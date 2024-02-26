Словацких "солдат удачи" в ВСУ не будет. Фицо косвенно отказал Киеву в "гарантиях безопасности" - 26.02.2024 Украина.ру
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Словацких "солдат удачи" в ВСУ не будет. Фицо косвенно отказал Киеву в "гарантиях безопасности"
Словацких "солдат удачи" в ВСУ не будет. Фицо косвенно отказал Киеву в "гарантиях безопасности" - 26.02.2024 Украина.ру
Словацких "солдат удачи" в ВСУ не будет. Фицо косвенно отказал Киеву в "гарантиях безопасности"
Словакия не будет на двусторонней основе предлагать Украине возможность сотрудничества в виде участия словацких войск в ВСУ. Об этом 26 февраля заявил премьер-министр Роберт Фицо, передаёт Dnes 24
2024-02-26T17:01
2024-02-26T17:14
новости
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По данным издания, с такой позицией Фицо выступил на встрече европейских лидеров в Париже. Многие партнёры с ним согласны. Премьер-министр заявил, что Словакия не будет отправлять Украине ни оружие, ни боеприпасы, а помощь украинцам могут оказать "другие машины". Таким образом, Фицо не напрямую сообщил об отказе Братиславы подписать так называемые "гарантии безопасности" с Киевом, подписи на которых уже поставили лидеры Италии, Германии и Нидерладов. По словам премьер-министра, ряд стран НАТО и ЕС рассматривает возможность отправить своих военных на Украину на основе двусторонних соглашений о гарантиях безопасности. Фицо предостерег, что такой ход не заставит РФ пойти на уступки, а только обострит конфликт. Он также отметил, что считает стратегию Запада на Украине провальной. Ранее премьер Словакии Фицо заявлял, что условия мира на Украине будет диктовать Россия.
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новости, роберт фицо, словакия, украина, иностранные наемники, всу, сво
Новости, Роберт Фицо, Словакия, Украина, иностранные наемники, ВСУ, СВО

Словацких "солдат удачи" в ВСУ не будет. Фицо косвенно отказал Киеву в "гарантиях безопасности"

17:01 26.02.2024 (обновлено: 17:14 26.02.2024)
 
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- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Словакия не будет на двусторонней основе предлагать Украине возможность сотрудничества в виде участия словацких войск в ВСУ. Об этом 26 февраля заявил премьер-министр Роберт Фицо, передаёт Dnes 24
По данным издания, с такой позицией Фицо выступил на встрече европейских лидеров в Париже. Многие партнёры с ним согласны.

"Фицо подтвердил, что конфликт с нашими восточными соседями не имеет военного решения. Словакия продолжит концентрироваться на помощи гражданского населения и гражданского характера. Правительство хочет продолжать оказывать помощь Украине в восстановлении", – пишет источник.

Премьер-министр заявил, что Словакия не будет отправлять Украине ни оружие, ни боеприпасы, а помощь украинцам могут оказать "другие машины".
Таким образом, Фицо не напрямую сообщил об отказе Братиславы подписать так называемые "гарантии безопасности" с Киевом, подписи на которых уже поставили лидеры Италии, Германии и Нидерладов.
По словам премьер-министра, ряд стран НАТО и ЕС рассматривает возможность отправить своих военных на Украину на основе двусторонних соглашений о гарантиях безопасности.
Фицо предостерег, что такой ход не заставит РФ пойти на уступки, а только обострит конфликт. Он также отметил, что считает стратегию Запада на Украине провальной.
Ранее премьер Словакии Фицо заявлял, что условия мира на Украине будет диктовать Россия.
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