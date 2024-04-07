Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давно - 07.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240407/1054355595.html
Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давно
Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давно - 07.04.2024 Украина.ру
Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давно
Европу опять потряхивает сообщениями, что Украина вышла на страшное первое место по незаконной торговле человеческими органами и поставкам детей для педофильских утех, что очень востребовано извращенцами континента.
2024-04-07T12:34
2024-04-07T12:34
эксклюзив
украина
россия
запад
виктор янукович
юлия тимошенко
александр михайлов
артек
рада
партия регионов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054355903_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_6d3d75174f3427b111f0a195601b02af.jpg
Недавно немецкая газета Bild сообщила о немецком чиновнике, который получил 8 лет тюряги за то, что приставал к украинским детям-беженцам из семьи, которую типа приютил у себя после начала спецвоенной операции (СВО) в Украине и массового бегства украинцев в ЕвропуИз расследования стало известно, что с марта 2022 года по апрель 2023 года он в своем авто приставал к детям — мальчиками 9 и 11 лет и фиксировал это на камеру. Он, к примеру, просил детей "сделать ему массаж", на полном серьезе угрожая депортацией в случае отказа. Пацаны отказались, после чего немец начал писать 11-летнему украинцу электронные письма с угрозами.Дома же этот сластолюбивый похотливец еще и производил детское порно, что, собственно, по совокупности и стало поводом для выступления в Европарламенте депутата от Нидерландов Марселя де Граафа, который обвинил Украину в насилии над детьми и сотрудничестве с педофилами. "…Украина является крупнейшим поставщиком детей для педофильских сетей, торговли людьми и торговли органами. Для этого в нем созданы детские питомники с суррогатными матерями", — сказал де Грааф, раскрывая механизм преступлений и невольно сравнивая отношение к детям на Западе и в России. По его словам, в России дети получают традиционное воспитание и образование, на Западе же их под лицемерные разговоры о гендерном равенстве подвергают идеологической обработке трансгендеров и прочих извращенцев, блокаторам гормонов и калечащим операциям на половых органах.При этом де Грааф во всем обвинил войну и призвал ее закончить. "Все эти сообщения о депортации украинских детей в Россию — чистая пропаганда. Россия приняла миллионы украинских беженцев. В том числе, к счастью, сотни тысяч детей, которых бомбила и продолжает бомбить украинская армия", — заявил он, призывая покончить с "лицемерием ужасным" и разжиганием войны.Однако слова депутата однозначно повисли в воздухе. И потому, что Запад никогда не сдаст свой "инструмент" -- Украину, которым он разжигает войну против России. И потому, что призывы бороться с педофилией – это на западе уже практически глас вопиющего в пустыне. Запад уверенно и семимильными шагами идет к признанию педофилии нормальным занятием, относящимся к… правам человека. Как таковыми уже числятся многочисленные ЛБТБ-отклонения.Член Палаты представителей США, демократ Кэти Портер назвала жестокими тех людей, которые осуждают любителей детей, и провозгласила: "Педофилия — это не преступление. Это тип идентификации личности". И это только продолжение модного тренда. В 2012 году Психиатрическая ассоциация США в диагностическом описании умственных расстройств признала педофилию сексуальной ориентацией. Да-да, простой ориентацией. А в 2018 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила первую редакцию классификации болезней, в которой педофилии нет.Именно с этого начинались реабилитация, легализация и официальное признание нормальными все ЛГБТ-отклонения и девиации. То, что мир имеет сегодня. Полуголыми и в боа с перьями в самых нескромных местах на улицах и площадях.Мир откликается на этот призыв -- считать насилие над детьми нормой. Например, в Голландии в 2006 году официально была зарегистрирована политическая партия педофилов. А годом ранее, в 2011-м, парламент Канады законодательно признал педофилию простой сексуальной ориентацией.