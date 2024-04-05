Илья Мощанский рассказал, когда ВС РФ нанесут "десять путинских ударов" и заставят бежать ВСУ
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДемонстрационная программа в рамках форума "ТВМ-2014". День второй
Российские войска продвинулись до первой линии обороны противника в селах за Авдеевкой. Дальнейшее наступление приведет только к неоправданным потерям, потому что наступающая сторона всегда теряет больше, чем обороняющихся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
За Авдеевкой ВС РФ потихоньку грызут оборону ВСУ, но никакого рывка до Карловки пока не произошло. В донецкую степь российские военные пока не вышли. Войска продвинулись только до первой линии обороны противника в селах за городом, рассказал редактор.
"На Авдеевском направлении сейчас всё ясно. Это как в шахматах. Е-2 – Е4 и "конем ходи". Наше дальнейшее наступление тут приведет только к неоправданным потерям, потому что личный состав наступающих всегда теряет больше, чем личный состав обороняющихся", - отметил Мощанский.
Сейчас ВС РФ будут продолжать позиционную борьбу. Во-первых, сейчас распутица. Во-вторых, для "10 путинских ударов" нужно больше дивизий и корпусов, которые бы растянули фронт и заставили бежать ВСУ, добавил эксперт.
Несмотря на "бессмысленный и беспощадный польский бунт", на Украину все равно поступает вооружение. В тылу у противника тоже все в порядке. А пока тыл под контролем, украинская армия продолжит воевать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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