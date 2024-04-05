Харьковчане уже уезжают: Илья Мощанский рассказал, могут ли ВС РФ двинуться на Волчанск и Богодухов - 05.04.2024 Украина.ру
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Харьковчане уже уезжают: Илья Мощанский рассказал, могут ли ВС РФ двинуться на Волчанск и Богодухов
Харьковчане уже уезжают: Илья Мощанский рассказал, могут ли ВС РФ двинуться на Волчанск и Богодухов - 05.04.2024 Украина.ру
Харьковчане уже уезжают: Илья Мощанский рассказал, могут ли ВС РФ двинуться на Волчанск и Богодухов
Масштабное наступление армии РФ может начаться на западе Запорожской области. Второй вариант – подойти к Харькову, для этого ВС РФ нужно брать Волчанск и Богодухов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-04-05T04:40
2024-04-05T04:40
новости
россия
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электричество
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Если говорить о масштабном наступлении армии РФ, то оно может быть на западе Запорожской области, потому что там войска могут прикрыть один фланг Днепром и потому что это степная зона, рассказал аналитик.Второй вариант наступления – подойти к Харькову, для этого нужно брать Волчанск и Богодухов. Нельзя допускать, чтобы Белгород превратился в Донецк. Если ВС РФ подойдут к Харькову вплотную, это породит кризис электроэнергии, добавил специалист.Сейчас харьковчане уже уезжают. Но где-то 30-40% населения города электричеством обеспечено. Россия бьет по инфраструктуре противника, но свет выключают только в Харькове и Кривом Роге. В других городах длительных отключений нигде нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, харьков, запорожская область, илья мощанский, всу, вс рф, наступление, сво, электричество
Новости, Россия, Харьков, Запорожская область, Илья Мощанский, ВСУ, ВС РФ, наступление, СВО, электричество

Харьковчане уже уезжают: Илья Мощанский рассказал, могут ли ВС РФ двинуться на Волчанск и Богодухов

04:40 05.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Масштабное наступление армии РФ может начаться на западе Запорожской области. Второй вариант – подойти к Харькову, для этого ВС РФ нужно брать Волчанск и Богодухов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Если говорить о масштабном наступлении армии РФ, то оно может быть на западе Запорожской области, потому что там войска могут прикрыть один фланг Днепром и потому что это степная зона, рассказал аналитик.
"Только в Сумскую область я бы не полез. Нет для этого у нас возможностей. Если бы у меня была трехмиллионная армия, я бы пошел на Киев. А если бы пятимиллионная армия – сразу на Львов. Я за то, чтобы всю Украину познакомить с Русским миром. Но я исхожу из того, что у нас есть", - отметил Мощанский.
Второй вариант наступления – подойти к Харькову, для этого нужно брать Волчанск и Богодухов. Нельзя допускать, чтобы Белгород превратился в Донецк. Если ВС РФ подойдут к Харькову вплотную, это породит кризис электроэнергии, добавил специалист.
Сейчас харьковчане уже уезжают. Но где-то 30-40% населения города электричеством обеспечено. Россия бьет по инфраструктуре противника, но свет выключают только в Харькове и Кривом Роге. В других городах длительных отключений нигде нет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Выдрин интервью
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