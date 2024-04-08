https://ukraina.ru/20240408/1054370084.html

Зеленский замышляет "преступление века": нужна катастрофа и много жертв

Зеленский замышляет "преступление века": нужна катастрофа и много жертв - 08.04.2024 Украина.ру

Зеленский замышляет "преступление века": нужна катастрофа и много жертв

Украина впервые с ноября 2022 года нанесла удары беспилотниками по Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая находится под контролем России. Киевский режим хочет отсрочить свой конец и погрузить всю Европу в ядерный хаос

2024-04-08T11:31

2024-04-08T11:31

2024-04-08T11:31

эксклюзив

запорожская аэс

украина

россия

дроны

владимир зеленский

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Что произошлоЗапорожская АЭС в районе города Энергодар является крупнейшей электростанцией в Европе, имеет шесть энергоблоков, каждый мощностью по 1000 мегаватт. Пять из этих блоков в настоящее время находятся в холодном состоянии. Один блок (четвертый) находится в режиме горячей остановки, чтобы поддерживать необходимую работу станции.Запорожская атомная электростанция была взята под управление "Росатомом" в 2022 году после начала российской военной спецоперации на Украине. С этого момента ВСУ неоднократно устраивали провокации, предпринимая попытки ударов по территории ЗАЭС.На ситуацию обратили пристальное внимание в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). С сентября 2022-го специальная миссия организации работает на ЗАЭС.Последний до настоящего момента удар БПЛА по станции был нанесен Украиной два года назад, в ноябре.Теперь, похоже, киевский режим снова возвращается к практике ударов по Запорожской АЭС. В минувшее воскресенье, 7 апреля, было зафиксировано три прилета по станции. В отличие от предыдущих попыток Украины атаковать ЗАЭС, на этот раз дроны-камикадзе прицельно били по реактору.Как рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, всего было три попадания, одно из них – в купол шестого энергоблока.По ее словам, критических повреждений эти удары не принесли, при этом угроз безопасности на станции тоже не зафиксировано.Яшина отметила, что, несмотря на это, ни одна АЭС в мире не рассчитана на огневое воздействие со стороны вооруженных сил. По ее мнению, такая активность Украины может свидетельствовать о подготовке провокации на ЗАЭС со стороны украинской армии.В "Росатоме" назвали удары по Запорожской атомной станции беспрецедентными."Госкорпорация "Росатом" категорически осуждает беспрецедентную атаку по объектам атомной станции и ее инфраструктуры и призывает руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также руководство стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить эскалацию ситуации вокруг станции", - говорится в заявлении в телеграм-канале "Росатома".Там отметили, что трое сотрудников станции пострадали из-за атаки, один из них тяжело ранен.По данным директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в конструкцию защитной оболочки реактора ЗАЭС было зафиксировано три прямых попадания. Он не стал подтверждать, что удар был нанесен ВСУ.В свойственной для себя манере на произошедшее отреагировала Украина в лице Главного управления разведки при Минобороны. Там не смогли придумать оправдания лучше, чем заявить, что РФ будто бы сама обстреляла станцию.ПоследствияНынешнюю атаку на ЗАЭС можно без преувеличения назвать преступлением века, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет."Случившиеся без преувеличения можно назвать преступлением века. [Владимир] Зеленский обречен и цепляется за любую соломинку, чтобы удержаться у власти. Он использует самые запрещенные, античеловечные, кощунственные методы, преследуя цель взорвать ядерную станцию и принести всему миру техногенную катастрофу с большим числом жертв", - заявил он.Шеремет полагает, что цель украинских властей является погружение в ядерный хаос не только РФ, но и Европы.Возобновление ударов ВСУ по ЗАЭС в очередной раз демонстрирует, что любым договоренностям с нынешними украинскими властями – грош цена. В октябре прошлого года Гросси рассказал, что Зеленский лично пообещал ему не предпринимать атак на атомную станцию."Президент Зеленский лично заверил меня, что они (ВСУ – ред.) не будут напрямую бомбить или обстреливать ее (ЗАЭС – ред.). С точки зрения ее возврата существуют другие варианты, которые находятся на столе", – сказал тогда глава МАГАТЭ.Как видим, обещание украинского лидера продержалось лишь полгода.Сначала был кровавый теракт в "Крокус Сити Холле", следы которого ведут на Украину, теперь – удары по энергоблокам ЗАЭС. Зеленский и его подручные лишний раз подтвердили курс на развязывание террора и даже ядерной катастрофы, чтобы удержать ситуацию и сохранить свою власть.Примечательно и то, что возобновление ударов по атомной станции совпало по времени с активно циркулирующими слухами о возможной отправке на Украину воинского контингента стран НАТО. В этом случае иностранные подразделения могут быть введены под предлогом обеспечения радиационной безопасности.

https://ukraina.ru/20231027/1050527894.html

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Павел Котов

эксклюзив, запорожская аэс, украина, россия, дроны, владимир зеленский