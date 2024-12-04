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Шольц: "Эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО"
Шольц: "Эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО" - 04.12.2024 Украина.ру
Шольц: "Эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО"
Специальная военная операция России на Украине, которую на Западе называют "войной", не должна превратиться в полноценную войну между РФ и НАТО. Об этом 4 декабря в парламенте ФРГ заявил глава правительства страны Олаф Шольц
2024-12-04T16:45
2024-12-04T16:45
2024-12-04T16:45
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Канцлер заверил депутатов Бундестага в однозначном отказе от отправки немецких военнослужащих на Украину. При этом правительство ФРГ продолжит снабжать оружием, боеприпасами и другой военной помощью украинскую армию.Федеральный канцлер заверил в поддержке Киева во время специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Он также призвал отказаться от демагогии на тему последствий нынешнего конфликта.Незадолго до этого, 2 декабря Шольц прибыл в Киев. Там он провёл переговоры с Владимиром Зеленским и пообещал ему, что помощь официального Берлина продолжится. Шольц анансировал скорую поставку военной помощи из Германии.Предыдущие немецкие поставки для ВСУ часто становились российскими трофеями. Танки Leopard и другая военная техника немецкого производства на вооружении ВСУ и вооющих на их стороне иностранных наёмников фигурирует в сообщениях о вторжениях в российские регионы.Поставленные ФРГ на Украину вооружения активно используются ВСУ и иностранными наёмниками при оккупации части российской Курской области. МИД Германии выступает за наращивание военных поставок на Украину.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на Украину Также известно, что Rheinmetall призвал Шольца ежегодно выделять €10 млрд для ВСУ и добавить бундесверу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский, всу, нато, военная помощь, сво, кто, фрг
Новости, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, ВСУ, НАТО, военная помощь, СВО, КТО, ФРГ
Шольц: "Эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО"
Специальная военная операция России на Украине, которую на Западе называют "войной", не должна превратиться в полноценную войну между РФ и НАТО. Об этом 4 декабря в парламенте ФРГ заявил глава правительства страны Олаф Шольц
Канцлер заверил депутатов Бундестага в однозначном отказе от отправки немецких военнослужащих на Украину. При этом правительство ФРГ продолжит снабжать оружием, боеприпасами и другой военной помощью украинскую армию.
"Мы солидарны с министром обороны и министром иностранных дел, что эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО. Поэтому, в данной ситуации отправка сухопутный войск не рассматривается", - заявил парламентариям Шольц.
Федеральный канцлер заверил в поддержке Киева
во время специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Он также призвал отказаться от демагогии на тему последствий нынешнего конфликта.
Незадолго до этого, 2 декабря Шольц прибыл в Киев. Там он провёл переговоры с Владимиром Зеленским
и пообещал ему, что помощь официального Берлина продолжится. Шольц анансировал скорую поставку военной помощи из Германии.
Предыдущие немецкие поставки для ВСУ
часто становились российскими трофеями. Танки Leopard и другая военная техника немецкого производства на вооружении ВСУ и вооющих на их стороне иностранных наёмников фигурирует в сообщениях о вторжениях в российские регионы.
Поставленные ФРГ на Украину вооружения активно используются ВСУ и иностранными наёмниками при оккупации части российской Курской области
. МИД Германии выступает за наращивание военных поставок на Украину.
Ранее СК
РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ
в Курскую область. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).