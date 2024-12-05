https://ukraina.ru/20241205/1059404865.html

"Тигры" бьются за свои дома: Мощанский рассказал, почему боевиков ХТШ* удалось остановить под Хамой

"Тигры" бьются за свои дома: Мощанский рассказал, почему боевиков ХТШ* удалось остановить под Хамой - 05.12.2024 Украина.ру

"Тигры" бьются за свои дома: Мощанский рассказал, почему боевиков ХТШ* удалось остановить под Хамой

Боевики бы и дальше шли "победоносным маршем" на Дамаск, но натолкнулись на провинцию Хама, где большинство населения их не одобряет. 25-я дивизия сирийского спецназа (бывшие "Тигры") – местные жители, которые бьются за свои дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-12-05T05:00

2024-12-05T05:00

2024-12-05T01:35

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ближний восток

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По мнению эксперта, группировку "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ)* удалось остановить под Хамой, потому что 25-я дивизия сирийского спецназа (бывшие "Тигры") – местные жители, которые бьются за свои дома.Мощанский отметил, что боевики бы и дальше шли "победоносным маршем" на Дамаск, но натолкнулись на провинцию, где большинство населения их не одобряет. Но в занятом Алеппо жизнь идет и местным жителям все равно – "красные" или "белые", добавил он.Но в 2015 году "Тигров" уговорили туда вступить. Это небольшое подразделение из 4 тысячи человек из разных отрядов для спецопераций. А поскольку основу ее составляют выходцы из Хамы, ее туда и перебросили, указал он."От Хамы до Тартуса – 80 километров по прямой. Но там по прямой нельзя, потому что там горы, которые отделяют две приморские провинции от остальной части Сирии. Население, где находятся наши базы, максимально к нам лояльно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.О том, будет ли задействована в Сирии вся мощь российской группировки — в интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.*Террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20241204/1059400854.html

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