https://ukraina.ru/20240406/1054238429.html

Историк рассказал, как Россия допустила учебник о "колониализме и оккупации" в Таджикистане

Историк рассказал, как Россия допустила учебник о "колониализме и оккупации" в Таджикистане - 06.04.2024 Украина.ру

Историк рассказал, как Россия допустила учебник о "колониализме и оккупации" в Таджикистане

Российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему в российско-таджикских школах учат "российской оккупации и колониализму"

2024-04-06T10:50

2024-04-06T10:50

2024-04-06T10:50

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В своём телеграм-канале историк проанализировал программу курса "История таджикского народа", который преподаётся в российско-таджикских школах. В программе говорится о некой "российской оккупации и колониальном периоде".Дюков убежден, что это однозначно не сознательная реализация проекта.Он подчеркнул, что в российско-таджикских школах, которые функционируют за счёт российского бюджета, преподавание осуществляется по стандартам российских Федеральных государственных образовательных стандартов.При этом действуют некоторые исключения – национальный компонент. "Национальный компонент касается истории таджикского народа и таджикского языка. И вот национальный компонент в работе российско-таджикистанских школ формируется не в России, а в Таджикистане", подчеркнул Дюков.По мнению эксперта, в этом точно участвует министерство образования Таджикистана. При этом, западные страны долго работали над формированием конкретно этого нарратива в Таджикистане. И эти нарративы достаточно сильно укоренились местным преподаванием."Поскольку национальный компонент формируется таджикской стороной, то он проник и в образование финансируемых Россией русскоязычных школ в Таджикистане. По всей видимости, российская сторона не смогла вовремя отследить эту ситуацию, по каким-то причинам, которых я не знаю. Но вот сейчас эта ситуация вылезла на свет Божий", - заявил историк.Полностью интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву читайте на нашем сайте

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новости, таджикистан, россия, александр дюков, образование, учебник, школа