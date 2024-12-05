Политолог о том, как сирийцы относятся к России и почему считали русских европейцами "не от мира сего"
С Сирией у России традиционно были дружеские отношения. Потому что русские, в отличие от французов и англичан, которые долго хозяйничали в Сирии, помогали местному населению, не требуя ничего взамен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Десять лет назад, когда на Ближнем Востоке вовсю полыхала война, Сирия оставалась последним союзником России в регионе, с ней традиционно сложились дружеские отношения, отметил эксперт.
Когда территория Сирии в 19 веке еще не была независимым государством, Императорское православное палестинское общество не только помогало паломникам и возводило храмы, но и строило школы для сирийских детей, рассказал Кочетков.
"Я встречал в Сирии людей, которые рассказывали, что их дедушка учился в этой русской школе и что поэтому в их семье очень хорошо относятся к России. Потому что русские, в отличие от французов и англичан, которые там долго хозяйничали, помогали местному населению, не требуя ничего взамен", — рассказал политолог.
Он уточнил, что сирийцы воспринимали и русских, и французов как европейцев. Но русских они считали европейцами "не от мира сего", отметил эксперт.
"Кроме того, в Сирии возник уникальный опыт сосуществования христианства и ислама. Например, в знаменитой мечети Омейядов в Дамаске есть могила с головой пророка Иоанна Крестителя, куда может зайти христианин любой конфессии", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.
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