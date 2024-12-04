https://ukraina.ru/20241204/1059416713.html

Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у Курахово

Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у Курахово - 04.12.2024 Украина.ру

Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у Курахово

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-12-04T17:46

2024-12-04T17:46

2024-12-04T17:46

эксклюзив

спецоперация

курахово

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

авиация

артиллерия

дроны

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Сейчас у ВС РФ есть проблемы с закрытием кармана южнее Курахово. ВСУ туда поставляют людей и технику, а также контратакуют танками. Пока мы его не закроем, мы не сможем двигаться в Днепропетровскую область. Здесь можно отметить следующее.На этом направлении мы оперативно двигались последние пару недель. Мы зашли в Курахово и продвигались внутри самого города, пока ВСУ не спохватились и не начали подтягивать резервы. В населенном пункте вообще тяжело двигаться быстро, если противник имеет хоть какие-то возможности для обороны.Но одновременно мы продвинулись к северу и югу от Курахово. Тем самым образовался карман. Его судьба будет решена в ближайшие дни, потому что снабжать войска, которые находятся в полуокруженном состоянии в текущих погодных условиях крайне тяжело. Здесь сильно помогла бы слаженная работа артиллерии, авиации, дронов и сил на земле.Мы увидим в ближайшее время прекращение существования этого кармана, как за пару недель до этого очень тихо и с большой грустью ВСУ вышли из более района гораздо восточнее города.

https://ukraina.ru/20221217/1041877894.html

https://ukraina.ru/20241203/1059389337.html

курахово

россия

днепропетровская область

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, курахово, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, авиация, артиллерия, дроны