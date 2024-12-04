https://ukraina.ru/20241204/1059416937.html

"Бороться с церковью – воевать с самим Небом". Руслан Калинчук о фильме "Люди Христовы. Наше время"

"Бороться с церковью – воевать с самим Небом". Руслан Калинчук о фильме "Люди Христовы. Наше время" - 04.12.2024 Украина.ру

"Бороться с церковью – воевать с самим Небом". Руслан Калинчук о фильме "Люди Христовы. Наше время"

Во вторник, 3 декабря, в Москве, в храме Христа Спасителя состоялась российская премьера документального фильма "Люди Христовы. Наше время" о гонениях на Украинскую православную церковь. Над фильмом работала команда авторов из России, Украины, Сербии и Италии

2024-12-04T19:02

2024-12-04T19:02

2024-12-04T19:09

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Создатели и герои фильма – двукратный лауреат Каннского фестиваля режиссёр Эмир Кустурица, сценарист Йован Маркович, поэт Марио Сельвини, епископ Сербской Православной Церкви Ириней, священник Николай Могильный, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович, музыкальный продюсер Юрий Бардаш, президент объединенной сербской диаспоры в Санкт-Петербурге Мирко Раденович.До премьеры в Москве фильм уже показали в Белграде и Баня-Луке, но идея создания проекта родилась именно в российской столице, рассказал в комментарии изданию Украина.ру автор и герой картины, историк, политолог, православный миссионер Руслан Калинчук.К гостям московской премьеры, создателям фильма и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу обратился, направив телеграмму, президент России Владимир Путин. Все больше людей в мире понимают подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами, почеркнул глава государства."Фильм стал документальным свидетельством массовых нарушений прав и религиозных свобод миллионов людей. Важно, что кинолента вселяет уверенность в то, что, сохраняя традиционные духовные ценности, мы сможем достойно ответить на любые вызовы", — сказано в обращении.Помимо русского и сербского языков, картина также переведена на украинский. Показы успешно проходят и запланированы в балканских странах: Болгарии, Боснии и Герцеговине, городах Сербии, а также в Австрии, Франции, Германии, Венгрии и Аргентине. Нигде показы не встретили сопротивления, так как фильм прежде всего не о церкви в догматическом понимании, а о правах человека, подчеркнул Руслан Калинчук."Над проектом работала большая международная команда, и мы хотели бы обратиться этим фильмом ко всему мировому сообществу, донести, что происходит на Украине с церковью. В Баня-Луке мы попросили президента Республики Сербской Милорада Додика, чтобы он согласился быть нашим представителем на Балканах. И он согласился, поэтому сейчас идёт премьера в разных странах", — рассказал он.Сербии и её народу картина оказалась особенно близка и приём был особенно тёплым, отмечает Калинчук, потому это что это православная страна, близкая России по духу."Они сами переживали то же самое, что переживают ныне украинцы, потому что это было и в Косово, где так же уничтожалась православная церковь, и в Черногории, где раскольники так же пролоббировали законопроект, который должен был отобрать огромное количество храмов у канонической церкви. Сербы ещё 25 лет назад ощутили на себе то, что ощущает ныне Украина, и они понимают, что Украину к пропасти толкнула та же самая сила, которая поколение назад бомбила их города", — объяснил собеседник издания."Показать всю трагедию было невозможно"В картину "Люди Христовы. Наше время" не вошла значительная часть отснятого материала: всего было снято шесть часов.Историк отмечает, что в фильме он говорил не только о процессе, происходящем непосредственно на Украине, но глобальнее – в мировом масштабе."То, что украинскими властями и патриархом Варфоломеем был создан и узаконен раскол под названием "ПЦУ", — это результат процесса, направленного на новую унию между Константинополем и Ватиканом. Варфоломей и Папа Франциск в следующем году собираются праздновать вместе Пасху: Папа подтвердил свой визит в Турцию на 1700-летнюю годовщину Первого Вселенского собора в Никее.И Папа, и патриарх заявляют о том, что цель их диалога – это "совместная чаша", то есть объединение", – рассказывает Руслан Калинчук.Всего происходящего сегодня на Украине не передать ни фильмом, ни словами, говорит он. Фильм был смонтирован в августе, а сколько трагичного произошло с тех пор: захват Свято-Михайловского кафедрального собора в Черкассах и избиения митрополита Феодосия."Всю эту боль, всю эту трагедию просто не передать. Чего, например, нет в картине? В начале СВО тероборона похитила и, скорее всего, убила епископа Лавра (Березовского) на Житомирщине, в том же, 2022 году, СБУ похитила священника Сергия Тарасова: через пару дней нашли его труп с проломленной головой. Это было в Киеве. Но даже если были бы и эти кадры, мы всё равно не передали бы всего ужаса", – уточнил историк.Всего за несколько дней до московской премьеры фильма глава областной военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий написал в своём телеграм-канале, что Львовщина стала первым регионом, в котором не осталось ни одного храма УПЦ."Сегодня исторический день для Львовщины – регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются Московскому патриархату. До начала агрессии России против Украины в 2014 году в нашей области было 66 религиозных общин Московского патриархата", – сообщил чиновник.На момент 24 февраля 2022 года, по его информации, оставалось 54 прихода."Это означает, что Львовщину ничего хорошего не ждёт, – считает Калинчук. – Бог поругаем не бывает, а воевать с церковью – это воевать с самим Небом. Тем более, это пишет Козицкий, который так наживается на коррупции в воюющей стране… Во Львовской области исчезает огромное количество гуманитарки, которую люди с Запада отправляют, думая, что смогут помочь беженцам, людям, пострадавшим от войны. А всё это находится в магазинах, понимаете?"Львовская область – вотчина униатской церкви, которая в 90-х поспособствовала возрождению националистической, бандеровской идеологии, отметил историк."А он пишет о том, что закрыл церковь. Я недавно, буквально в прошлое воскресенье читал в Евангелие о безумном богаче, который сказал своей душе: пей, веселись – всего у тебя хватает. А Господь ему сказал: "Дурень, этой ночью у тебя возьмут твою душу". Вот и Козицкий тоже думает, что ему всего хватает, но последнее слово Бог ещё не сказал.Украинская власть – во Львове или Киеве, где бы она ни была, воюет со всем тем, что составляло, составляет и, дай Бог, будет составлять идентичность малороссийского, украинского народа", – добавил он.Собеседник Украина.ру рассказал и о работе с таким прославленным режиссёром, как Эмир Кустурица. Работать с ним в определённой степени было волнительно."Это ведь лауреат двух золотых ветвей Каннского фестиваля, любой человек, который хотя бы однажды интересовался кино, знает, кто такой Кустурица, потому что это и "Время цыган", и "Андерграунд", и множество других известных фильмов. Он работал в Голливуде, дал путёвку в жизни Джонни Деппу. Поэтому, конечно, волнительно работать с маэстро, с человеком, которого знает весь мир", – поделился Руслан Калинчук.Кустурицу он называет человеком, твёрдым во взглядах: режиссёр говорит, что он югослав – так определяет по сей день свою национальность, а недавно заявил о том, что хотел бы вступить в российское гражданство.О документальном фильме, рассказывающем о боях в Мариуполе - в материале Глазами очевидца: на онлайн-платформах выходит фильм Фадеева про "войну, которая казалась немыслимой" на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, кино, украина, россия, сербия, эмир кустурица, юрий бардаш, пцу, сбу, упц