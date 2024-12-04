Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации - 04.12.2024 Украина.ру
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Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации
Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации - 04.12.2024 Украина.ру
Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру спрогнозировал, что успеет администрация Байдена на Украине до смены власти... Украина.ру, 04.12.2024
2024-12-04T17:30
2024-12-04T17:30
видео
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дональд трамп
владимир зеленский
спиридон килинкаров
вооруженные силы украины
верховная рада
общество
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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру спрогнозировал, что успеет администрация Байдена на Украине до смены власти в Вашингтоне, а также рассказал о судьбе Зеленского при Трампе и о сроках высшей точки военной эскалации. 00:23 - О новых траншах Украине от США; 03:18 - О вероятности переговоров по Украине; 05:07 - О новом наглядном ответе России Западу; 10:46 - О настроениях внутри Украины. *в интервью упоминается Пётр Порошенко, его деятельность признана экстремистской на территории России в связи с участием в финансировании ВСУ
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видео, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, спиридон килинкаров, вооруженные силы украины, верховная рада, общество, джо байден, видео
Видео, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Спиридон Килинкаров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Общество, Джо Байден

Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации

17:30 04.12.2024
 
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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру спрогнозировал, что успеет администрация Байдена на Украине до смены власти в Вашингтоне, а также рассказал о судьбе Зеленского при Трампе и о сроках высшей точки военной эскалации.
00:23 - О новых траншах Украине от США;
03:18 - О вероятности переговоров по Украине;
05:07 - О новом наглядном ответе России Западу;
10:46 - О настроениях внутри Украины.
*в интервью упоминается Пётр Порошенко, его деятельность признана экстремистской на территории России в связи с участием в финансировании ВСУ
 
ВидеоУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСпиридон КилинкаровВооруженные силы УкраиныВерховная РадаОбществоДжо Байден
 
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