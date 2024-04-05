https://ukraina.ru/20240405/1054310489.html

"Летом будем наступать": эксперт объяснил, почему нужно беречь резервы и не биться "за избушку лесника"

"Летом будем наступать": эксперт объяснил, почему нужно беречь резервы и не биться "за избушку лесника" - 05.04.2024 Украина.ру

"Летом будем наступать": эксперт объяснил, почему нужно беречь резервы и не биться "за избушку лесника"

На начальном этапе СВО на уровне "взвод-рота-батальон" ВСУ были более умелыми. Потому что они основывались на людях, которые прошли через Донбасс. Сейчас российские военные прежнюю украинскую армию перебили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-04-05T04:30

2024-04-05T04:30

2024-04-05T04:30

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россия

донбасс

красный лиман

илья мощанский

вс рф

наступление

северский донец

резервы

сво

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Сейчас ВС РФ продвигаются в районе Терн к Северскому Донцу с расчетом наступать на Красный Лиман. А южнее расположен Часов Яр, где бойцы тоже неплохо "грызут" противника, рассказал эксперт.Главное сейчас для российской армии – не угробить резервы "в боях за избушку лесника". Потому что у России контрактная армия. При этом на Украине тоже есть проблемы с личным составом, добавил он.На начальном этапе СВО на уровне "взвод-рота-батальон" ВСУ были более умелыми. Потому что они основывались на людях, которые прошли через Донбасс. У Киева были более опытные артиллеристы, сообщил редактор.Сейчас российские военные эту украинскую армию перебили. И командиры низового уровня научились прилично наступать. Кроме того, ВС РФ усилились в технике. Нужно нарастить личный состав и тогда бойцы "подвинут" ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240404/1054292285.html

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новости, россия, донбасс, красный лиман, илья мощанский, вс рф, наступление, северский донец , резервы, сво