С точностью до номера дома: политолог рассказал, как ВС РФ находят и уничтожают объекты ВСУ в Харькове - 09.04.2024 Украина.ру
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С точностью до номера дома: политолог рассказал, как ВС РФ находят и уничтожают объекты ВСУ в Харькове
С точностью до номера дома: политолог рассказал, как ВС РФ находят и уничтожают объекты ВСУ в Харькове - 09.04.2024 Украина.ру
С точностью до номера дома: политолог рассказал, как ВС РФ находят и уничтожают объекты ВСУ в Харькове
В Харькове ВС РФ уничтожают все объекты, где противник может что-то чинить и производить, а также места расположения ВСУ и склады с вооружением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-04-09T03:00
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Армия РФ не просто заходит в Харьков "как к себе домой". Военные проводят комплекс военных операций, в которых принимают участие ДРГ, ВКС и артиллерийские подразделения (РСЗО и ствольные орудия). Украинские военные не могут этому противостоять, рассказал политолог.ВС РФ системно уничтожают все объекты, где противник может что-то чинить и производить, а также места расположения личного состава и склады с вооружением, добавил эксперт.Наверняка у российской беспилотной и агентурной разведки есть данные о том, что ВСУ по этим адресам что-то производили, складировали вооружение или там был личный состав. Чтобы никто не придумал ложь про то, что ВС РФ якобы "где-то нанесли удар по детскому садику", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьков, самойлов, вс рф, склады, разведка, бпла, вкс, всу
Новости, Россия, Харьков, Самойлов, ВС РФ, склады, разведка, БПЛА, ВКС, ВСУ

С точностью до номера дома: политолог рассказал, как ВС РФ находят и уничтожают объекты ВСУ в Харькове

03:00 09.04.2024
 
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
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В Харькове ВС РФ уничтожают все объекты, где противник может что-то чинить и производить, а также места расположения ВСУ и склады с вооружением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Армия РФ не просто заходит в Харьков "как к себе домой". Военные проводят комплекс военных операций, в которых принимают участие ДРГ, ВКС и артиллерийские подразделения (РСЗО и ствольные орудия). Украинские военные не могут этому противостоять, рассказал политолог.
ВС РФ системно уничтожают все объекты, где противник может что-то чинить и производить, а также места расположения личного состава и склады с вооружением, добавил эксперт.
"Мы не просто смотрим на карту города. Мы имеем четкое представление о том, где и какой объект располагается на территории Харькова или области. БПЛА обнаружил – сравнил с картами или оптическими портретами местности с точностью до номера дома – нанес удар", - отметил Самойлов.
Наверняка у российской беспилотной и агентурной разведки есть данные о том, что ВСУ по этим адресам что-то производили, складировали вооружение или там был личный состав. Чтобы никто не придумал ложь про то, что ВС РФ якобы "где-то нанесли удар по детскому садику", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
Геннадий Алехин интервью
6 апреля, 10:50
Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков Я не знаю, как будут брать Харьков. Но штурмовать мы его точно не будем. Мы используем какие-то нестандартные ходы
 
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04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
04:00Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
03:50Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
03:40Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
03:30Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
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