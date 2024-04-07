Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву - 07.04.2024 Украина.ру
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Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву
Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву - 07.04.2024 Украина.ру
Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву
Петер Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии, набрав 53,12%. Об этом в воскресенье сообщила Государственная комиссия по выборам
2024-04-07T11:25
2024-04-07T11:25
новости
словакия
украина
вооруженные силы украины
сво
военная помощь
переговоры
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Уточняется, что за конкурента Пеллегрини, члена либеральной партии "Свобода и солидарность" Ивана Корчока избиратели отдали 46,87% голосов. Корчок признал своё поражение и поздравил нового президента. Всего за Пеллегрини проголосовали 1 409 255 словацких избирателей, голос за Корчока отдали 1 243 709 граждан. Ранее Пеллегрини объявлял, что в случае своей победы на выборах, он не допустит отправки словацких военных на Украину. Он подчёркивал, что поставки западной военной техники ВСУ приводят только к гибели населения, а продолжение работы в таком направлении грозит катастрофой. В этом отношении, он публично высказывал ту же точку зрения, что и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме этого, Пеллегрини выступал за дипломатическое разрешение конфликта, в том числе, был готов организовать переговоры в&nbsp;Братиславе.
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новости, словакия, украина, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, переговоры
Новости, Словакия, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, военная помощь, переговоры

Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву

11:25 07.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит Совета Европы
Саммит Совета Европы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии, набрав 53,12%. Об этом в воскресенье сообщила Государственная комиссия по выборам
Уточняется, что за конкурента Пеллегрини, члена либеральной партии "Свобода и солидарность" Ивана Корчока избиратели отдали 46,87% голосов. Корчок признал своё поражение и поздравил нового президента.
Всего за Пеллегрини проголосовали 1 409 255 словацких избирателей, голос за Корчока отдали 1 243 709 граждан.
Ранее Пеллегрини объявлял, что в случае своей победы на выборах, он не допустит отправки словацких военных на Украину. Он подчёркивал, что поставки западной военной техники ВСУ приводят только к гибели населения, а продолжение работы в таком направлении грозит катастрофой. В этом отношении, он публично высказывал ту же точку зрения, что и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Кроме этого, Пеллегрини выступал за дипломатическое разрешение конфликта, в том числе, был готов организовать переговоры в Братиславе.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2024
20 января, 17:45
Украина находится под тотальным контролем США - премьер СловакииУкраина не является независимой и самостоятельной страной. Об этом 20 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS
 
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11:44Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске
11:43Десятилетие "русской весны": почему народных республик было только две?
11:25Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву
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