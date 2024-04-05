Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ
07:51 05.04.2024 (обновлено: 07:52 05.04.2024)
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника. Об этом 5 апреля сообщает Минобороны РФ
"Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской областей (1 БПЛА), а также над территорией Краснодарского края (6 БПЛА)", - говорится в материале.
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