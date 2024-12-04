https://ukraina.ru/20241204/1059407318.html

Эдуард Басурин: Трамп может лишь развязать мир, а не установить его, и отсидеться у нас не получится

Эдуард Басурин: Трамп может лишь развязать мир, а не установить его, и отсидеться у нас не получится - 04.12.2024 Украина.ру

Эдуард Басурин: Трамп может лишь развязать мир, а не установить его, и отсидеться у нас не получится

Кому показали "Орешник", почему Трамп - не панацея и что ждать от 2025 года.

2024-12-04T16:50

2024-12-04T16:50

2024-12-04T16:50

интервью

эдуард басурин

олаф шольц

дональд трамп

нато

ес

вкс

украина

запад

россия

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Украинским войскам якобы приказано удерживать часть Курской области до вступления Дональда Трампа в должность президента Украины. Трампа же ошибочно представлять некоей панацеей и одним человеком, который всех перемирит - для этого должны договориться два лидера. О том, почему вдруг начали говорить о мирных переговорах, зачем натовцам Украина и причем здесь Сирия, в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса НМ ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин.- Украинским войскам приказано удерживать часть Курской области, сообщили британские журналисты BBC, ссылаясь на неких неизвестных солдат. Таким образом якобы они планируют торговаться за счет части нашей оккупированной ими территории. Что вы думаете по этому поводу?- Скорее всего, они говорят правду. Пусть там анонимные, не анонимные источники, они говорят правду, потому что держать ту часть территории Российской Федерации они хотят в то время, в которое могут вестись мирные переговоры. Нужна им эта территория, чтобы диктовать условия. Последнее время говорят, пока не пройдет инаугурация. Сначала они говорили до выборов [президента США], сейчас – пока инаугурация Трампа не произойдет, в январе. Поэтому это скорее всего правда, чем ложь.- Почему Дональд Трамп представляется нам как какая-то панацея? Трамп придет, порядок наведет с Украиной?- Ну не знаю, может, вам он представляется, но мне не представляется. Мы забываем, что этот человек сделал для России, когда он пришел в первый раз на каденцию президентства, что самые мощные санкции, которые накладывались на Российскую Федерацию, были при нем. Передача различных вооружений Украине – это тоже было при нем. Поэтому те события, которые развернулись в 22-м году, это последствия действий Трампа.Я считаю, он однозначно повлиял на эти события, которые произошли в 2022-м году. Потому что наш президент в 21-м году, в декабре, во всеуслышание заявил о том, что давайте выполним определенные пункты, если вы на них согласны, то будем жить дальше мирно и дружно. Они отказались. Они начали агрессию по отношению к нашим республикам - на тот момент Донецкой и Луганской. Я полностью уверен, что этот человек не за Россию. Поэтому считать, что он принесет мир в том или ином виде, как нам говорят, нельзя.Я по этому поводу хотел бы сделать небольшое сравнение с Сирией. Сейчас же все видят, что происходит в Сирии. Если посмотреть карту Сирии, заморозка по линии разграничения, то, что сейчас в принципе Трамп предлагает – к чему это привело? Там началась опять полномасштабная война. Поэтому план-то планом, но план должны согласовывать две стороны. Пусть там третий, как посредник, непосредственно принимает участие, но нам диктуют условия.И Курск – это один из элементов этого. Диктовать условия, как должен быть заключен мир.- Оборонные комплексы и Европы, и США благодаря украинскому кризису развернулись просто колоссально. Как это можно остановить? Разве может один человек это остановить? Это огромнейшие деньги.- Один человек, конечно, не в состоянии, минимум должно быть двое. Потому что тот гегемон, о котором мы все говорим, Соединенные Штаты Америки – они влияют на всю мировую политику. Но без участия России этот вопрос не решить. Да, сейчас появляются другие переговорщики в лице того же Китая, той же Индии или совокупности, как мы говорим, Африка и Южная Америка, которые тоже могут повлиять. В любом случае, переговорный процесс - минимум два человека. Поэтому, если эти двое договорятся, то этот оборонный комплекс можно приостановить. Его нельзя закрыть. Потому что это большие деньги.