И Украина, где дважды в результате государственных переворотов в 2004 и 2014 годов приходили к власти так называемые прозападные и крайне демократические силы общечеловеческого окраса, не стоит в стороне от новомодных тенденций. Наоборот – та же педофилия стала одним из застарелых родимых пятен новой украинской элиты. Причем что власти, что оппозиции, которые до окончательного приходя к власти неонацистов в 2014 году периодически менялись местами у кормушки.Просто хочу напомнить, что в октябре-ноябре 2024 года "стукнет" 15 лет самым громким педофильским скандалам в истории независимой Украины.Тогда, 13 октября 2009 года, нардеп из оппозиционной Партии регионов (рвущийся в президенты Виктор Янукович -- лидер) Вадим Колесниченко и к тому времени сидевший на измене член как бы правящей БЮТ Григорий Омельченко с трибуны Верховной Рады обнародовали информацию об изнасиловании детей в Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в Крыму.Тогдашний глава МВД при тогдашнем же "оранжевом" президенте Викторе Ющенко Юрий Луценко подхватил это "новость", и вскоре стало известно, что в растлении детей подозреваются три народных депутата из фракции "Блока Юлии Тимошенко" ("БЮТ") – Виктор Уколов, Сергей Терехин и Руслан Богдан. А притон в "Артеке" при их всевозможном содействии и покровительстве в зимние месяцы организовал и содержал главный редактор журнала "Артек" некто Дмитрий Полюхович.Его бывшая жена Елена и рассказала про ужасы этой семьи: сначала он три года сам якобы насиловал своих приемных детей -- Таню (9 лет) и Юру (12 лет), потом предложил их высокопоставленным и денежным клиентам, а потом расширил "ассортимент" -- с подельниками начал предлагать и прочих детей, отдыхающих в лагере.Особенно удавались оргии в зимние месяцы: это -- не сезон, в детском лагере отдыхали малоимущие дети, сироты, воспитанники интернатов и т. д., то есть те, кто, собственно, и пожаловаться не мог.Потом заговорили и о том, что индустрия утех расширилась: квартира для педофилов была создана и в Киеве. Как филиал, куда поставляли молоденькое, дешевое и безотказное "мяско" и из "Артека". Известный украинский адвокат Татьяна Монтян тогда вещала: "...В "Артеке" видели детей, как они говорят, старомодно одетых, и их использовали для тех самых целей. Не исключено, что это были дети из интерната. То, что они мне рассказали, это неимоверный ужас, о котором я никогда не слышала! При этом они говорят, что в Киеве также была квартира для педофильных утех. Такое вложить в голову детей, если этого с ними не было — просто невозможно".Крику было так много, что парламентские крысы в подвалах Верховной Рады этого визга пугались. Была даже создана специальная депутатская следственная комиссия во главе с коммунисткой Екатериной Самойлик для расследования жизни педофилов с мандатами. Пикантность же процессу придавала информация о том, что именно фракция "БЮТ" в Раде в марте того же 2009 года продавила президентское вето на закон "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия". То есть фактически бютовцы спасли "Артек" от окончательного закрытия. И, так уж получается, поспособствовали-де превращению его в вертеп для извращенцев.Все ждали разбирательства и отмщения за исковерканные судьбы детей. Однако все вылилось в некий политический отвратительно-омерзительный по сути и по форме пинг-понг педофилами и прочими извращенцами, в который всласть поигрались и власть, и оппозиция. На глазах всей ошарашенной общественности.Уже в ноябре того же 2009 года в той же Раде всплыла и более ранняя "разработка", которой бютовцы занимались еще на рубеже лета-осени 2008 года. Тогда правоохранительные органы Украины начали собирать и исследовать на предмет обнаружения доказательств и свидетельских показаний в создании порностудии ректором Киевской государственной академии водного транспорта Василием Михайловым. Он-де создал притон с использованием студенток своего вуза, активно продвигал зоофилию, а также растление и изнасилование детей. В специально арендованной квартире указанная четверка устраивала оргии со студентками, с несовершеннолетними и даже с собаками, а сцены утех, в которых один из подельников -- темнокожий нигериец Тито исполнял роль актера, снимали на видео, которое потом шло на продажу.Притон и "утехи" пользовались успехом у многих, но приоритетом и правом "первого траха", кажется, пользовались высокопоставленные представители пребывавшей в оппозиции Партии регионов. А сам ректор Михайлов уже в 2009 году даже стал доверенным лицом кандидата в президенты лидера "регионалов" Виктора Януковича.