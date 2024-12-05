"Елей для Эрдогана": эксперт о том, как наступлением ХТШ* президент Турции захотел "утереть нос" Асаду - 05.12.2024 Украина.ру
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"Елей для Эрдогана": эксперт о том, как наступлением ХТШ* президент Турции захотел "утереть нос" Асаду
"Елей для Эрдогана": эксперт о том, как наступлением ХТШ* президент Турции захотел "утереть нос" Асаду - 05.12.2024 Украина.ру
"Елей для Эрдогана": эксперт о том, как наступлением ХТШ* президент Турции захотел "утереть нос" Асаду
Когда сирийская армия начала контрнаступление, террористы из ХТШ* начали избивать курдов. Это же "елей" для Эрдогана. Курды находятся в сложных отношениях с Асадом, их поддерживают США, которые заняты отгрузкой оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-12-05T04:30
2024-12-05T04:30
новости
сирия
украина
россия
башар асад
эрдоган
илья мощанский
турция
лига арабских государств (лаг)
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Президент Турции Реджеп Эрдоган знал, что в Идлибе "что-то намечается". Но он захотел "утереть нос" президенту Сирии Башару Асаду, с которым его переговоры зашли в тупик, сообщил эксперт.По его словам, Асад требовал вывести все турецкие войска с территории Сирии, турки были не согласны. Анкара хочет "что-то там" контролировать, но на официальном уровне она полностью уважает территориальную целостность Сирии, добавил он.Наконец, Эрдогану нужно, чтобы ХТШ* сточились в боях, а протурецкие отряды в анклаве получили более выгодные позиции во власти. При этом Сирия вступила в Лигу Арабских Государств, которые признали Асада единственным лидером страны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении на сайте Украина.ру.*Террористическая организация, запрещена в РФ
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новости, сирия, украина, россия, башар асад, эрдоган, илья мощанский, турция, лига арабских государств (лаг), вс рф, сша, джо байден, война, боевики, детали
Новости, Сирия, Украина, Россия, Башар Асад, Эрдоган, Илья Мощанский, Турция, Лига арабских государств (ЛАГ), ВС РФ, США, Джо Байден, война, Боевики, детали

"Елей для Эрдогана": эксперт о том, как наступлением ХТШ* президент Турции захотел "утереть нос" Асаду

04:30 05.12.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСитуация в сирийском городе Маалюля
Ситуация в сирийском городе Маалюля - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Когда сирийская армия начала контрнаступление, террористы из ХТШ* начали избивать курдов. Это же "елей" для Эрдогана. Курды находятся в сложных отношениях с Асадом, их поддерживают США, которые заняты отгрузкой оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Президент Турции Реджеп Эрдоган знал, что в Идлибе "что-то намечается". Но он захотел "утереть нос" президенту Сирии Башару Асаду, с которым его переговоры зашли в тупик, сообщил эксперт.
По его словам, Асад требовал вывести все турецкие войска с территории Сирии, турки были не согласны. Анкара хочет "что-то там" контролировать, но на официальном уровне она полностью уважает территориальную целостность Сирии, добавил он.

"Кроме того, когда сирийская армия начала контрнаступление, товарищи из ХТШ* начали избивать курдов. Это же елей для Эрдогана. Курды с Асадом находятся в сложных отношениях, их поддерживают США, а американцы сейчас заняты помилованием сына [президента США Джо] Байдена и отгрузкой на Украину ящиков с оружием", — подчеркнул Мощанский.

Наконец, Эрдогану нужно, чтобы ХТШ* сточились в боях, а протурецкие отряды в анклаве получили более выгодные позиции во власти. При этом Сирия вступила в Лигу Арабских Государств, которые признали Асада единственным лидером страны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
Подробно о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении на сайте Украина.ру.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
Павел Данилин интервью - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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НовостиСирияУкраинаРоссияБашар АсадЭрдоганИлья МощанскийТурцияЛига арабских государств (ЛАГ)ВС РФСШАДжо БайденвойнаБоевикидетали
 
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