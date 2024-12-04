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Потери ВСУ ежесуточно превышают тысячу военнослужащих

Потери ВСУ ежесуточно превышают тысячу военнослужащих - 04.12.2024 Украина.ру

Потери ВСУ ежесуточно превышают тысячу военнослужащих

За минувшие сутки в одной только Курской области потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, а на одном из участков СВО в Донбассе превысили полтысячи. Об этом 4 декабря сообщили в Минобороны России.

2024-12-04T20:46

2024-12-04T20:46

2024-12-04T20:46

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Армия России продолжила разгром вооружённых формирований Украины в Курской области. Подразделения российской группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Правда и Свердликово.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Куриловка, Нижний Клин, Новая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье в Сумской области, сказано в сводке Минобороны РФ от 4 декабря.По данным российского министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37935 военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1225 боевых бронированных машин, 1082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 71 станцию РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники. В их числе 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.На Харьковском направлении подразделениями российской группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Алисовка Харьковской области. Отражены две контратаки 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.В зоне ответственности российской группировки войск "Запад" улучшено тактическое положение. При нанесении ударов по противнику и отражении его контратак в ДНР и ЛНР уничтожены склады боеприпасов и техника ВСУ.заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 37-й, 54-й и 157-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Дачное, Звановка, Переездное, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.Потери противника в боях с подразделениями "Южной" группировки российских войск составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пикап и два 105-мм орудия М119 и склад боеприпасов.В боях с подразделениями российской группировки войск "Центр" в ДНР потери противника составили до 530 военнослужащих. Также среди потерь верных нынешнему руководству Украины формировний значатся БТР, четыре боевые бронемашины "Казак", четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.Подразделения российской восковой группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника на территории ДНР. Его потери составили до 150 военнослужащих, танк, БТР, два автомобиля, 155-мм САУ "Богдана", 122-мм САУ "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30, две станции РЭБ.Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Садовое и Приозерное Херсонской области.При этом потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.Российской авиацией и БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами ПВО сбит 61 беспилотник самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37183 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19611 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18960 орудий полевой артиллерии и минометов, 28981 единица специальной военной автомобильной техники, констатировали в Минобороны РФ.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря

россия

украина

донецкая народная республика

днр

лнр

херсонская область

запорожская область

курская область

харьковская область

сумская область

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