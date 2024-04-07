https://ukraina.ru/20240407/1054355595.html

Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давно

Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давно - 07.04.2024 Украина.ру

Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давно

Европу опять потряхивает сообщениями, что Украина вышла на страшное первое место по незаконной торговле человеческими органами и поставкам детей для педофильских утех, что очень востребовано извращенцами континента.

2024-04-07T12:34

2024-04-07T12:34

2024-04-07T12:34

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Недавно немецкая газета Bild сообщила о немецком чиновнике, который получил 8 лет тюряги за то, что приставал к украинским детям-беженцам из семьи, которую типа приютил у себя после начала спецвоенной операции (СВО) в Украине и массового бегства украинцев в ЕвропуИз расследования стало известно, что с марта 2022 года по апрель 2023 года он в своем авто приставал к детям — мальчиками 9 и 11 лет и фиксировал это на камеру. Он, к примеру, просил детей "сделать ему массаж", на полном серьезе угрожая депортацией в случае отказа. Пацаны отказались, после чего немец начал писать 11-летнему украинцу электронные письма с угрозами.Дома же этот сластолюбивый похотливец еще и производил детское порно, что, собственно, по совокупности и стало поводом для выступления в Европарламенте депутата от Нидерландов Марселя де Граафа, который обвинил Украину в насилии над детьми и сотрудничестве с педофилами. "…Украина является крупнейшим поставщиком детей для педофильских сетей, торговли людьми и торговли органами. Для этого в нем созданы детские питомники с суррогатными матерями", — сказал де Грааф, раскрывая механизм преступлений и невольно сравнивая отношение к детям на Западе и в России. По его словам, в России дети получают традиционное воспитание и образование, на Западе же их под лицемерные разговоры о гендерном равенстве подвергают идеологической обработке трансгендеров и прочих извращенцев, блокаторам гормонов и калечащим операциям на половых органах.При этом де Грааф во всем обвинил войну и призвал ее закончить. "Все эти сообщения о депортации украинских детей в Россию — чистая пропаганда. Россия приняла миллионы украинских беженцев. В том числе, к счастью, сотни тысяч детей, которых бомбила и продолжает бомбить украинская армия", — заявил он, призывая покончить с "лицемерием ужасным" и разжиганием войны.Однако слова депутата однозначно повисли в воздухе. И потому, что Запад никогда не сдаст свой "инструмент" -- Украину, которым он разжигает войну против России. И потому, что призывы бороться с педофилией – это на западе уже практически глас вопиющего в пустыне. Запад уверенно и семимильными шагами идет к признанию педофилии нормальным занятием, относящимся к… правам человека. Как таковыми уже числятся многочисленные ЛБТБ-отклонения.Член Палаты представителей США, демократ Кэти Портер назвала жестокими тех людей, которые осуждают любителей детей, и провозгласила: "Педофилия — это не преступление. Это тип идентификации личности". И это только продолжение модного тренда. В 2012 году Психиатрическая ассоциация США в диагностическом описании умственных расстройств признала педофилию сексуальной ориентацией. Да-да, простой ориентацией. А в 2018 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила первую редакцию классификации болезней, в которой педофилии нет.Именно с этого начинались реабилитация, легализация и официальное признание нормальными все ЛГБТ-отклонения и девиации. То, что мир имеет сегодня. Полуголыми и в боа с перьями в самых нескромных местах на улицах и площадях.Мир откликается на этот призыв -- считать насилие над детьми нормой. Например, в Голландии в 2006 году официально была зарегистрирована политическая партия педофилов. А годом ранее, в 2011-м, парламент Канады законодательно признал педофилию простой сексуальной ориентацией.И Украина, где дважды в результате государственных переворотов в 2004 и 2014 годов приходили к власти так называемые прозападные и крайне демократические силы общечеловеческого окраса, не стоит в стороне от новомодных тенденций. Наоборот – та же педофилия стала одним из застарелых родимых пятен новой украинской элиты. Причем что власти, что оппозиции, которые до окончательного приходя к власти неонацистов в 2014 году периодически менялись местами у кормушки.Просто хочу напомнить, что в октябре-ноябре 2024 года "стукнет" 15 лет самым громким педофильским скандалам в истории независимой Украины.