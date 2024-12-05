Политолог о том, как сирийцы относятся к России и почему считали русских европейцами "не от мира сего" - 05.12.2024 Украина.ру
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Политолог о том, как сирийцы относятся к России и почему считали русских европейцами "не от мира сего"
Политолог о том, как сирийцы относятся к России и почему считали русских европейцами "не от мира сего" - 05.12.2024 Украина.ру
Политолог о том, как сирийцы относятся к России и почему считали русских европейцами "не от мира сего"
С Сирией у России традиционно были дружеские отношения. Потому что русские, в отличие от французов и англичан, которые долго хозяйничали в Сирии, помогали местному населению, не требуя ничего взамен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-05T03:30
2024-12-05T03:30
новости
сирия
алексей кочетков
россия
нато
французы
европейцы
христианство
христиане
мечеть
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Десять лет назад, когда на Ближнем Востоке вовсю полыхала война, Сирия оставалась последним союзником России в регионе, с ней традиционно сложились дружеские отношения, отметил эксперт.Когда территория Сирии в 19 веке еще не была независимым государством, Императорское православное палестинское общество не только помогало паломникам и возводило храмы, но и строило школы для сирийских детей, рассказал Кочетков."Я встречал в Сирии людей, которые рассказывали, что их дедушка учился в этой русской школе и что поэтому в их семье очень хорошо относятся к России. Потому что русские, в отличие от французов и англичан, которые там долго хозяйничали, помогали местному населению, не требуя ничего взамен", — рассказал политолог.Он уточнил, что сирийцы воспринимали и русских, и французов как европейцев. Но русских они считали европейцами "не от мира сего", отметил эксперт."Кроме того, в Сирии возник уникальный опыт сосуществования христианства и ислама. Например, в знаменитой мечети Омейядов в Дамаске есть могила с головой пророка Иоанна Крестителя, куда может зайти христианин любой конфессии", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, сирия, алексей кочетков, россия, нато, французы, европейцы, христианство, христиане, мечеть, храм, школа, паломники, паломничество, детали
Новости, Сирия, Алексей Кочетков, Россия, НАТО, французы, европейцы, христианство, христиане, мечеть, храм, Школа, паломники, паломничество, детали

Политолог о том, как сирийцы относятся к России и почему считали русских европейцами "не от мира сего"

03:30 05.12.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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С Сирией у России традиционно были дружеские отношения. Потому что русские, в отличие от французов и англичан, которые долго хозяйничали в Сирии, помогали местному населению, не требуя ничего взамен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Десять лет назад, когда на Ближнем Востоке вовсю полыхала война, Сирия оставалась последним союзником России в регионе, с ней традиционно сложились дружеские отношения, отметил эксперт.
Когда территория Сирии в 19 веке еще не была независимым государством, Императорское православное палестинское общество не только помогало паломникам и возводило храмы, но и строило школы для сирийских детей, рассказал Кочетков.
"Я встречал в Сирии людей, которые рассказывали, что их дедушка учился в этой русской школе и что поэтому в их семье очень хорошо относятся к России. Потому что русские, в отличие от французов и англичан, которые там долго хозяйничали, помогали местному населению, не требуя ничего взамен", — рассказал политолог.
Он уточнил, что сирийцы воспринимали и русских, и французов как европейцев. Но русских они считали европейцами "не от мира сего", отметил эксперт.
"Кроме того, в Сирии возник уникальный опыт сосуществования христианства и ислама. Например, в знаменитой мечети Омейядов в Дамаске есть могила с головой пророка Иоанна Крестителя, куда может зайти христианин любой конфессии", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.
Кости Хейсканен интервью - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Вчера, 13:23
Кости Хейсканен: Не хочу, чтобы Финляндия превратилась в плацдарм УкраиныФинский журналист и военный корреспондент Кости Хейсканен в эксклюзивном интервью изданию "Украина.ру" о ситуации в Курской области, гражданах Финляндии в ВСУ и ВС РФ, антироссийской пропаганде, "расстрельных списках" пророссийских западных журналистов и народной дипломатии, которая может спасти мир
 
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