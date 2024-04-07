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Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву
Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву - 07.04.2024 Украина.ру
Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву
Петер Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии, набрав 53,12%. Об этом в воскресенье сообщила Государственная комиссия по выборам
2024-04-07T11:25
2024-04-07T11:25
2024-04-07T11:25
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Уточняется, что за конкурента Пеллегрини, члена либеральной партии "Свобода и солидарность" Ивана Корчока избиратели отдали 46,87% голосов. Корчок признал своё поражение и поздравил нового президента. Всего за Пеллегрини проголосовали 1 409 255 словацких избирателей, голос за Корчока отдали 1 243 709 граждан. Ранее Пеллегрини объявлял, что в случае своей победы на выборах, он не допустит отправки словацких военных на Украину. Он подчёркивал, что поставки западной военной техники ВСУ приводят только к гибели населения, а продолжение работы в таком направлении грозит катастрофой. В этом отношении, он публично высказывал ту же точку зрения, что и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме этого, Пеллегрини выступал за дипломатическое разрешение конфликта, в том числе, был готов организовать переговоры в Братиславе.
https://ukraina.ru/20240120/1052802491.html
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новости, словакия, украина, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, переговоры
Новости, Словакия, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, военная помощь, переговоры
Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву
Петер Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии, набрав 53,12%. Об этом в воскресенье сообщила Государственная комиссия по выборам