https://ukraina.ru/20241205/1059411121.html

Нам нужно больше трехтонных бомб: эксперт раскрыл, будут ли российские военные "отдуваться за сирийцев"

Нам нужно больше трехтонных бомб: эксперт раскрыл, будут ли российские военные "отдуваться за сирийцев" - 05.12.2024 Украина.ру

Нам нужно больше трехтонных бомб: эксперт раскрыл, будут ли российские военные "отдуваться за сирийцев"

ВС РФ нужно будет завезти побольше трехтонных бомб для Идлиба. С помощью российских военных Асад добьет боевиков, если не будет совершать глупых ошибок. Для России это хороший урок о том, что войны всегда надо заканчивать. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-12-05T05:15

2024-12-05T05:15

2024-12-05T05:15

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Трудно сказать, придется ли российскому контингенту "отдуваться за сирийцев". Украинские и западные СМИ писали, что якобы 30 ноября командующий ВМС РФ прибыл в Тартус и приказал готовить город к "обороне Севастополя", сообщил эксперт.Он добавил, что при этом командующим операцией в Сирии был назначен генерал-полковник Александр Чайко. Это уже его пятая командировка, ранее войска под командованием Чайко освобождали Алеппо, отметил Мощанский.По его словам, ни один генерал не предал Асада. Переворота нет. Просто сирийскому президенту надо провести мобилизацию и дать в руки оружие людям, которые уже воевали, добавил он."Нам нужно будет побольше трехтонных бомб завезти для Идлиба. С нашей помощью он боевиков добьет, если не будет совершать глупых ошибок. А для нас это хороший урок, что войны надо заканчивать", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241204/1059386679.html

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