Трамп заявлял изначально, что хочет Америку сделать опять великой. За счет чего они стали великими? Деньги. Он же тогда требовал увеличения оборонных затрат в стран НАТО хотя бы до двух процентов. Сейчас они говорили и три, и даже четыре процента… Это все деньги. Он не задумывается о последствиях этого всего. Главное, чтобы было хорошо для граждан США, а остальное уже ему не интересно.- ЕС выделил на "суровую зиму" украинцам 2,6 миллионов евро.- Это же ни о чем.- Да, да. А для сравнения в оборонную промышленность Украины они вложили в 2024 году 400 миллионов евро. Это только деньги от Евросоюза, заявила бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.- Это еще один русофоб в чистом виде, который пришел на этой волне русофобии в политику Евросоюза. Ну, те суммы, конечно, даже те 400 миллионов, о котором говорят – они больше гуманитарные, чем военные. Потому что сумма, которая вложена именно в оборонный комплекс Украины, исчисляется сотнями миллиардов. Сотнями миллиардов за время конфликта с 22-го года. А если взять еще раньше, то намного больше.Поэтому это выглядит как маленькая подачка: "вот вы там держитесь, мерзнете, а мы вам что-то дадим, чтобы вы не до конца сразу замерзли. Вы свою агонию продлите". Как издевательство.- Да, похоже на то. Вообще, комплекс оборонный украинский, он сейчас из себя что-то серьезное представляет?- Серьезное, думаю, нет. Потому что удары ВКС России способствуют тому, что в том виде, как он был, его уже не существует. Да, есть какие-то, допустим, цеха. Может, они что-то изготавливают, но не в том масштабе, в котором они могли это делать раньше.Насколько я помню, Украина занимала от 7 до 10-го места по продажам оружия в мире. Тех крупных предприятий уже нет, но в любом случае что-то существует. Может, даже есть какие-то подземные цеха или заводы. Даже немцы объявляют о том, что они открывают какие-то цеха. . Но именно того комплекса, который был, нет.При этом они могут изготавливать различные типы вооружений, которые могут нанести урон не только вооруженным силам Российской Федерации, но еще и её гражданам. Вот недавно они презентовали очередной беспилотник. Я не уверен, что это полностью их разработка, выглядит как копия нашей "Герани". Только меньше объемом боевая часть. Они сейчас заявляют, что это барражирующий боеприпас, который может летать от 50 до 100 километров. Это очень серьезное оружие. Поэтому они в состоянии еще что-то производить, но не в тех количествах и объемах, которые необходимы для ведения боевых действий.- Я так понимаю, что серийное производство там сейчас невозможно. Вот, например, они каждый год отчитываются в своих СМИ о своих новейших разработках. "Гром-2", комплексы, те же "Нептуны" в модификации, чтобы бить по наземным целям. Но что-то как-то...- Почему? Они все-таки изготавливают это. В любом случае это разработки Советского Союза, которое просто в нынешние времена они модернизируют или заменяют какие-то части, которые они сейчас в состоянии производить. Они завозятся Западом.Тут, наверное, надо рассматривать две составляющие. Везде, на всех политических площадках говорится о том, что Запад как бы не разрешает применение оружия по территории Российской Федерации. Но они сразу отсюда убирают новые территории, которая появилась в составе Российской Федерации, вплоть до Крыма. А на все остальное вроде как запрет. Но под видом того, что это украинское оружие (а на самом деле украинское ли?) они могут наносить удары по основной части Российской Федерации. Поэтому это игра такая, двоякая игра, которая показывает, что они вроде бы исполнители воли Запада, а при этом руками того же Запада они творят бесчинства и убийства наших людей на нашей территории.- В ответ на демонстрацию "Орешника" они как раз таки продолжили развивать тему с дальнобойным вооружением. И якобы Украина запрашивала у Штатов комплексы THAAD, это противоракетная оборона…- Это чуть другое, это система ПВО.- Да, но потом в дальнейшем пошли уже разговоры про "Томагавки", что является дорогостоящим оружием, которое требует большое количество людей для обслуживания и единый комплекс, и причем он полностью будет неукраинским.