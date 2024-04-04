Удары ВС РФ обесточили ядерную установку в Харькове - 04.04.2024 Украина.ру
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Удары ВС РФ обесточили ядерную установку в Харькове
Удары ВС РФ обесточили ядерную установку в Харькове - 04.04.2024 Украина.ру
Удары ВС РФ обесточили ядерную установку в Харькове
Ядерная подкритическая установка "Источники нейтронов" в четверг, 4 апреля, потеряла внешнее электроснабжение из-за массированного обстрела российской армией Харькова. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины
2024-04-04T17:37
2024-04-04T17:37
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Там уточнили, что радиационная ситуация на площадке ядерной установки находится в пределах нормы, угрозы окружающей среде и людям нет. "Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы", - уточнили в пресс-службе.Ядерная подкритическая установка "Источники нейтронов" расположена на территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт". Она предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов. Ранее в этот же день российская армия атаковала в Харькове большой энергообъект и здание РОВД, где были ликвидированы украинские силовики.
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Новости, Харьков, Россия, Украина, СВО

Удары ВС РФ обесточили ядерную установку в Харькове

17:37 04.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Ядерная подкритическая установка "Источники нейтронов" в четверг, 4 апреля, потеряла внешнее электроснабжение из-за массированного обстрела российской армией Харькова. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины
Там уточнили, что радиационная ситуация на площадке ядерной установки находится в пределах нормы, угрозы окружающей среде и людям нет.
"Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы", - уточнили в пресс-службе.
Ядерная подкритическая установка "Источники нейтронов" расположена на территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт". Она предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.
Ранее в этот же день российская армия атаковала в Харькове большой энергообъект и здание РОВД, где были ликвидированы украинские силовики.
- РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 16:58
За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский
 
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