Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева - 08.04.2024 Украина.ру
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Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева
Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева - 08.04.2024 Украина.ру
Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева
Обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля
2024-04-08T14:49
2024-04-08T14:49
запорожская аэс
магатэ
дмитрий песков
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"Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", - сказал Песков.Он подчеркнул, что киевский режим продолжает свою террористическую активность.В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены.
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запорожская аэс, магатэ, дмитрий песков, россия, киев, новости, украина
Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Дмитрий Песков, Россия, Киев, Новости, Украина

Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева

14:49 08.04.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля
"Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что киевский режим продолжает свою террористическую активность.
В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены.
украинский артиллерист - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Вчера, 18:11
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Запорожская АЭСМАГАТЭДмитрий ПесковРоссияКиевНовостиУкраина
 
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