"Ежики в тумане": Мощанский рассказал, летают ли над Украиной F-16 и зачем про них говорит Зеленский - 05.12.2024 Украина.ру
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"Ежики в тумане": Мощанский рассказал, летают ли над Украиной F-16 и зачем про них говорит Зеленский
"Ежики в тумане": Мощанский рассказал, летают ли над Украиной F-16 и зачем про них говорит Зеленский - 05.12.2024 Украина.ру
"Ежики в тумане": Мощанский рассказал, летают ли над Украиной F-16 и зачем про них говорит Зеленский
Изменить тяжелую ситуацию на фронте Зеленский не может, поэтому он рассказывает украинцам про самолеты F-16. Может быть, они где-то и летают. Но пока их вклад в боевые действия минимален. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-12-05T04:45
2024-12-05T04:45
новости
россия
украина
сирия
илья мощанский
владимир зеленский
самолет
f-16
сво
детали
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что они якобы успешно стали использовать F-16 в качестве воздушной компоненты ПВО (то есть посбивали ракеты). Киевский режим проигрывает России по количеству людей, в армии значительно улучшилось управление войсками, а техники у ВС РФ и раньше было больше. Мы их потихоньку избиваем. Изменить ситуацию Зеленский не может, поэтому теперь он рассказывает про F-16.Вот и Зеленский говорит: "Я прям чувствую, что F-16 где-то летает". Он уже второй раз заявляет, что эти самолеты якобы сбили несколько ракет. Может быть, они где-то и летают. Но пока их вклад в боевые действия минимален, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.О новых успехах российской армии на Донбассе — в материале Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сирия, илья мощанский, владимир зеленский, самолет, f-16, сво, детали, истребитель, пво, ракеты, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Сирия, Илья Мощанский, Владимир Зеленский, самолет, F-16, СВО, детали, истребитель, ПВО, ракеты, Спецоперация

"Ежики в тумане": Мощанский рассказал, летают ли над Украиной F-16 и зачем про них говорит Зеленский

04:45 05.12.2024
 
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
Фото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
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Изменить тяжелую ситуацию на фронте Зеленский не может, поэтому он рассказывает украинцам про самолеты F-16. Может быть, они где-то и летают. Но пока их вклад в боевые действия минимален. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Ранее Владимир Зеленский заявил, что они якобы успешно стали использовать F-16 в качестве воздушной компоненты ПВО (то есть посбивали ракеты).
Киевский режим проигрывает России по количеству людей, в армии значительно улучшилось управление войсками, а техники у ВС РФ и раньше было больше. Мы их потихоньку избиваем. Изменить ситуацию Зеленский не может, поэтому теперь он рассказывает про F-16.
"Знаете, я когда-то посещал студию военных художников имени Грекова. Туда принимали картины только на армейскую тематику. И вот один из мастеров написал картину в стиле "Ежик в тумане": хатка, туман и нет солдат. А чтобы она подошла под тематику (иначе ему бы за нее не заплатили), один из художников придумал: "Я прям чувствую, что в этом доме спят солдаты", — иронично отметил Мощанский.
Вот и Зеленский говорит: "Я прям чувствую, что F-16 где-то летает". Он уже второй раз заявляет, что эти самолеты якобы сбили несколько ракет. Может быть, они где-то и летают. Но пока их вклад в боевые действия минимален, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
О новых успехах российской армии на Донбассе — в материале Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
Кости Хейсканен интервью - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Вчера, 13:23
Кости Хейсканен: Не хочу, чтобы Финляндия превратилась в плацдарм УкраиныФинский журналист и военный корреспондент Кости Хейсканен в эксклюзивном интервью изданию "Украина.ру" о ситуации в Курской области, гражданах Финляндии в ВСУ и ВС РФ, антироссийской пропаганде, "расстрельных списках" пророссийских западных журналистов и народной дипломатии, которая может спасти мир
 
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