Горизонтальная эскалация: Кочетков объяснил, почему иранцы и сирийцы "проспали" наступление боевиков

Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ

Окончание конфликта на Украине и выведение России из политической изоляции важно сейчас и для США, и для Европы. Для Трампа санкции — это торги, он любит договариваться, поэтому вечной экономической войны с Китаем и Россией не будет