https://ukraina.ru/20241205/1059414084.html

"Ежики в тумане": Мощанский рассказал, летают ли над Украиной F-16 и зачем про них говорит Зеленский

"Ежики в тумане": Мощанский рассказал, летают ли над Украиной F-16 и зачем про них говорит Зеленский - 05.12.2024 Украина.ру

"Ежики в тумане": Мощанский рассказал, летают ли над Украиной F-16 и зачем про них говорит Зеленский

Изменить тяжелую ситуацию на фронте Зеленский не может, поэтому он рассказывает украинцам про самолеты F-16. Может быть, они где-то и летают. Но пока их вклад в боевые действия минимален. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-12-05T04:45

2024-12-05T04:45

2024-12-05T04:45

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f-16

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что они якобы успешно стали использовать F-16 в качестве воздушной компоненты ПВО (то есть посбивали ракеты). Киевский режим проигрывает России по количеству людей, в армии значительно улучшилось управление войсками, а техники у ВС РФ и раньше было больше. Мы их потихоньку избиваем. Изменить ситуацию Зеленский не может, поэтому теперь он рассказывает про F-16.Вот и Зеленский говорит: "Я прям чувствую, что F-16 где-то летает". Он уже второй раз заявляет, что эти самолеты якобы сбили несколько ракет. Может быть, они где-то и летают. Но пока их вклад в боевые действия минимален, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.О новых успехах российской армии на Донбассе — в материале Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241204/1059403489.html

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новости, россия, украина, сирия, илья мощанский, владимир зеленский, самолет, f-16, сво, детали, истребитель, пво, ракеты, спецоперация