По Михайлову и думали ударить, чтобы заляпать Януковича. Но, так уж вышло, вывалить дерьмо на головы оппонентов поклонники Тимошенко просто не успели – регионалы Януковича оказались шустрее и с педофилами опередили "юльков".Однако в аэропорту "Борисполь" все же были задержаны сам Михайлов, его помощница, водитель и Тито, который пользовался бешенной, пусть и определенной популярностью и востребованностью в женской и мужской части элиты. Веселились, что называется, и худосочные, и толстомясые…И чем же все закончилось для педофилов-элитариев из власти и оппозиции? А ничем. Янукович победил на выборах уже в 2010 году, и, как считается, консервативные и все же хоть в чем-то более сдержанные его "регионалы" все спустили на тормозах. Следственная спецкомиссия Самойлик продержалась лишь до мая 2010 года, но "педофилов" в Раде она, ясное дело, не нашла и благополучно прекратила свою деятельность. А в конце 2011 года Генпрокуратура Украины прекратила это дело вообще.С ректором-педофилом поступили так же. В 2011 году над ним начался закрытый для СМИ судебный процесс, который ничем не закончился. Уже в 2013 году Михайлова выпустили под подписку о невыезде, а его дело направили на дополнительное расследование. И случилось это крайне символично – педофила освободили 1 июня, в международный День защиты детей.А эпиграфом к этому делу вполне могут служить слова главы упомянутой педофильской комиссии Самойлик: "Наша комиссия предлагает, чтобы мы больше не переносили этот вопрос в политическую плоскость, прекратить деятельность комиссии, а Генпрокуратуре — завершить это дело" ...Никто ничего больше на свет и не выносил. Хотя в 2018 году и была попытка, когда обнаружилось, что во время мониторингового визита в детский приют в городе Рожище Волынской области. Там и выяснили, как печально и страшно начинают свою жизнь 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Во время проверки у 10 детей обнаружили следы побоев и крови на одежде, а многие воспитанники рассказали, что их домогаются. Но все опять же спустили на тормозах – президентские выборы приближались.К том уже было известны все и другие подлинные причины педофильских скандалов. Не в последнюю очередь -- экономическая. Например, в "Артеке" это борьба за обладание его землей. Лагерь – это 200 га первоклассной земли на черноморском субтропическом побережье, которая тогда стоила от 400 млн долл до 1 млрд "зелени". Вот и бодались за нее регионалы, которые хотели банально "Артек" закрыть, а землю раздерибанить, но бютовцы Тимошенко им этого не дали под благовидным предлогом заботы о детях.Второй момент – политика. Обвинения в педофилии должны были, по замыслу их организаторов, срубить головы и похоронить политические реноме оппонентов. Президент Ющенко намеревался убить сразу двух зайцев – и Тимошенко, свою подружку по "оранжевому" майдану, которая клялась там стирать ему бельишко да что-то ручонки не дошли до постирушек. И Януковича, который пер буром во власть и в конце концов, как тогда говорили, в 2010-м "одолел прыщавого". Но предатель Тимошенко – Омельченко успел получить из рук Ющенко звание Героя Украины. Без бабла-вознаграждения, по слухам, не остался ни один участник скандала.На пользу ни Януковичу, ни Украине его победа не пошла. Потому что важна третья причина – нравственно-психологическая: у власти в Украине, меняясь местами, оставалась все та же элита, моральное разложение и деградация которой была изначально очевидна. То ли в силу происхождения, то ли в силу воспитания – ни того, ни другого, как стало очевидно, у элитариев не оказалось.Так и с педофилами. В обоих случаях дела не были завершены, а педофилы хоть и были изобличены, но не наказаны, а украинская общественность хоть и "наелась" омерзительной информации о проделках правящей элиты, но только утерлась с рвотным привкусом, так и не насладившись справедливым возмездием. Свои своих не сдали, потому что политические оппоненты, так уж получилось, оказались достойными друг друга и решили, что такими кадрами не стоит разбрасываться.В элите независимой Украины обое, что называется, оказались рябое. Они почувствовали себя хозяевами жизни, которым все можно и все позволено. В том числе, и извращения, как им казалось или кто-то подсказал, "высокого света". Новоявленные "аристократы" из свинарников и "патриции" из конюшен вполне могли насмотреться кино о древнеримских оргиях с участием не только женщин и мужчин, но и мальчиков, и им могло показаться, что они – не хуже.