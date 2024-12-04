https://ukraina.ru/20241204/1059416713.html
Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у Курахово
Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у Курахово - 04.12.2024 Украина.ру
Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у Курахово
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-04T17:46
2024-12-04T17:46
2024-12-04T17:46
эксклюзив
спецоперация
курахово
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
авиация
артиллерия
дроны
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Сейчас у ВС РФ есть проблемы с закрытием кармана южнее Курахово. ВСУ туда поставляют людей и технику, а также контратакуют танками. Пока мы его не закроем, мы не сможем двигаться в Днепропетровскую область. Здесь можно отметить следующее.На этом направлении мы оперативно двигались последние пару недель. Мы зашли в Курахово и продвигались внутри самого города, пока ВСУ не спохватились и не начали подтягивать резервы. В населенном пункте вообще тяжело двигаться быстро, если противник имеет хоть какие-то возможности для обороны.Но одновременно мы продвинулись к северу и югу от Курахово. Тем самым образовался карман. Его судьба будет решена в ближайшие дни, потому что снабжать войска, которые находятся в полуокруженном состоянии в текущих погодных условиях крайне тяжело. Здесь сильно помогла бы слаженная работа артиллерии, авиации, дронов и сил на земле.Мы увидим в ближайшее время прекращение существования этого кармана, как за пару недель до этого очень тихо и с большой грустью ВСУ вышли из более района гораздо восточнее города.
https://ukraina.ru/20221217/1041877894.html
https://ukraina.ru/20241203/1059389337.html
курахово
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, курахово, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, авиация, артиллерия, дроны
Эксклюзив, Спецоперация, Курахово, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, авиация, артиллерия, дроны
Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у Курахово
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас у ВС РФ есть проблемы с закрытием кармана южнее Курахово. ВСУ туда поставляют людей и технику, а также контратакуют танками. Пока мы его не закроем, мы не сможем двигаться в Днепропетровскую область. Здесь можно отметить следующее.
На этом направлении мы оперативно двигались последние пару недель. Мы зашли в Курахово и продвигались внутри самого города, пока ВСУ не спохватились и не начали подтягивать резервы. В населенном пункте вообще тяжело двигаться быстро, если противник имеет хоть какие-то возможности для обороны.
Но одновременно мы продвинулись к северу и югу от Курахово. Тем самым образовался карман. Его судьба будет решена в ближайшие дни, потому что снабжать войска, которые находятся в полуокруженном состоянии в текущих погодных условиях крайне тяжело. Здесь сильно помогла бы слаженная работа артиллерии, авиации, дронов и сил на земле.
Мы увидим в ближайшее время прекращение существования этого кармана, как за пару недель до этого очень тихо и с большой грустью ВСУ вышли из более района гораздо восточнее города.