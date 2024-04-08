https://ukraina.ru/20240408/1054377297.html
Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева
Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева - 08.04.2024 Украина.ру
Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева
Обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля
2024-04-08T14:49
2024-04-08T14:49
2024-04-08T14:49
запорожская аэс
магатэ
дмитрий песков
россия
киев
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/18/1051319128_0:99:2145:1306_1920x0_80_0_0_e3eeaba57cd4c6c083299b50a8086b4f.jpg
"Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", - сказал Песков.Он подчеркнул, что киевский режим продолжает свою террористическую активность.В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены.
https://ukraina.ru/20240407/1054362604.html
россия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/18/1051319128_99:0:2030:1448_1920x0_80_0_0_0b9125d10c6a5a8920fdf7982e380bb1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, магатэ, дмитрий песков, россия, киев, новости, украина
Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Дмитрий Песков, Россия, Киев, Новости, Украина
Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева
Обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля
"Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что киевский режим продолжает свою террористическую активность.
В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены.