Нам нужно больше трехтонных бомб: эксперт раскрыл, будут ли российские военные "отдуваться за сирийцев"
ВС РФ нужно будет завезти побольше трехтонных бомб для Идлиба. С помощью российских военных Асад добьет боевиков, если не будет совершать глупых ошибок. Для России это хороший урок о том, что войны всегда надо заканчивать. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Трудно сказать, придется ли российскому контингенту "отдуваться за сирийцев". Украинские и западные СМИ писали, что якобы 30 ноября командующий ВМС РФ прибыл в Тартус и приказал готовить город к "обороне Севастополя", сообщил эксперт.
"Это главный наш специалист по колониальным воинам. Говорят, что он чрезвычайно жестокий в отношении противника человек. Ни с какими боевиками он не церемонится: зачистки и расстрелы. Хороший террорист – мертвый террорист. Чайко там знает всех", — подчеркнул полковник запаса.
По его словам, ни один генерал не предал Асада. Переворота нет. Просто сирийскому президенту надо провести мобилизацию и дать в руки оружие людям, которые уже воевали, добавил он.
"Нам нужно будет побольше трехтонных бомб завезти для Идлиба. С нашей помощью он боевиков добьет, если не будет совершать глупых ошибок. А для нас это хороший урок, что войны надо заканчивать", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
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