- Давайте так. Зрители или читатели должны все-таки понимать, что это разные типы вооружения. То есть в первом случае - система ПВО, а во втором - уже система нападения, "Томагавки". Они "Томагавки" уже до этого просили, но никто им не давал. Дальность полета ракеты "Томагавк" – до 2500 километров. Поэтому это опасное вооружение, которое может также нести ядерное оружие.Но американцы уже обожглись с различными вооружениями, которые поставляли на Украину. У них красивое кино было всегда и ролики об американском супероружии и как с этим оружием можно бороться с противником или с врагом. А поле боя показало, что оно не такое уж хорошее. И лишний раз сесть в лужу они тоже не хотят.Комплексов THAAD, во-первых, не так много. Стоимость там 3 миллиарда долларов, кажется, за одну. Плюс одна ракета - в цифрах с нулями можно сбиться, сколько она стоит. И то не факт, что она что-то может сбить. Поэтому никто им этого не даст. А запрашивать могут что угодно. А вот под видом что-то поставлять и испытывать на территории Украины, американцы и их сателлиты это могут сделать.- Кстати, такая угроза, что касается этих пусковых установок, для России находится в Польше и в Румынии.- Да, тогда же говорили, что эта система направлена против иранских ракет. - У них есть целая антииранская программа.- На тот момент да. Там было красиво сказано, что иранские ракеты должны прилететь в Европу, и Европу нужно защитить. Поэтому нужно разместить данный тип вооружения в Польше и в Румынии. Руководители этих стран быстренько согласились и, я думаю, получили за это хорошие деньги. Мы же тогда говорили, что эти пусковые установки могут запускать не только противоракеты, но и наступательные, причем ядерные. Для этого нужно буквально программу поменять, и ракета полетит по другой траектории и с другим назначением. Поэтому Российская Федерация настаивала о том, что этого не должно быть. Но они это сделали.Сейчас многие политики в Европе, в Польше и в Румынии (больше в Польше) в открытую заявляют: да, эти комплексы в состоянии наносить удары по Российской Федерации, а Иран - это была такая пустышка выдуманная для всех болванчиков, которые считали, что им дали эту конфетку, они скушали ее, и все счастливы.Нет. Это все было направлено против России.- Расстояние от территории Гуам (США) до России, от Румынии и Польши до России сопоставимо. Хотя Гуам - это была часть антисеверокорейской программы.- По России в принципе с любого места можно достать. Мы можем попасть под обстрел с любой стороны, но мы должны создать такие условия, чтобы даже в мыслях этого не было.Вот "Орешник" - это было демонстративно. Нужно признать, что впервые в мире данный тип ракет был применен в боевых условиях. Мы показываем тем самым то, что мы готовы себя защищать любыми способами и такими типами ракет, и другими, которые у нас существуют, в том числе. Поэтому кто-то задумался, кто-то репы почесал, а кто-то считает, что это опять бахвальство нашего президента. В 2018-м году президент презентовал разработки новых типов вооружений в виде картинок. Да, все смеялись, смеялись, смеялись… У специалистов смех пропал, а до западных политиков не доходит.Проблема в чем? На фоне Украины мы понимаем, что происходит в Европе. Приходят те политики, которые забыли историю, и она им не нужна. Они считают, что сейчас и сегодня - это все правда, а все, что было в прошлом - об этом нужно забыть и не вспоминать. Но... это накладывает определенные обязательства на нас - напоминать им об этом. Перед испытанием "Орешника" была опубликована новая ядерная стратегия, согласно которой мы можем наносить удары по странам, которые даже не имеют ядерного оружия. Раньше в доктрине этого не было, а сейчас оно появилось. Вот опять начали репу чесать: "А что это вдруг, как это так? Вы же говорите, "за мир, за мир", а хотите по нам стрелять?" Мы говорим: "Нет. Мы по вам будем стрелять в том случае, если вы нам угрожаете. Если вы нам не угрожаете, живите как угодно, только нам не мешайте".- Как вы думаете, почему западные политики так любят ездить в Киев? Кроме того, что они работают на украинскую аудиторию.- Нет, я думаю, не для украинской аудитории. В первую очередь, это, наверное, посыл больше для нас. В чем он заключается? В том, что они будут всячески пытаться этот конфликт, который разворачивается на Украине, поддерживать. Вторая часть – это уже посыл для собственных граждан, что они, дескать, страдают из-за боевых действий, Россия такая плохая, поэтому европейцам нужно терпеть и больше денег тратить на оборонку. На Западе идет полная подмена понятий и свобод благодаря Украине.