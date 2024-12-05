Даже если Евросоюз оставит Грузию "без сладкого", Россия снова возьмет ее "на буксир" — политолог
Запад несомненно будет пытаться расколоть грузинское руководство. Людей наверняка шантажируют детьми и деньгами за рубежом. Но если официальный Тбилиси не сломается, у Грузии будет нормальная жизнь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Если в итоге президент Грузии Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает (окажется в тюрьме вместе со своими подельниками), Брюсселю и Вашингтону не останется ничего другого, кроме как "шельмовать" Грузию, считает эксперт.
"Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором. Во-первых, не факт, что Зурабишвили это поможет. Во-вторых, это не нужно "другу Эрдогану" (президенту Турции Реджепу Эрдогану. — Ред.), потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень", — отметил Кочетков.
По мнению политолога, Запад несомненно будет пытаться расколоть грузинское руководство. Людей наверняка шантажируют детьми и деньгами за рубежом. Но если официальный Тбилиси не сломается, у Грузии будет нормальная жизнь, добавил он.
Эксперт подчеркнул, что нормальное будущее для Грузии – это позиция жесткого нейтралитета, когда "ласковое теля двух маток сосет". Даже если Евросоюз их сейчас оставит "без сладкого", Россия в своих геополитических интересах возьмет Грузию "на буксир", как это было на протяжении веков, указал Кочетков.
"Да, денег нам самим не хватает. Но для "друзей" и соседей у нас деньги всегда находились", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:43Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФОкончание конфликта на Украине и выведение России из политической изоляции важно сейчас и для США, и для Европы. Для Трампа санкции — это торги, он любит договариваться, поэтому вечной экономической войны с Китаем и Россией не будет