Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" - 04.12.2024 Украина.ру
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Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" - 04.12.2024 Украина.ру
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"
Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
2024-12-04T17:04
2024-12-04T17:04
новости
украина
вашингтон
владимир зеленский
евгений федоров
дмитрий евстафьев
украина.ру
нато
миа "россия сегодня"
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В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п.В то же время Зеленский уже признаёт необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и очевидной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.Участники:-депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, вашингтон, владимир зеленский, евгений федоров, дмитрий евстафьев, украина.ру, нато, миа "россия сегодня"
Новости, Украина, Вашингтон, Владимир Зеленский, Евгений Федоров, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, НАТО, МИА "Россия сегодня"
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

17:04 04.12.2024
 
© Украина.руУкраинское досье. Эскалация или подготовка к переговорам?
Украинское досье. Эскалация или подготовка к переговорам? - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Украина.ру
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Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п.
В то же время Зеленский уже признаёт необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и очевидной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.
Участники:
-депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
НовостиУкраинаВашингтонВладимир ЗеленскийЕвгений ФедоровДмитрий ЕвстафьевУкраина.руНАТОМИА "Россия сегодня"
 
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