"Ежики в тумане": Мощанский рассказал, летают ли над Украиной F-16 и зачем про них говорит Зеленский
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
Изменить тяжелую ситуацию на фронте Зеленский не может, поэтому он рассказывает украинцам про самолеты F-16. Может быть, они где-то и летают. Но пока их вклад в боевые действия минимален. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Ранее Владимир Зеленский заявил, что они якобы успешно стали использовать F-16 в качестве воздушной компоненты ПВО (то есть посбивали ракеты).
Киевский режим проигрывает России по количеству людей, в армии значительно улучшилось управление войсками, а техники у ВС РФ и раньше было больше. Мы их потихоньку избиваем. Изменить ситуацию Зеленский не может, поэтому теперь он рассказывает про F-16.
"Знаете, я когда-то посещал студию военных художников имени Грекова. Туда принимали картины только на армейскую тематику. И вот один из мастеров написал картину в стиле "Ежик в тумане": хатка, туман и нет солдат. А чтобы она подошла под тематику (иначе ему бы за нее не заплатили), один из художников придумал: "Я прям чувствую, что в этом доме спят солдаты", — иронично отметил Мощанский.
Вот и Зеленский говорит: "Я прям чувствую, что F-16 где-то летает". Он уже второй раз заявляет, что эти самолеты якобы сбили несколько ракет. Может быть, они где-то и летают. Но пока их вклад в боевые действия минимален, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
О новых успехах российской армии на Донбассе — в материале Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
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