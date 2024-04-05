Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ - 05.04.2024 Украина.ру
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Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ
Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ - 05.04.2024 Украина.ру
Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника. Об этом 5 апреля сообщает Минобороны РФ
2024-04-05T07:51
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беспилотники
дроны
новости
россия
пво
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"Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской областей (1 БПЛА), а также над территорией Краснодарского края (6 БПЛА)", - говорится в материале.
https://ukraina.ru/20240404/1054317272.html
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беспилотники, дроны, новости, россия, пво
беспилотники, дроны, Новости, Россия, ПВО

Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ

07:51 05.04.2024 (обновлено: 07:52 05.04.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника. Об этом 5 апреля сообщает Минобороны РФ
"Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской областей (1 БПЛА), а также над территорией Краснодарского края (6 БПЛА)", - говорится в материале.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 22:36
В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется Вечером, 4 апреля, украинская армия атаковала четырьмя беспилотниками Курск, система противовоздушной обороны поразила большую часть воздушных целей, но из-за падения обломков возникли пожары, сообщил губернатор области Роман Старовойт
 
беспилотникидроныНовостиРоссияПВО
 
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Заголовок открываемого материала
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08:07Главное за ночь 5 апреля
07:51Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ
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