https://ukraina.ru/20240226/1053531918.html

Словацких "солдат удачи" в ВСУ не будет. Фицо косвенно отказал Киеву в "гарантиях безопасности"

Словацких "солдат удачи" в ВСУ не будет. Фицо косвенно отказал Киеву в "гарантиях безопасности" - 26.02.2024 Украина.ру

Словацких "солдат удачи" в ВСУ не будет. Фицо косвенно отказал Киеву в "гарантиях безопасности"

Словакия не будет на двусторонней основе предлагать Украине возможность сотрудничества в виде участия словацких войск в ВСУ. Об этом 26 февраля заявил премьер-министр Роберт Фицо, передаёт Dnes 24

2024-02-26T17:01

2024-02-26T17:01

2024-02-26T17:14

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По данным издания, с такой позицией Фицо выступил на встрече европейских лидеров в Париже. Многие партнёры с ним согласны. Премьер-министр заявил, что Словакия не будет отправлять Украине ни оружие, ни боеприпасы, а помощь украинцам могут оказать "другие машины". Таким образом, Фицо не напрямую сообщил об отказе Братиславы подписать так называемые "гарантии безопасности" с Киевом, подписи на которых уже поставили лидеры Италии, Германии и Нидерладов. По словам премьер-министра, ряд стран НАТО и ЕС рассматривает возможность отправить своих военных на Украину на основе двусторонних соглашений о гарантиях безопасности. Фицо предостерег, что такой ход не заставит РФ пойти на уступки, а только обострит конфликт. Он также отметил, что считает стратегию Запада на Украине провальной. Ранее премьер Словакии Фицо заявлял, что условия мира на Украине будет диктовать Россия.

https://ukraina.ru/20231220/1052282278.html

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новости, роберт фицо, словакия, украина, иностранные наемники, всу, сво