Тогда, 13 октября 2009 года, нардеп из оппозиционной Партии регионов (рвущийся в президенты Виктор Янукович -- лидер) Вадим Колесниченко и к тому времени сидевший на измене член как бы правящей БЮТ Григорий Омельченко с трибуны Верховной Рады обнародовали информацию об изнасиловании детей в Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в Крыму.Тогдашний глава МВД при тогдашнем же "оранжевом" президенте Викторе Ющенко Юрий Луценко подхватил это "новость", и вскоре стало известно, что в растлении детей подозреваются три народных депутата из фракции "Блока Юлии Тимошенко" ("БЮТ") – Виктор Уколов, Сергей Терехин и Руслан Богдан. А притон в "Артеке" при их всевозможном содействии и покровительстве в зимние месяцы организовал и содержал главный редактор журнала "Артек" некто Дмитрий Полюхович.Его бывшая жена Елена и рассказала про ужасы этой семьи: сначала он три года сам якобы насиловал своих приемных детей -- Таню (9 лет) и Юру (12 лет), потом предложил их высокопоставленным и денежным клиентам, а потом расширил "ассортимент" -- с подельниками начал предлагать и прочих детей, отдыхающих в лагере.Особенно удавались оргии в зимние месяцы: это -- не сезон, в детском лагере отдыхали малоимущие дети, сироты, воспитанники интернатов и т. д., то есть те, кто, собственно, и пожаловаться не мог.Потом заговорили и о том, что индустрия утех расширилась: квартира для педофилов была создана и в Киеве. Как филиал, куда поставляли молоденькое, дешевое и безотказное "мяско" и из "Артека". Известный украинский адвокат Татьяна Монтян тогда вещала: "...В "Артеке" видели детей, как они говорят, старомодно одетых, и их использовали для тех самых целей. Не исключено, что это были дети из интерната. То, что они мне рассказали, это неимоверный ужас, о котором я никогда не слышала! При этом они говорят, что в Киеве также была квартира для педофильных утех. Такое вложить в голову детей, если этого с ними не было — просто невозможно".Крику было так много, что парламентские крысы в подвалах Верховной Рады этого визга пугались. Была даже создана специальная депутатская следственная комиссия во главе с коммунисткой Екатериной Самойлик для расследования жизни педофилов с мандатами. Пикантность же процессу придавала информация о том, что именно фракция "БЮТ" в Раде в марте того же 2009 года продавила президентское вето на закон "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия". То есть фактически бютовцы спасли "Артек" от окончательного закрытия. И, так уж получается, поспособствовали-де превращению его в вертеп для извращенцев.Все ждали разбирательства и отмщения за исковерканные судьбы детей. Однако все вылилось в некий политический отвратительно-омерзительный по сути и по форме пинг-понг педофилами и прочими извращенцами, в который всласть поигрались и власть, и оппозиция. На глазах всей ошарашенной общественности.Уже в ноябре того же 2009 года в той же Раде всплыла и более ранняя "разработка", которой бютовцы занимались еще на рубеже лета-осени 2008 года. Тогда правоохранительные органы Украины начали собирать и исследовать на предмет обнаружения доказательств и свидетельских показаний в создании порностудии ректором Киевской государственной академии водного транспорта Василием Михайловым. Он-де создал притон с использованием студенток своего вуза, активно продвигал зоофилию, а также растление и изнасилование детей. В специально арендованной квартире указанная четверка устраивала оргии со студентками, с несовершеннолетними и даже с собаками, а сцены утех, в которых один из подельников -- темнокожий нигериец Тито исполнял роль актера, снимали на видео, которое потом шло на продажу.Притон и "утехи" пользовались успехом у многих, но приоритетом и правом "первого траха", кажется, пользовались высокопоставленные представители пребывавшей в оппозиции Партии регионов. А сам ректор Михайлов уже в 2009 году даже стал доверенным лицом кандидата в президенты лидера "регионалов" Виктора Януковича.По Михайлову и думали ударить, чтобы заляпать Януковича. Но, так уж вышло, вывалить дерьмо на головы оппонентов поклонники Тимошенко просто не успели – регионалы Януковича оказались шустрее и с педофилами опередили "юльков".Однако в аэропорту "Борисполь" все же были задержаны сам Михайлов, его помощница, водитель и Тито, который пользовался бешенной, пусть и определенной популярностью и востребованностью в женской и мужской части элиты. Веселились, что называется, и худосочные, и толстомясые…И чем же все закончилось для педофилов-элитариев из власти и оппозиции? А ничем. Янукович победил на выборах уже в 2010 году, и, как считается, консервативные и все же хоть в чем-то более сдержанные его "регионалы" все спустили на тормозах. Следственная спецкомиссия Самойлик продержалась лишь до мая 2010 года, но "педофилов" в Раде она, ясное дело, не нашла и благополучно прекратила свою деятельность. А в конце 2011 года Генпрокуратура Украины прекратила это дело вообще.