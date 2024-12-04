https://ukraina.ru/20241204/1059415699.html
Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации
Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации - 04.12.2024 Украина.ру
Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру спрогнозировал, что успеет администрация Байдена на Украине до смены власти... Украина.ру, 04.12.2024
2024-12-04T17:30
2024-12-04T17:30
2024-12-04T17:30
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спиридон килинкаров
вооруженные силы украины
верховная рада
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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру спрогнозировал, что успеет администрация Байдена на Украине до смены власти в Вашингтоне, а также рассказал о судьбе Зеленского при Трампе и о сроках высшей точки военной эскалации. 00:23 - О новых траншах Украине от США; 03:18 - О вероятности переговоров по Украине; 05:07 - О новом наглядном ответе России Западу; 10:46 - О настроениях внутри Украины. *в интервью упоминается Пётр Порошенко, его деятельность признана экстремистской на территории России в связи с участием в финансировании ВСУ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру спрогнозировал, что успеет администрация Байдена на Украине до смены власти в Вашингтоне, а также рассказал о судьбе Зеленского при Трампе и о сроках высшей точки военной эскалации.
00:23 - О новых траншах Украине от США;
03:18 - О вероятности переговоров по Украине;
05:07 - О новом наглядном ответе России Западу;
10:46 - О настроениях внутри Украины.
*в интервью упоминается Пётр Порошенко, его деятельность признана экстремистской на территории России в связи с участием в финансировании ВСУ