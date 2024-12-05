https://ukraina.ru/20241205/1059406674.html

"Елей для Эрдогана": эксперт о том, как наступлением ХТШ* президент Турции захотел "утереть нос" Асаду

"Елей для Эрдогана": эксперт о том, как наступлением ХТШ* президент Турции захотел "утереть нос" Асаду - 05.12.2024 Украина.ру

"Елей для Эрдогана": эксперт о том, как наступлением ХТШ* президент Турции захотел "утереть нос" Асаду

Когда сирийская армия начала контрнаступление, террористы из ХТШ* начали избивать курдов. Это же "елей" для Эрдогана. Курды находятся в сложных отношениях с Асадом, их поддерживают США, которые заняты отгрузкой оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-12-05T04:30

2024-12-05T04:30

2024-12-05T04:30

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лига арабских государств (лаг)

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Президент Турции Реджеп Эрдоган знал, что в Идлибе "что-то намечается". Но он захотел "утереть нос" президенту Сирии Башару Асаду, с которым его переговоры зашли в тупик, сообщил эксперт.По его словам, Асад требовал вывести все турецкие войска с территории Сирии, турки были не согласны. Анкара хочет "что-то там" контролировать, но на официальном уровне она полностью уважает территориальную целостность Сирии, добавил он.Наконец, Эрдогану нужно, чтобы ХТШ* сточились в боях, а протурецкие отряды в анклаве получили более выгодные позиции во власти. При этом Сирия вступила в Лигу Арабских Государств, которые признали Асада единственным лидером страны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении на сайте Украина.ру.*Террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20241204/1059400854.html

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новости, сирия, украина, россия, башар асад, эрдоган, илья мощанский, турция, лига арабских государств (лаг), вс рф, сша, джо байден, война, боевики, детали