https://ukraina.ru/20240405/1054319960.html

Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ

Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ - 05.04.2024 Украина.ру

Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника. Об этом 5 апреля сообщает Минобороны РФ

2024-04-05T07:51

2024-04-05T07:51

2024-04-05T07:52

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"Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской областей (1 БПЛА), а также над территорией Краснодарского края (6 БПЛА)", - говорится в материале.

https://ukraina.ru/20240404/1054317272.html

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2024

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беспилотники, дроны, новости, россия, пво