"Летом будем наступать": эксперт объяснил, почему нужно беречь резервы и не биться "за избушку лесника" - 05.04.2024 Украина.ру
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"Летом будем наступать": эксперт объяснил, почему нужно беречь резервы и не биться "за избушку лесника"
"Летом будем наступать": эксперт объяснил, почему нужно беречь резервы и не биться "за избушку лесника" - 05.04.2024 Украина.ру
"Летом будем наступать": эксперт объяснил, почему нужно беречь резервы и не биться "за избушку лесника"
На начальном этапе СВО на уровне "взвод-рота-батальон" ВСУ были более умелыми. Потому что они основывались на людях, которые прошли через Донбасс. Сейчас российские военные прежнюю украинскую армию перебили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-04-05T04:30
2024-04-05T04:30
новости
россия
донбасс
красный лиман
илья мощанский
вс рф
наступление
северский донец
резервы
сво
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Сейчас ВС РФ продвигаются в районе Терн к Северскому Донцу с расчетом наступать на Красный Лиман. А южнее расположен Часов Яр, где бойцы тоже неплохо "грызут" противника, рассказал эксперт.Главное сейчас для российской армии – не угробить резервы "в боях за избушку лесника". Потому что у России контрактная армия. При этом на Украине тоже есть проблемы с личным составом, добавил он.На начальном этапе СВО на уровне "взвод-рота-батальон" ВСУ были более умелыми. Потому что они основывались на людях, которые прошли через Донбасс. У Киева были более опытные артиллеристы, сообщил редактор.Сейчас российские военные эту украинскую армию перебили. И командиры низового уровня научились прилично наступать. Кроме того, ВС РФ усилились в технике. Нужно нарастить личный состав и тогда бойцы "подвинут" ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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донбасс
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новости, россия, донбасс, красный лиман, илья мощанский, вс рф, наступление, северский донец , резервы, сво
Новости, Россия, Донбасс, Красный Лиман, Илья Мощанский, ВС РФ, наступление, Северский Донец , резервы, СВО

"Летом будем наступать": эксперт объяснил, почему нужно беречь резервы и не биться "за избушку лесника"

04:30 05.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На начальном этапе СВО на уровне "взвод-рота-батальон" ВСУ были более умелыми. Потому что они основывались на людях, которые прошли через Донбасс. Сейчас российские военные прежнюю украинскую армию перебили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас ВС РФ продвигаются в районе Терн к Северскому Донцу с расчетом наступать на Красный Лиман. А южнее расположен Часов Яр, где бойцы тоже неплохо "грызут" противника, рассказал эксперт.
Главное сейчас для российской армии – не угробить резервы "в боях за избушку лесника". Потому что у России контрактная армия. При этом на Украине тоже есть проблемы с личным составом, добавил он.
"Почему они никак не примут закон о мобилизации? Потому что ждут денег от дяди Сэма (от правительства США. - Ред.). Такое большое войско мобилизовать трудно. А мы вообще не сможем найти такое количество людей за такое короткое время. Зато людей можем сточить и летом будем наступать", - отметил Мощанский.
На начальном этапе СВО на уровне "взвод-рота-батальон" ВСУ были более умелыми. Потому что они основывались на людях, которые прошли через Донбасс. У Киева были более опытные артиллеристы, сообщил редактор.
Сейчас российские военные эту украинскую армию перебили. И командиры низового уровня научились прилично наступать. Кроме того, ВС РФ усилились в технике. Нужно нарастить личный состав и тогда бойцы "подвинут" ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Выдрин интервью
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