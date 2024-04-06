https://ukraina.ru/20240406/1054238429.html
Историк рассказал, как Россия допустила учебник о "колониализме и оккупации" в Таджикистане
Историк рассказал, как Россия допустила учебник о "колониализме и оккупации" в Таджикистане - 06.04.2024 Украина.ру
Историк рассказал, как Россия допустила учебник о "колониализме и оккупации" в Таджикистане
Российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему в российско-таджикских школах учат "российской оккупации и колониализму"
2024-04-06T10:50
2024-04-06T10:50
2024-04-06T10:50
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россия
александр дюков
образование
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В своём телеграм-канале историк проанализировал программу курса "История таджикского народа", который преподаётся в российско-таджикских школах. В программе говорится о некой "российской оккупации и колониальном периоде".Дюков убежден, что это однозначно не сознательная реализация проекта.Он подчеркнул, что в российско-таджикских школах, которые функционируют за счёт российского бюджета, преподавание осуществляется по стандартам российских Федеральных государственных образовательных стандартов.При этом действуют некоторые исключения – национальный компонент. "Национальный компонент касается истории таджикского народа и таджикского языка. И вот национальный компонент в работе российско-таджикистанских школ формируется не в России, а в Таджикистане", подчеркнул Дюков.По мнению эксперта, в этом точно участвует министерство образования Таджикистана. При этом, западные страны долго работали над формированием конкретно этого нарратива в Таджикистане. И эти нарративы достаточно сильно укоренились местным преподаванием."Поскольку национальный компонент формируется таджикской стороной, то он проник и в образование финансируемых Россией русскоязычных школ в Таджикистане. По всей видимости, российская сторона не смогла вовремя отследить эту ситуацию, по каким-то причинам, которых я не знаю. Но вот сейчас эта ситуация вылезла на свет Божий", - заявил историк.Полностью интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву читайте на нашем сайте
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, таджикистан, россия, александр дюков, образование, учебник, школа
Новости, Таджикистан, Россия, Александр Дюков, образование, учебник, Школа
Историк рассказал, как Россия допустила учебник о "колониализме и оккупации" в Таджикистане
Российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему в российско-таджикских школах учат "российской оккупации и колониализму"
В своём телеграм-канале историк проанализировал
программу курса "История таджикского народа", который преподаётся в российско-таджикских школах. В программе говорится о некой "российской оккупации и колониальном периоде".
Дюков убежден, что это однозначно не сознательная реализация проекта.
Он подчеркнул, что в российско-таджикских школах, которые функционируют за счёт российского бюджета, преподавание осуществляется по стандартам российских Федеральных государственных образовательных стандартов.
При этом действуют некоторые исключения – национальный компонент. "Национальный компонент касается истории таджикского народа и таджикского языка. И вот национальный компонент в работе российско-таджикистанских школ формируется не в России, а в Таджикистане", подчеркнул Дюков.
По мнению эксперта, в этом точно участвует министерство образования Таджикистана. При этом, западные страны долго работали над формированием конкретно этого нарратива в Таджикистане. И эти нарративы достаточно сильно укоренились местным преподаванием.
"Поскольку национальный компонент формируется таджикской стороной, то он проник и в образование финансируемых Россией русскоязычных школ в Таджикистане. По всей видимости, российская сторона не смогла вовремя отследить эту ситуацию, по каким-то причинам, которых я не знаю. Но вот сейчас эта ситуация вылезла на свет Божий", - заявил историк.