природного газа в Евросоюз в феврале восьмой месяц подряд снижались в годовом выражении – на 12%, до 10 млн т.Сокращение импорта СПГ было обусловлено снижением спроса на газ и значительной премией к цене спотового СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе по сравнению с Европой. За первых два месяца 2024 года страны ЕС импортировали 21,08 млн т СПГ, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.Египет планирует увеличить импорт СПГ для предотвращения отключения электричестваЕгипет планирует нарастить закупки сжиженного природного газа во втором квартале 2024 года, чтобы избежать отключения электроэнергии в летний период. Об этом 8 апреля сообщило американское агентство Bloomberg.По данным агентства, власти Египта намерены ежемесячно как минимум до июля 2024 года проводить расширенные закупки СПГ за рубежом. Компания Egypt Natural Gas Holding Co. в настоящее время планирует импортировать как минимум одну партию СПГ в месяц до июля или августа текущего года, всего планируется импортировать до пяти дополнительных партий этого топлива. Потенциальный продавец не назван, то есть это могут быть и российские производители СПГ.Увеличить импорт энергоресурсов в Египет решено для сокращения рисков перебоев в подаче электроэнергии, связанных с высокими температурами в летний сезон. В 2023 году волны аномальной жары приводили к регулярному отключению электричества на несколько часов в день, поскольку затраты электроэнергии на охлаждение воздуха перегружали энергосистему страны.Прогнозируется, что уже в конце апреля температура в Каире будет выше сезонных норм. Помимо удовлетворения растущего спроса на охлаждение, газ необходим для питания энергоемких отраслей промышленности, таких как производство удобрений. При этом на данный момент мировые цены на газ значительно снизились, что облегчает обеспечение сохранности грузов чувствительным к цене клиентам на развивающихся рынках.Крупные закупки СПГ грозят истощением валютных резервов страны как раз в то время, когда Египет сталкивается с напряженностью из-за войны в Газе, а доходы от переправ через Суэцкий канал заканчиваются в результате нападений боевиков-хуситов на суда в Красном море.Главный экономист Bloomberg Economics по развивающимся рынкам Зияд Дауд отметил, что превращение Египта в импортера газа увеличивает расходы страны. Помимо обеспечения безопасности поставок энергоносителей, властям необходимо предоставить средства для погашения задолженности по импорту, урегулирования задолженностей с международными компаниями и ослабления ограничений на привлечение капитала, подчеркнул эксперт.Закупки СПГ знаменуют собой серьезный сдвиг для Египта, который в значительной степени прекратил импорт топлива в 2018 году после того, как открытие крупного газового месторождения Zohr увеличило внутреннее производство и превратило страну в экспортера газа.Совсем недавно, в 2022 году, в разгар энергетического кризиса в Европе, Египет продавал рекордные объемы газа на международных рынках, обеспечивая себе желанный источник дохода в то время, когда он боролся с резким ростом цен на продовольствие. Египет был один из поставщиков, который помог Европе сохранить стабильность после того, как ЕС резко ограничил поставки газа из России по газопроводам, укрепив амбиции страны по превращению в энергетический хаб.Однако ныне добыча газа в Египте упала до самого низкого уровня за последние годы. Министр нефти Тарек Эль-Молла связал это с естественным истощением месторождений страны. Аналитик британской консалтинговой фирмы Energy Aspects Ltd. в Якопо Касадеи заявил Bloomberg, что внутреннего производства в Египте и трубопроводного импорта из Израиля будет недостаточно для покрытия потребностей страны в газе этим летом.В конце ноября прошлого года стало известно, что крупнейший зарубежный добычный проект с участием Роснефти – газовое месторождение Zohr на континентальном шельфе Египта – может снизить добычу в 2023 года до трёхлетнего минимума.Тогда отмечалось, что за 10 месяцев 2023-го на Zohr было добыто 19,17 млрд кубометров газа, что на 14% меньше аналогичного периода 2022-го. Доля Роснефти в добыче составляла 3,37 млрд кубометров.Максимальная добыча на проекте – более 28 млрд кубометров – была достигнута по итогам 2021 года. В 2023-м началось резкое сокращение добычи, предположительно, из-за инфильтрации воды в скважины.Пакистан и Иран намерены совместно достроить газопровод, несмотря на противодействие СШАПакистан и Иран намерены завершить строительство первоначального пакистанского участка магистрального газопровода Пакистан – Иран ("Мир") от морского порта Гвадар до иранской границы, несмотря на противодействие США. Об этом 5 апреля сообщила пакистанская газета The News International.По информации издания, проект может быть согласован во время предстоящего в конце апреля визита в Пакистан президента Ирана Эбрахима Раиси. Пакистанские чиновники отмечают, что дипломаты обеих стран находятся в контакте, чтобы окончательно согласовать дату визита и повестку дня для обсуждения различных важных вопросов, включая реализацию проекта газопровода. По их словам, у Исламабада нет иного выбора, кроме как проложить этот 81-километровый участок трубопровода, чтобы избежать штрафа в размере 18 миллиардов долларов.Ресурсной базой газопровода "Мир" является месторождение Южный Парс в Иране.Газопровод должен соединить Иран и Пакистан с перспективой выхода в Индию. Планируемая пропускная мощность – 7,7 млрд кубометров природного газа в год на начальном этапе.Общая протяженность газопровода – 1931 км, из них 1150 км на территории Ирана (от Асалуйе до Ираншехра и оттуда до Чабахара), затем для экспорта в Пакистан. Пока построено 907 км газопровода, недостроен участок от Чабахара до ирано-пакистанской границы, и 781 км на территории Пакистана. В первую очередь речь идёт о 81 км газопровода от границы с Ираном до порта Гвадар. Прокладка трубопровода от порта Гвадар далее на восток до города Навабшах в провинции Синд пока остаётся гипотетической.Общая стоимость проекта – 7,6 миллиарда долларов, из которых 2 млрд вложил Иран (первоначально анонсировалась сумма в 1,5 млрд). Пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company подписали соглашение о строительстве газопровода "Мир" ещё в 2009 году.Пакистан обязался построить свой участок трубопровода к январю 2015 года, но его возведение так и не закончилось, в то время как иранский участок почти до самой границы с Пакистаном уже готов к эксплуатации.В августе 2023 года Пакистан направил Ирану уведомление о форс-мажорных обстоятельствах, в результате которых он приостанавливает выполнение обязательств по реализации энергетического проекта до тех пор, пока остаются в силе санкции США в отношении Ирана, или до получения разрешения от Вашингтона на завершение строительства газопровода.Это фактически означало отказ от проекта, но в ответ Иран пригрозил обратиться в международный арбитражный суд с иском к Пакистану на 18 млрд долларов за невыполнение обязательств по проекту. Чтобы избежать штрафа, после смены правительства Пакистан заверил, что заинтересован в возрождении проекта газопровода "Мир".Иран пошел навстречу соседней стране, дав отсрочку с подачей иска против Пакистана за срыв сроков начала строительства газопровода на 180 дней, до сентября 2024 года. 24 февраля Временный комитет Кабинета министров Пакистана по энергетике (CCoE) одобрил начало работ по первой фазе строительства пакистанского участка газопровода "Мир".26 марта 2024 года государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил, что Исламабад будет добиваться от США неприменения санкций в отношении пакистанских компаний, которые в ближайшее время приступят к достройке газопровода "Мир". Однако на следующий день представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон не поддерживает реализацию проекта, и предупреждает о риске санкций при ведении бизнеса с Тегераном.

