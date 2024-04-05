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Харьковчане уже уезжают: Илья Мощанский рассказал, могут ли ВС РФ двинуться на Волчанск и Богодухов

Харьковчане уже уезжают: Илья Мощанский рассказал, могут ли ВС РФ двинуться на Волчанск и Богодухов - 05.04.2024 Украина.ру

Харьковчане уже уезжают: Илья Мощанский рассказал, могут ли ВС РФ двинуться на Волчанск и Богодухов

Масштабное наступление армии РФ может начаться на западе Запорожской области. Второй вариант – подойти к Харькову, для этого ВС РФ нужно брать Волчанск и Богодухов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-04-05T04:40

2024-04-05T04:40

2024-04-05T04:40

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илья мощанский

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наступление

сво

электричество

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Если говорить о масштабном наступлении армии РФ, то оно может быть на западе Запорожской области, потому что там войска могут прикрыть один фланг Днепром и потому что это степная зона, рассказал аналитик.Второй вариант наступления – подойти к Харькову, для этого нужно брать Волчанск и Богодухов. Нельзя допускать, чтобы Белгород превратился в Донецк. Если ВС РФ подойдут к Харькову вплотную, это породит кризис электроэнергии, добавил специалист.Сейчас харьковчане уже уезжают. Но где-то 30-40% населения города электричеством обеспечено. Россия бьет по инфраструктуре противника, но свет выключают только в Харькове и Кривом Роге. В других городах длительных отключений нигде нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240404/1054292285.html

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харьков

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новости, россия, харьков, запорожская область, илья мощанский, всу, вс рф, наступление, сво, электричество