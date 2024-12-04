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Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации

Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации - 04.12.2024 Украина.ру

Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации

Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру спрогнозировал, что успеет администрация Байдена на Украине до смены власти... Украина.ру, 04.12.2024

2024-12-04T17:30

2024-12-04T17:30

2024-12-04T17:30

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украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

спиридон килинкаров

вооруженные силы украины

верховная рада

общество

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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру спрогнозировал, что успеет администрация Байдена на Украине до смены власти в Вашингтоне, а также рассказал о судьбе Зеленского при Трампе и о сроках высшей точки военной эскалации. 00:23 - О новых траншах Украине от США; 03:18 - О вероятности переговоров по Украине; 05:07 - О новом наглядном ответе России Западу; 10:46 - О настроениях внутри Украины. *в интервью упоминается Пётр Порошенко, его деятельность признана экстремистской на территории России в связи с участием в финансировании ВСУ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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