- Вот этот чемоданчик, с которым Шольц приехал в Киев, как вы думаете, что там? Все обсуждают.- Я не знаю. Может, колбасу привез, не просто так его ливерной колбасой называли? Когда была опубликована часть мемуаров [экс-канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, в ее интервью какому-то немецкому новостному агентству была сказана такая фраза: "нельзя допустить, чтобы за стол переговоров села Россия без нас. Мы не имеем права это допустить".Я думаю, вот эти приезды - в контексте того, что они напрашиваются очередным игроком в переговорный процесс, и они хотят влиять на этот переговорный процесс.- А почему так резко изменилась риторика в пользу переговорных процессов? "Орешник" помог?- Нет, я думаю ситуация на фронте, в первую очередь. Во-вторых, запасы вооружений стран, которые помогают Украине, сокращаются. Сейчас об этом уже в открытую заявляют Германия, Англия, Испания. На Западе поняли, что концепция ведения боевых действий, которая была расписана в планах, в стратегии, подразумевала, что тех запасов им хватит для ведения нового типа войны. А новый тип войны, как бы он не изменился, все равно остался на старой платформе. И количество снарядов, артиллерийских систем, ракетных систем нужно масса. После развала Советского Союза с 1991 года, количество денег, которое тратилось на оборонку, резко уменьшилось. Соответственно, и выпуск тех или иных продукций. Предприятия были закрыты, технологии какие-то были утеряны. Поэтому нужно что-то делать, нужна передышка. А передышка - это опять (в понимании западных политиков. - Ред.) мирные переговоры на условиях Запада, вот и Курск "всплывает" - хотят диктовать условия.Плюс Трамп все время заявляет о том, что он человек мира, и он хочет развязать мир во всем мире.- Развязать мир?- Да, развязать мир. Вот он его и развязывает. То, что происходит на Ближнем Востоке - это реально все позиция Трампа, отголоски столицы в Иерусалиме. Непризнание Палестины - это вообще позиция Соединенных Штатов Америки: ни в коем разе Палестину не признавать, что есть такой государство и народ, его не должно существовать. Это все оттуда идет.Поэтому он развязывает мир. Поэтому я так и сказал.- В МИД Украины заявили, что Киев откажется от любых гарантий, которые будут являться альтернативой вступления в НАТО. Как это оценивать?- Надо рассматривать в контексте интервью, которое Зеленский давал японскому информационному агентству, о том, что они готовы даже пойти на часть уступок территории взамен гарантий безопасности. Что военным путем не могут вернуть свои, как они называют, территории. Поэтому готовы сейчас пойти на уступки, но самое главное требование - должны вступить в НАТО.Поэтому и заявление МИД Украины в этом плане идет как альтернатива. Если вы хотите, чтобы мы сели за стол переговоров, давайте, вписывайте нас в НАТО. Внутри НАТО идут интересные изменения статей Договора, чтобы разрешить воюющим странам вступать в альянс частью, не целым государством. Раньше на это был запрет. Сейчас они предпринимают какие-то попытки, но они нацелены на Украину, а не Россию. Чтобы диктовать условия по мирным переговорам в таком ключе: "Хотели, чтобы они не вступили? Все, мы гарантируем".Трамп, правда, говорит, что в течение десяти лет Украина не вступит в НАТО. Предполагается ввести свой контингент для контроля ситуации по линии разграничения. Украина в таком случае не входит в НАТО, и может не стремиться туда. Она может подписать двусторонний договор с каждой страной-членом блока, и открыть военную базу этой страны у себя на территории. И это будет то же самое, что Североатлантический альянс, но не НАТО.Поэтому Российская Федерация выступает против военных баз, военных соглашений, и за нейтралитет Украины..Опыт у нас уже есть такой - в Финляндии. Которая как страна смогла сформироваться, потому что Великая Октябрьская Революция помогла им из территории России выделиться в отдельную страну. И после Великой Отечественной войны Сталин сохранил Финляндию в ее существующих границах в обмен на бессрочный нейтралитет. Время прошло, где теперь эта бессрочность? История показывает, что нужно смотреть все-таки назад, чтобы это не повторилось в будущем.