С ректором-педофилом поступили так же. В 2011 году над ним начался закрытый для СМИ судебный процесс, который ничем не закончился. Уже в 2013 году Михайлова выпустили под подписку о невыезде, а его дело направили на дополнительное расследование. И случилось это крайне символично – педофила освободили 1 июня, в международный День защиты детей.А эпиграфом к этому делу вполне могут служить слова главы упомянутой педофильской комиссии Самойлик: "Наша комиссия предлагает, чтобы мы больше не переносили этот вопрос в политическую плоскость, прекратить деятельность комиссии, а Генпрокуратуре — завершить это дело" ...Никто ничего больше на свет и не выносил. Хотя в 2018 году и была попытка, когда обнаружилось, что во время мониторингового визита в детский приют в городе Рожище Волынской области. Там и выяснили, как печально и страшно начинают свою жизнь 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Во время проверки у 10 детей обнаружили следы побоев и крови на одежде, а многие воспитанники рассказали, что их домогаются. Но все опять же спустили на тормозах – президентские выборы приближались.К том уже было известны все и другие подлинные причины педофильских скандалов. Не в последнюю очередь -- экономическая. Например, в "Артеке" это борьба за обладание его землей. Лагерь – это 200 га первоклассной земли на черноморском субтропическом побережье, которая тогда стоила от 400 млн долл до 1 млрд "зелени". Вот и бодались за нее регионалы, которые хотели банально "Артек" закрыть, а землю раздерибанить, но бютовцы Тимошенко им этого не дали под благовидным предлогом заботы о детях.Второй момент – политика. Обвинения в педофилии должны были, по замыслу их организаторов, срубить головы и похоронить политические реноме оппонентов. Президент Ющенко намеревался убить сразу двух зайцев – и Тимошенко, свою подружку по "оранжевому" майдану, которая клялась там стирать ему бельишко да что-то ручонки не дошли до постирушек. И Януковича, который пер буром во власть и в конце концов, как тогда говорили, в 2010-м "одолел прыщавого". Но предатель Тимошенко – Омельченко успел получить из рук Ющенко звание Героя Украины. Без бабла-вознаграждения, по слухам, не остался ни один участник скандала.На пользу ни Януковичу, ни Украине его победа не пошла. Потому что важна третья причина – нравственно-психологическая: у власти в Украине, меняясь местами, оставалась все та же элита, моральное разложение и деградация которой была изначально очевидна. То ли в силу происхождения, то ли в силу воспитания – ни того, ни другого, как стало очевидно, у элитариев не оказалось.Так и с педофилами. В обоих случаях дела не были завершены, а педофилы хоть и были изобличены, но не наказаны, а украинская общественность хоть и "наелась" омерзительной информации о проделках правящей элиты, но только утерлась с рвотным привкусом, так и не насладившись справедливым возмездием. Свои своих не сдали, потому что политические оппоненты, так уж получилось, оказались достойными друг друга и решили, что такими кадрами не стоит разбрасываться.В элите независимой Украины обое, что называется, оказались рябое. Они почувствовали себя хозяевами жизни, которым все можно и все позволено. В том числе, и извращения, как им казалось или кто-то подсказал, "высокого света". Новоявленные "аристократы" из свинарников и "патриции" из конюшен вполне могли насмотреться кино о древнеримских оргиях с участием не только женщин и мужчин, но и мальчиков, и им могло показаться, что они – не хуже.И ловкие, жадные до любой наживы и беспринципные "секс-провайдеры", секс-бандеры и бандерши, содержатели подпольных притонов "для своих" могли ответить и, как периодически утверждают правоохранители, отвечают на такой "спрос" адекватным "предложением" -- детьми для насилия и работы в секс-индустрии. А нищих и обездоленных детей в Украине их опустившиеся от безнадеги родители продают не только на органы, но и в секс-рабство.Сейчас это только вышло на государственную основу. И получило саму высокую "крышу". Например, есть "Фонд Елены Зеленской", который принудительно эвакуирует детей в страны ЕС. А кто у нас Елена? А по фамилии разве не понятно?И нравственный пинг-понг нечистотами в Украине продолжается…

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https://ukraina.ru/20240210/1053220678.html

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эксклюзив, украина, россия, запад, виктор янукович, юлия тимошенко, александр михайлов, артек, рада, партия регионов