И ловкие, жадные до любой наживы и беспринципные "секс-провайдеры", секс-бандеры и бандерши, содержатели подпольных притонов "для своих" могли ответить и, как периодически утверждают правоохранители, отвечают на такой "спрос" адекватным "предложением" -- детьми для насилия и работы в секс-индустрии. А нищих и обездоленных детей в Украине их опустившиеся от безнадеги родители продают не только на органы, но и в секс-рабство.Сейчас это только вышло на государственную основу. И получило саму высокую "крышу". Например, есть "Фонд Елены Зеленской", который принудительно эвакуирует детей в страны ЕС. А кто у нас Елена? А по фамилии разве не понятно?И нравственный пинг-понг нечистотами в Украине продолжается…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240210/1053220678.html
https://ukraina.ru/20201029/1029433271.html
https://ukraina.ru/20221112/1040723466.html
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054355903_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_2d9b7b50d39ed428e5208f09d2dca7ed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, запад, виктор янукович, юлия тимошенко, александр михайлов, артек, рада, партия регионов
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Александр Михайлов, Артек, Рада, Партия регионов

Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давно

12:34 07.04.2024
 
Дети
Дети
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Европу опять потряхивает сообщениями, что Украина вышла на страшное первое место по незаконной торговле человеческими органами и поставкам детей для педофильских утех, что очень востребовано извращенцами континента.
Недавно немецкая газета Bild сообщила о немецком чиновнике, который получил 8 лет тюряги за то, что приставал к украинским детям-беженцам из семьи, которую типа приютил у себя после начала спецвоенной операции (СВО) в Украине и массового бегства украинцев в Европу
Из расследования стало известно, что с марта 2022 года по апрель 2023 года он в своем авто приставал к детям — мальчиками 9 и 11 лет и фиксировал это на камеру. Он, к примеру, просил детей "сделать ему массаж", на полном серьезе угрожая депортацией в случае отказа. Пацаны отказались, после чего немец начал писать 11-летнему украинцу электронные письма с угрозами.
Дома же этот сластолюбивый похотливец еще и производил детское порно, что, собственно, по совокупности и стало поводом для выступления в Европарламенте депутата от Нидерландов Марселя де Граафа, который обвинил Украину в насилии над детьми и сотрудничестве с педофилами.
"…Украина является крупнейшим поставщиком детей для педофильских сетей, торговли людьми и торговли органами. Для этого в нем созданы детские питомники с суррогатными матерями", — сказал де Грааф, раскрывая механизм преступлений и невольно сравнивая отношение к детям на Западе и в России. По его словам, в России дети получают традиционное воспитание и образование, на Западе же их под лицемерные разговоры о гендерном равенстве подвергают идеологической обработке трансгендеров и прочих извращенцев, блокаторам гормонов и калечащим операциям на половых органах.
При этом де Грааф во всем обвинил войну и призвал ее закончить. "Все эти сообщения о депортации украинских детей в Россию — чистая пропаганда. Россия приняла миллионы украинских беженцев. В том числе, к счастью, сотни тысяч детей, которых бомбила и продолжает бомбить украинская армия", — заявил он, призывая покончить с "лицемерием ужасным" и разжиганием войны.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Однако слова депутата однозначно повисли в воздухе. И потому, что Запад никогда не сдаст свой "инструмент" -- Украину, которым он разжигает войну против России. И потому, что призывы бороться с педофилией – это на западе уже практически глас вопиющего в пустыне. Запад уверенно и семимильными шагами идет к признанию педофилии нормальным занятием, относящимся к… правам человека. Как таковыми уже числятся многочисленные ЛБТБ-отклонения.
Член Палаты представителей США, демократ Кэти Портер назвала жестокими тех людей, которые осуждают любителей детей, и провозгласила: "Педофилия — это не преступление. Это тип идентификации личности". И это только продолжение модного тренда. В 2012 году Психиатрическая ассоциация США в диагностическом описании умственных расстройств признала педофилию сексуальной ориентацией. Да-да, простой ориентацией. А в 2018 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила первую редакцию классификации болезней, в которой педофилии нет.
