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Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву

Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву - 07.04.2024 Украина.ру

Президентом Словакии стал политик, выступающий против поставок оружия Киеву

Петер Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии, набрав 53,12%. Об этом в воскресенье сообщила Государственная комиссия по выборам

2024-04-07T11:25

2024-04-07T11:25

2024-04-07T11:25

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Уточняется, что за конкурента Пеллегрини, члена либеральной партии "Свобода и солидарность" Ивана Корчока избиратели отдали 46,87% голосов. Корчок признал своё поражение и поздравил нового президента. Всего за Пеллегрини проголосовали 1 409 255 словацких избирателей, голос за Корчока отдали 1 243 709 граждан. Ранее Пеллегрини объявлял, что в случае своей победы на выборах, он не допустит отправки словацких военных на Украину. Он подчёркивал, что поставки западной военной техники ВСУ приводят только к гибели населения, а продолжение работы в таком направлении грозит катастрофой. В этом отношении, он публично высказывал ту же точку зрения, что и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме этого, Пеллегрини выступал за дипломатическое разрешение конфликта, в том числе, был готов организовать переговоры в Братиславе.

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новости, словакия, украина, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, переговоры