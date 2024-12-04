https://ukraina.ru/20241204/1059414447.html
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" - 04.12.2024 Украина.ру
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"
Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
2024-12-04T17:04
2024-12-04T17:04
2024-12-04T17:04
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В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п.В то же время Зеленский уже признаёт необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и очевидной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.Участники:-депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вашингтон, владимир зеленский, евгений федоров, дмитрий евстафьев, украина.ру, нато, миа "россия сегодня"
Новости, Украина, Вашингтон, Владимир Зеленский, Евгений Федоров, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, НАТО, МИА "Россия сегодня"
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п.
В то же время Зеленский уже признаёт необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и очевидной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.
-депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".