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Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева

Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева - 08.04.2024 Украина.ру

Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева

Обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля

2024-04-08T14:49

2024-04-08T14:49

2024-04-08T14:49

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"Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика", - сказал Песков.Он подчеркнул, что киевский режим продолжает свою террористическую активность.В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены.

https://ukraina.ru/20240407/1054362604.html

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запорожская аэс, магатэ, дмитрий песков, россия, киев, новости, украина