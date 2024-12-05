"Елей для Эрдогана": эксперт о том, как наступлением ХТШ* президент Турции захотел "утереть нос" Асаду
Когда сирийская армия начала контрнаступление, террористы из ХТШ* начали избивать курдов. Это же "елей" для Эрдогана. Курды находятся в сложных отношениях с Асадом, их поддерживают США, которые заняты отгрузкой оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Президент Турции Реджеп Эрдоган знал, что в Идлибе "что-то намечается". Но он захотел "утереть нос" президенту Сирии Башару Асаду, с которым его переговоры зашли в тупик, сообщил эксперт.
По его словам, Асад требовал вывести все турецкие войска с территории Сирии, турки были не согласны. Анкара хочет "что-то там" контролировать, но на официальном уровне она полностью уважает территориальную целостность Сирии, добавил он.
"Кроме того, когда сирийская армия начала контрнаступление, товарищи из ХТШ* начали избивать курдов. Это же елей для Эрдогана. Курды с Асадом находятся в сложных отношениях, их поддерживают США, а американцы сейчас заняты помилованием сына [президента США Джо] Байдена и отгрузкой на Украину ящиков с оружием", — подчеркнул Мощанский.
Наконец, Эрдогану нужно, чтобы ХТШ* сточились в боях, а протурецкие отряды в анклаве получили более выгодные позиции во власти. При этом Сирия вступила в Лигу Арабских Государств, которые признали Асада единственным лидером страны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
Подробно о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении на сайте Украина.ру.
*Террористическая организация, запрещена в РФ