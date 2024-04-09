https://ukraina.ru/20240409/1054375833.html

С точностью до номера дома: политолог рассказал, как ВС РФ находят и уничтожают объекты ВСУ в Харькове

С точностью до номера дома: политолог рассказал, как ВС РФ находят и уничтожают объекты ВСУ в Харькове - 09.04.2024 Украина.ру

С точностью до номера дома: политолог рассказал, как ВС РФ находят и уничтожают объекты ВСУ в Харькове

В Харькове ВС РФ уничтожают все объекты, где противник может что-то чинить и производить, а также места расположения ВСУ и склады с вооружением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-04-09T03:00

2024-04-09T03:00

2024-04-09T03:00

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Армия РФ не просто заходит в Харьков "как к себе домой". Военные проводят комплекс военных операций, в которых принимают участие ДРГ, ВКС и артиллерийские подразделения (РСЗО и ствольные орудия). Украинские военные не могут этому противостоять, рассказал политолог.ВС РФ системно уничтожают все объекты, где противник может что-то чинить и производить, а также места расположения личного состава и склады с вооружением, добавил эксперт.Наверняка у российской беспилотной и агентурной разведки есть данные о том, что ВСУ по этим адресам что-то производили, складировали вооружение или там был личный состав. Чтобы никто не придумал ложь про то, что ВС РФ якобы "где-то нанесли удар по детскому садику", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240406/1054327782.html

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