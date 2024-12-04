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Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"

Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" - 04.12.2024 Украина.ру

Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"

Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"

2024-12-04T17:04

2024-12-04T17:04

2024-12-04T17:04

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В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п.В то же время Зеленский уже признаёт необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и очевидной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.Участники:-депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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новости, украина, вашингтон, владимир зеленский, евгений федоров, дмитрий евстафьев, украина.ру, нато, миа "россия сегодня"