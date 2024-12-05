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Горизонтальная эскалация: Кочетков объяснил, почему иранцы и сирийцы "проспали" наступление боевиков
Горизонтальная эскалация: Кочетков объяснил, почему иранцы и сирийцы "проспали" наступление боевиков - 05.12.2024 Украина.ру
Горизонтальная эскалация: Кочетков объяснил, почему иранцы и сирийцы "проспали" наступление боевиков
Неожиданный "успех" боевиков в Сирии потребует серьезных усилий, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Тут уже явно "проспали" иранцы и сирийцы, так как удар был нанесен по их зоне ответственности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-05T03:15
2024-12-05T03:15
2024-12-05T03:15
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Эскалация конфликта бывает вертикальная и горизонтальная. В отношении Украины (вертикальная эскалация) Россия и США за последнее время не повышали ставок, зато противник сделал ход с наступлением боевиков в Сирии и майданом в Грузии (горизонтальная эскалация).По словам политолога, к эскалации в Сирии Запад готовился очень долго и тщательно. Такой ход вызвал "серьезную озабоченность" в московских кабинетах и коридорах, отметил он.Очевидно, что такой неожиданный "успех" боевиков потребует серьезных усилий, чтобы исправить ситуацию. В противном случае для режима президента Сирии Башара Асада все может закончиться катастрофой, сказал Кочетков.И сейчас совместными усилиями нужно предпринимать шаги, чтобы отогнать турецкие прокси "друга Эрдогана" на исходные позиции и вернуть Алеппо – второй по величине город Сирии, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.О новых успехах российской армии на Донбассе — в материале Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241204/1059417584.html
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новости, сирия, россия, грузия, башар асад, эрдоган, алексей кочетков, алеппо, наступление, турция, детали, ближний восток, сво, спецоперация
Новости, Сирия, Россия, Грузия, Башар Асад, Эрдоган, Алексей Кочетков, Алеппо, наступление, Турция, детали, Ближний Восток, СВО, Спецоперация
Горизонтальная эскалация: Кочетков объяснил, почему иранцы и сирийцы "проспали" наступление боевиков
Неожиданный "успех" боевиков в Сирии потребует серьезных усилий, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Тут уже явно "проспали" иранцы и сирийцы, так как удар был нанесен по их зоне ответственности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков