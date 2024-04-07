Изощренный униатский интеллектуал: эксперт о том, кто в Киеве придумал заложить взрывчатку в иконы - 07.04.2024 Украина.ру
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Изощренный униатский интеллектуал: эксперт о том, кто в Киеве придумал заложить взрывчатку в иконы
Изощренный униатский интеллектуал: эксперт о том, кто в Киеве придумал заложить взрывчатку в иконы - 07.04.2024 Украина.ру
Изощренный униатский интеллектуал: эксперт о том, кто в Киеве придумал заложить взрывчатку в иконы
В христианской религиозной среде могут быть законспирированные террористические ячейки, услугами которых может пользоваться киевский режим. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2024-04-07T11:05
2024-04-07T11:05
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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.Такое преступление теоретически мог организовать какой-нибудь "предатель в рясе" - человек либеральных взглядов, живущий в РФ, или "филокатолик" в рясе, полагает Фролов. В качестве примера он привел бывшего архимандрита РПЦ Кирилла (Говоруна) - одного из создателей раскольнической Православной церкви Украины, который ранее занимал ключевые посты в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата и в Учебном Комитете РПЦ.Он по сути тратил церковные деньги на борьбу с РПЦ, закрывал статьи в поддержку украинской унии и автокефалии, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, теракт, рпц
Новости, Украина, Россия, теракт, РПЦ

Изощренный униатский интеллектуал: эксперт о том, кто в Киеве придумал заложить взрывчатку в иконы

11:05 07.04.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
ФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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В христианской религиозной среде могут быть законспирированные террористические ячейки, услугами которых может пользоваться киевский режим. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
Такое преступление теоретически мог организовать какой-нибудь "предатель в рясе" - человек либеральных взглядов, живущий в РФ, или "филокатолик" в рясе, полагает Фролов.
"Хорошо зная церковную и антицерковную среду, я предполагаю, кто мог придумать такое ужасное действо. Считаю, это изощренный униатский интеллектуал, до мозга костей ненавидящий Россию", - сказал эксперт.
В качестве примера он привел бывшего архимандрита РПЦ Кирилла (Говоруна) - одного из создателей раскольнической Православной церкви Украины, который ранее занимал ключевые посты в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата и в Учебном Комитете РПЦ.
Он по сути тратил церковные деньги на борьбу с РПЦ, закрывал статьи в поддержку украинской унии и автокефалии, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.
 
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11:05Изощренный униатский интеллектуал: эксперт о том, кто в Киеве придумал заложить взрывчатку в иконы
11:00Эксперт рассказал, как террористы могли планировать использовать спрятанную в иконах взрывчатку
10:55Генерал-майор ФСБ в отставке объяснил, как иконы со взрывчаткой сумели проехать пол-Европы
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