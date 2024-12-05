"Тигры" бьются за свои дома: Мощанский рассказал, почему боевиков ХТШ* удалось остановить под Хамой
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии
Боевики бы и дальше шли "победоносным маршем" на Дамаск, но натолкнулись на провинцию Хама, где большинство населения их не одобряет. 25-я дивизия сирийского спецназа (бывшие "Тигры") – местные жители, которые бьются за свои дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
По мнению эксперта, группировку "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ)* удалось остановить под Хамой, потому что 25-я дивизия сирийского спецназа (бывшие "Тигры") – местные жители, которые бьются за свои дома.
Мощанский отметил, что боевики бы и дальше шли "победоносным маршем" на Дамаск, но натолкнулись на провинцию, где большинство населения их не одобряет. Но в занятом Алеппо жизнь идет и местным жителям все равно – "красные" или "белые", добавил он.
"Почему бригаду "Тигров" отвели от Алеппо? Она же не убежала. Потому что это тоже зонтичное формирование. Когда она создавалась, она была чем-то вроде ЧВК "Вагнер". Они не хотели вступать в сирийскую армию, потому что когда они были наемниками, то получали в два-три раза больше", — подчеркнул эксперт.
Но в 2015 году "Тигров" уговорили туда вступить. Это небольшое подразделение из 4 тысячи человек из разных отрядов для спецопераций. А поскольку основу ее составляют выходцы из Хамы, ее туда и перебросили, указал он.
"От Хамы до Тартуса – 80 километров по прямой. Но там по прямой нельзя, потому что там горы, которые отделяют две приморские провинции от остальной части Сирии. Население, где находятся наши базы, максимально к нам лояльно", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
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*Террористическая организация, запрещена в РФ