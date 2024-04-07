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Изощренный униатский интеллектуал: эксперт о том, кто в Киеве придумал заложить взрывчатку в иконы

Изощренный униатский интеллектуал: эксперт о том, кто в Киеве придумал заложить взрывчатку в иконы - 07.04.2024 Украина.ру

Изощренный униатский интеллектуал: эксперт о том, кто в Киеве придумал заложить взрывчатку в иконы

В христианской религиозной среде могут быть законспирированные террористические ячейки, услугами которых может пользоваться киевский режим. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2024-04-07T11:05

2024-04-07T11:05

2024-04-07T11:05

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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.Такое преступление теоретически мог организовать какой-нибудь "предатель в рясе" - человек либеральных взглядов, живущий в РФ, или "филокатолик" в рясе, полагает Фролов. В качестве примера он привел бывшего архимандрита РПЦ Кирилла (Говоруна) - одного из создателей раскольнической Православной церкви Украины, который ранее занимал ключевые посты в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата и в Учебном Комитете РПЦ.Он по сути тратил церковные деньги на борьбу с РПЦ, закрывал статьи в поддержку украинской унии и автокефалии, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, теракт, рпц