Именно с этого начинались реабилитация, легализация и официальное признание нормальными все ЛГБТ-отклонения и девиации. То, что мир имеет сегодня. Полуголыми и в боа с перьями в самых нескромных местах на улицах и площадях.
Мир откликается на этот призыв -- считать насилие над детьми нормой. Например, в Голландии в 2006 году официально была зарегистрирована политическая партия педофилов. А годом ранее, в 2011-м, парламент Канады законодательно признал педофилию простой сексуальной ориентацией.
И Украина, где дважды в результате государственных переворотов в 2004 и 2014 годов приходили к власти так называемые прозападные и крайне демократические силы общечеловеческого окраса, не стоит в стороне от новомодных тенденций. Наоборот – та же педофилия стала одним из застарелых родимых пятен новой украинской элиты. Причем что власти, что оппозиции, которые до окончательного приходя к власти неонацистов в 2014 году периодически менялись местами у кормушки.
Просто хочу напомнить, что в октябре-ноябре 2024 года "стукнет" 15 лет самым громким педофильским скандалам в истории независимой Украины.
Катарин Новак
10 февраля, 21:09
Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофилаВ субботу, 10 февраля, президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку
Тогда, 13 октября 2009 года, нардеп из оппозиционной Партии регионов (рвущийся в президенты Виктор Янукович -- лидер) Вадим Колесниченко и к тому времени сидевший на измене член как бы правящей БЮТ Григорий Омельченко с трибуны Верховной Рады обнародовали информацию об изнасиловании детей в Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в Крыму.
Тогдашний глава МВД при тогдашнем же "оранжевом" президенте Викторе Ющенко Юрий Луценко подхватил это "новость", и вскоре стало известно, что в растлении детей подозреваются три народных депутата из фракции "Блока Юлии Тимошенко" ("БЮТ") – Виктор Уколов, Сергей Терехин и Руслан Богдан. А притон в "Артеке" при их всевозможном содействии и покровительстве в зимние месяцы организовал и содержал главный редактор журнала "Артек" некто Дмитрий Полюхович.
Его бывшая жена Елена и рассказала про ужасы этой семьи: сначала он три года сам якобы насиловал своих приемных детей -- Таню (9 лет) и Юру (12 лет), потом предложил их высокопоставленным и денежным клиентам, а потом расширил "ассортимент" -- с подельниками начал предлагать и прочих детей, отдыхающих в лагере.
Особенно удавались оргии в зимние месяцы: это -- не сезон, в детском лагере отдыхали малоимущие дети, сироты, воспитанники интернатов и т. д., то есть те, кто, собственно, и пожаловаться не мог.
Потом заговорили и о том, что индустрия утех расширилась: квартира для педофилов была создана и в Киеве. Как филиал, куда поставляли молоденькое, дешевое и безотказное "мяско" и из "Артека". Известный украинский адвокат Татьяна Монтян тогда вещала: "...В "Артеке" видели детей, как они говорят, старомодно одетых, и их использовали для тех самых целей. Не исключено, что это были дети из интерната. То, что они мне рассказали, это неимоверный ужас, о котором я никогда не слышала! При этом они говорят, что в Киеве также была квартира для педофильных утех. Такое вложить в голову детей, если этого с ними не было — просто невозможно".
Крику было так много, что парламентские крысы в подвалах Верховной Рады этого визга пугались. Была даже создана специальная депутатская следственная комиссия во главе с коммунисткой Екатериной Самойлик для расследования жизни педофилов с мандатами. Пикантность же процессу придавала информация о том, что именно фракция "БЮТ" в Раде в марте того же 2009 года продавила президентское вето на закон "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия". То есть фактически бютовцы спасли "Артек" от окончательного закрытия. И, так уж получается, поспособствовали-де превращению его в вертеп для извращенцев.
Все ждали разбирательства и отмщения за исковерканные судьбы детей. Однако все вылилось в некий политический отвратительно-омерзительный по сути и по форме пинг-понг педофилами и прочими извращенцами, в который всласть поигрались и власть, и оппозиция. На глазах всей ошарашенной общественности.
Митинг За единую Украину в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября 2020, 13:40
Педофил в российской тюрьме пытался сколотить ячейку «Правого сектора»*В Адыгее заключенный, отбывающий наказание за сексуальную связь с несовершеннолетней и разбой, попытался организовать ячейку «Правого сектора»* прямо в тюрьме. Об этом в четверг, 29 октября, сообщило издание «Новороссия» со ссылкой на Telegram-канал «Розыск Ингушетия»
Уже в ноябре того же 2009 года в той же Раде всплыла и более ранняя "разработка", которой бютовцы занимались еще на рубеже лета-осени 2008 года. Тогда правоохранительные органы Украины начали собирать и исследовать на предмет обнаружения доказательств и свидетельских показаний в создании порностудии ректором Киевской государственной академии водного транспорта Василием Михайловым. Он-де создал притон с использованием студенток своего вуза, активно продвигал зоофилию, а также растление и изнасилование детей. В специально арендованной квартире указанная четверка устраивала оргии со студентками, с несовершеннолетними и даже с собаками, а сцены утех, в которых один из подельников -- темнокожий нигериец Тито исполнял роль актера, снимали на видео, которое потом шло на продажу.
Притон и "утехи" пользовались успехом у многих, но приоритетом и правом "первого траха", кажется, пользовались высокопоставленные представители пребывавшей в оппозиции Партии регионов. А сам ректор Михайлов уже в 2009 году даже стал доверенным лицом кандидата в президенты лидера "регионалов" Виктора Януковича.
По Михайлову и думали ударить, чтобы заляпать Януковича. Но, так уж вышло, вывалить дерьмо на головы оппонентов поклонники Тимошенко просто не успели – регионалы Януковича оказались шустрее и с педофилами опередили "юльков".
Однако в аэропорту "Борисполь" все же были задержаны сам Михайлов, его помощница, водитель и Тито, который пользовался бешенной, пусть и определенной популярностью и востребованностью в женской и мужской части элиты. Веселились, что называется, и худосочные, и толстомясые…
И чем же все закончилось для педофилов-элитариев из власти и оппозиции? А ничем. Янукович победил на выборах уже в 2010 году, и, как считается, консервативные и все же хоть в чем-то более сдержанные его "регионалы" все спустили на тормозах. Следственная спецкомиссия Самойлик продержалась лишь до мая 2010 года, но "педофилов" в Раде она, ясное дело, не нашла и благополучно прекратила свою деятельность. А в конце 2011 года Генпрокуратура Украины прекратила это дело вообще.
С ректором-педофилом поступили так же. В 2011 году над ним начался закрытый для СМИ судебный процесс, который ничем не закончился. Уже в 2013 году Михайлова выпустили под подписку о невыезде, а его дело направили на дополнительное расследование. И случилось это крайне символично – педофила освободили 1 июня, в международный День защиты детей.
А эпиграфом к этому делу вполне могут служить слова главы упомянутой педофильской комиссии Самойлик: "Наша комиссия предлагает, чтобы мы больше не переносили этот вопрос в политическую плоскость, прекратить деятельность комиссии, а Генпрокуратуре — завершить это дело" ...
Никто ничего больше на свет и не выносил. Хотя в 2018 году и была попытка, когда обнаружилось, что во время мониторингового визита в детский приют в городе Рожище Волынской области. Там и выяснили, как печально и страшно начинают свою жизнь 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Во время проверки у 10 детей обнаружили следы побоев и крови на одежде, а многие воспитанники рассказали, что их домогаются. Но все опять же спустили на тормозах – президентские выборы приближались.
К том уже было известны все и другие подлинные причины педофильских скандалов. Не в последнюю очередь -- экономическая. Например, в "Артеке" это борьба за обладание его землей. Лагерь – это 200 га первоклассной земли на черноморском субтропическом побережье, которая тогда стоила от 400 млн долл до 1 млрд "зелени". Вот и бодались за нее регионалы, которые хотели банально "Артек" закрыть, а землю раздерибанить, но бютовцы Тимошенко им этого не дали под благовидным предлогом заботы о детях.