- А если говорить о ближайшем будущем, как вы думаете, может Киев устроить какую-нибудь пакость?- В принципе, они каждый день ее придумывают. В Минобороны РФ ежедневно выпускают сводки о том, что энное количество беспилотных аппаратов пересекают границу и пытаются нанести урон гражданским и, возможно, военным объектам. Пакость? Пакость.Мы сталкивались с воздействием бактериологических и химических соединений на население. У нас появлялись непонятные болезни - допустим, пневмония летом. Люди заболевали как у нас (в ДНР. - Ред.), так и по ту сторону разграничения. Были попытки отравления воды…Проблема еще в чем? Украинские спецслужбы уверены, что за деньги можно найти предателей, которые эту пакость могут сделать в России. И в принципе такие же случаи же есть. Их фиксируют, пытаются как-то остановить, но может быть такое, что это не всегда получится.Рассыпать какой-то порошок, грубо говоря, или разлить пару капель чего-то. Это пакость? Пакость. Биологических лабораторий на территории Украины было очень много. Некоторые закрылись. А те, которые остались в той же Грузии, той же Молдавии, может в каких-то других республиках - они функционируют. - В общем, расслабляться не стоит?- Нет, нам не стоит вообще расслабляться. Российскому обществу все-таки нужно до конца понять, что специальная военная операция – это один из элементов ведения войны с Западом, это были вынужденные шаги на опережение. Меня как-то спрашивали, будет ли война Запада с Россией? Она идет, она не прекращается, она видоизменяется. Я не говорю, что возможны полномасштабные боевые действия, но экономическая, идеологическая и информационная война уже идет. Жители России должны осознать, что победить можно только в одном случае: если мы все объединимся ради самой главной цели – развития нас как общества для будущего.Если и дальше будет продолжаться так, что каждый живет сам по себе, и кто-то за них будет делать эту работу, в этой среде найдут тех, кто готов предать свою Родину. Самым главным для граждан России должно быть понимание того, что беда - общая для всех, отсидеться не получится.Как-то мы проводили конкурс в 2015 году у себя в Донецке среди детей военнослужащих и погибших военнослужащих. Кто-то рисовал картины, кто-то сочинял песни и стихи. Девочке-участнице было на тот момент 9 лет, она выступила со стихом. Я его полностью не помню, но основной посыл был "возвращайтесь все домой, вы никому нигде не нужны". Судьи присудили ей первую премию.Россияне, которые думают что они уедут и будут "своими" [для иностранцев]… Нет, никогда! Сколько денег ты бы не привез с собой, ты всё равно будешь за рубежом чужим. А возвращаться куда? На руины? Тогда свои не примут. Нам нужно понимать, что мы находимся в этом ковчеге и всем нужно выживать. По-другому у нас не получится.Недавно я прочитал о том, что даже Гитлер по этому поводу говорил, почему он хотел уничтожить Советский Союз. Потому что нужно было бить наш дух, русский дух. Потому что пока живет русский дух, этих людей победить нельзя. Самое главное для него было именно уничтожить русский дух. Нам нужно сохранить наш русский дух, наш генетический код ради спасения мира, который они уничтожают. Когда мы сами в себя поверим, тогда мы будем реально той империей, о которой всегда говорили или многие мечтают. Империей, при которой с нами разговаривают на равных, не диктуют нам условия, а предлагают. Это диалог равных. А нас все время хотят сделать исполнителями их воли. Поэтому все граждане России должны создать условия, при которых мы будем за переговорным столом равными. Это зависит от каждого из нас.Меня как-то спросили: о чем вы мечтаете? Я мечтаю о том, что каждый человек, живущий в России, ее гражданин, гордился, что он там живет. Не стеснялся, а с гордостью произносил: "я живу в России, я русский". Русский - потому что все, кто живет в России, для иностранцев, русские. Они не делят по национальности, они говорят: "откуда, из России? Всё, русский". Поэтому я в хорошем смысле слова говорю, что мы русские. Мы должны гордиться и с гордостью носить свой флаг, свой герб. Читайте также: Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну

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интервью, эдуард басурин, олаф шольц, дональд трамп, нато, ес, вкс, украина, запад, россия, вооруженные силы украины