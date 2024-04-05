"Летом будем наступать": эксперт объяснил, почему нужно беречь резервы и не биться "за избушку лесника"
На начальном этапе СВО на уровне "взвод-рота-батальон" ВСУ были более умелыми. Потому что они основывались на людях, которые прошли через Донбасс. Сейчас российские военные прежнюю украинскую армию перебили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас ВС РФ продвигаются в районе Терн к Северскому Донцу с расчетом наступать на Красный Лиман. А южнее расположен Часов Яр, где бойцы тоже неплохо "грызут" противника, рассказал эксперт.
Главное сейчас для российской армии – не угробить резервы "в боях за избушку лесника". Потому что у России контрактная армия. При этом на Украине тоже есть проблемы с личным составом, добавил он.
"Почему они никак не примут закон о мобилизации? Потому что ждут денег от дяди Сэма (от правительства США. - Ред.). Такое большое войско мобилизовать трудно. А мы вообще не сможем найти такое количество людей за такое короткое время. Зато людей можем сточить и летом будем наступать", - отметил Мощанский.
На начальном этапе СВО на уровне "взвод-рота-батальон" ВСУ были более умелыми. Потому что они основывались на людях, которые прошли через Донбасс. У Киева были более опытные артиллеристы, сообщил редактор.
Сейчас российские военные эту украинскую армию перебили. И командиры низового уровня научились прилично наступать. Кроме того, ВС РФ усилились в технике. Нужно нарастить личный состав и тогда бойцы "подвинут" ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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