Второй момент – политика. Обвинения в педофилии должны были, по замыслу их организаторов, срубить головы и похоронить политические реноме оппонентов. Президент Ющенко намеревался убить сразу двух зайцев – и Тимошенко, свою подружку по "оранжевому" майдану, которая клялась там стирать ему бельишко да что-то ручонки не дошли до постирушек. И Януковича, который пер буром во власть и в конце концов, как тогда говорили, в 2010-м "одолел прыщавого". Но предатель Тимошенко – Омельченко успел получить из рук Ющенко звание Героя Украины. Без бабла-вознаграждения, по слухам, не остался ни один участник скандала.
12 ноября 2022, 09:26
Пропавшие военнослужащие и пастор-педофил. Что происходит в столице Галичины Львове
На пользу ни Януковичу, ни Украине его победа не пошла. Потому что важна третья причина – нравственно-психологическая: у власти в Украине, меняясь местами, оставалась все та же элита, моральное разложение и деградация которой была изначально очевидна. То ли в силу происхождения, то ли в силу воспитания – ни того, ни другого, как стало очевидно, у элитариев не оказалось.
Так и с педофилами. В обоих случаях дела не были завершены, а педофилы хоть и были изобличены, но не наказаны, а украинская общественность хоть и "наелась" омерзительной информации о проделках правящей элиты, но только утерлась с рвотным привкусом, так и не насладившись справедливым возмездием. Свои своих не сдали, потому что политические оппоненты, так уж получилось, оказались достойными друг друга и решили, что такими кадрами не стоит разбрасываться.
В элите независимой Украины обое, что называется, оказались рябое. Они почувствовали себя хозяевами жизни, которым все можно и все позволено. В том числе, и извращения, как им казалось или кто-то подсказал, "высокого света". Новоявленные "аристократы" из свинарников и "патриции" из конюшен вполне могли насмотреться кино о древнеримских оргиях с участием не только женщин и мужчин, но и мальчиков, и им могло показаться, что они – не хуже.
И ловкие, жадные до любой наживы и беспринципные "секс-провайдеры", секс-бандеры и бандерши, содержатели подпольных притонов "для своих" могли ответить и, как периодически утверждают правоохранители, отвечают на такой "спрос" адекватным "предложением" -- детьми для насилия и работы в секс-индустрии. А нищих и обездоленных детей в Украине их опустившиеся от безнадеги родители продают не только на органы, но и в секс-рабство.
Сейчас это только вышло на государственную основу. И получило саму высокую "крышу". Например, есть "Фонд Елены Зеленской", который принудительно эвакуирует детей в страны ЕС. А кто у нас Елена? А по фамилии разве не понятно?
И нравственный пинг-понг нечистотами в Украине продолжается…
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияЗападВиктор ЯнуковичЮлия ТимошенкоАлександр МихайловАртекРадаПартия регионов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:31Западная Украина за минувшую неделю: Многоэтажки вместо ЛАЗа и чешские поезда на железных дорогах региона
13:18Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление
13:00Десятилетие ДНР, неприкосновенные для мобилизации, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 апреля
12:52ВС России успешно поразили очередной объект "Укрэнерго" в Харьковской области
12:38Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь
12:35Мобилизация в Одессе: забрать на фронт 14-летнего сироту и онкобольного
12:34Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давно
12:04Трамп может переключиться с Украины и России на Китай. Андрей Кортунов о возможном президенте США
12:03В России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М"
12:00Словакия: победа адекватных сил
11:44Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске
11:43Десятилетие "русской весны": почему народных республик было только две?
11:25Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву
11:25"Его можно только выцарапать с Украины". Александр Михайлов об экстремисте и террористе СБУ Малюке
11:22Владимир Мамонтов: Бои под Часовым Яром определят будущее не только России, но и Белоруссии
11:10Российский эксперт о том, почему Франция не может быть лидером Европы
11:07Неугодного украинского журналиста захотели отправить на фронт, главком ВСУ начал проверку
11:05Изощренный униатский интеллектуал: эксперт о том, кто в Киеве придумал заложить взрывчатку в иконы
11:00Эксперт рассказал, как террористы могли планировать использовать спрятанную в иконах взрывчатку
10:55Генерал-майор ФСБ в отставке объяснил, как иконы со взрывчаткой сумели проехать пол-Европы
Лента новостейМолния