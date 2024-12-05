Даже если Евросоюз оставит Грузию "без сладкого", Россия снова возьмет ее "на буксир" — политолог - 05.12.2024 Украина.ру
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Даже если Евросоюз оставит Грузию "без сладкого", Россия снова возьмет ее "на буксир" — политолог
Даже если Евросоюз оставит Грузию "без сладкого", Россия снова возьмет ее "на буксир" — политолог - 05.12.2024 Украина.ру
Даже если Евросоюз оставит Грузию "без сладкого", Россия снова возьмет ее "на буксир" — политолог
Запад несомненно будет пытаться расколоть грузинское руководство. Людей наверняка шантажируют детьми и деньгами за рубежом. Но если официальный Тбилиси не сломается, у Грузии будет нормальная жизнь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-05T03:45
2024-12-05T03:45
новости
грузия
вашингтон
запад
эрдоган
саломе зурабишвили
нато
ес
россия
деньги
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Если в итоге президент Грузии Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает (окажется в тюрьме вместе со своими подельниками), Брюсселю и Вашингтону не останется ничего другого, кроме как "шельмовать" Грузию, считает эксперт."Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором. Во-первых, не факт, что Зурабишвили это поможет. Во-вторых, это не нужно "другу Эрдогану" (президенту Турции Реджепу Эрдогану. — Ред.), потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень", — отметил Кочетков.По мнению политолога, Запад несомненно будет пытаться расколоть грузинское руководство. Людей наверняка шантажируют детьми и деньгами за рубежом. Но если официальный Тбилиси не сломается, у Грузии будет нормальная жизнь, добавил он.Эксперт подчеркнул, что нормальное будущее для Грузии – это позиция жесткого нейтралитета, когда "ласковое теля двух маток сосет". Даже если Евросоюз их сейчас оставит "без сладкого", Россия в своих геополитических интересах возьмет Грузию "на буксир", как это было на протяжении веков, указал Кочетков."Да, денег нам самим не хватает. Но для "друзей" и соседей у нас деньги всегда находились", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, вашингтон, запад, эрдоган, саломе зурабишвили, нато, ес, россия, деньги, будущее, детали, евросоюз
Новости, Грузия, Вашингтон, Запад, Эрдоган, Саломе Зурабишвили, НАТО, ЕС, Россия, деньги, будущее, детали, Евросоюз

Даже если Евросоюз оставит Грузию "без сладкого", Россия снова возьмет ее "на буксир" — политолог

03:45 05.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Запад несомненно будет пытаться расколоть грузинское руководство. Людей наверняка шантажируют детьми и деньгами за рубежом. Но если официальный Тбилиси не сломается, у Грузии будет нормальная жизнь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Если в итоге президент Грузии Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает (окажется в тюрьме вместе со своими подельниками), Брюсселю и Вашингтону не останется ничего другого, кроме как "шельмовать" Грузию, считает эксперт.
"Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором. Во-первых, не факт, что Зурабишвили это поможет. Во-вторых, это не нужно "другу Эрдогану" (президенту Турции Реджепу Эрдогану. — Ред.), потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень", — отметил Кочетков.
По мнению политолога, Запад несомненно будет пытаться расколоть грузинское руководство. Людей наверняка шантажируют детьми и деньгами за рубежом. Но если официальный Тбилиси не сломается, у Грузии будет нормальная жизнь, добавил он.
Эксперт подчеркнул, что нормальное будущее для Грузии – это позиция жесткого нейтралитета, когда "ласковое теля двух маток сосет". Даже если Евросоюз их сейчас оставит "без сладкого", Россия в своих геополитических интересах возьмет Грузию "на буксир", как это было на протяжении веков, указал Кочетков.
"Да, денег нам самим не хватает. Но для "друзей" и соседей у нас деньги всегда находились", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 18:43
Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФОкончание конфликта на Украине и выведение России из политической изоляции важно сейчас и для США, и для Европы. Для Трампа санкции — это торги, он любит договариваться, поэтому вечной экономической войны с Китаем и Россией не будет
 
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03:45Даже если Евросоюз оставит Грузию "без сладкого", Россия снова возьмет ее "на буксир" — политолог
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