https://ukraina.ru/20241205/1059421632.html

Политолог о том, как сирийцы относятся к России и почему считали русских европейцами "не от мира сего"

Политолог о том, как сирийцы относятся к России и почему считали русских европейцами "не от мира сего" - 05.12.2024 Украина.ру

Политолог о том, как сирийцы относятся к России и почему считали русских европейцами "не от мира сего"

С Сирией у России традиционно были дружеские отношения. Потому что русские, в отличие от французов и англичан, которые долго хозяйничали в Сирии, помогали местному населению, не требуя ничего взамен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков

2024-12-05T03:30

2024-12-05T03:30

2024-12-05T03:30

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Десять лет назад, когда на Ближнем Востоке вовсю полыхала война, Сирия оставалась последним союзником России в регионе, с ней традиционно сложились дружеские отношения, отметил эксперт.Когда территория Сирии в 19 веке еще не была независимым государством, Императорское православное палестинское общество не только помогало паломникам и возводило храмы, но и строило школы для сирийских детей, рассказал Кочетков."Я встречал в Сирии людей, которые рассказывали, что их дедушка учился в этой русской школе и что поэтому в их семье очень хорошо относятся к России. Потому что русские, в отличие от французов и англичан, которые там долго хозяйничали, помогали местному населению, не требуя ничего взамен", — рассказал политолог.Он уточнил, что сирийцы воспринимали и русских, и французов как европейцев. Но русских они считали европейцами "не от мира сего", отметил эксперт."Кроме того, в Сирии возник уникальный опыт сосуществования христианства и ислама. Например, в знаменитой мечети Омейядов в Дамаске есть могила с головой пророка Иоанна Крестителя, куда может зайти христианин любой конфессии", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241204/1059403489.html

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