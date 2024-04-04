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Удары ВС РФ обесточили ядерную установку в Харькове
Удары ВС РФ обесточили ядерную установку в Харькове - 04.04.2024 Украина.ру
Удары ВС РФ обесточили ядерную установку в Харькове
Ядерная подкритическая установка "Источники нейтронов" в четверг, 4 апреля, потеряла внешнее электроснабжение из-за массированного обстрела российской армией Харькова. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины
2024-04-04T17:37
2024-04-04T17:37
2024-04-04T17:37
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Там уточнили, что радиационная ситуация на площадке ядерной установки находится в пределах нормы, угрозы окружающей среде и людям нет. "Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы", - уточнили в пресс-службе.Ядерная подкритическая установка "Источники нейтронов" расположена на территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт". Она предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов. Ранее в этот же день российская армия атаковала в Харькове большой энергообъект и здание РОВД, где были ликвидированы украинские силовики.
https://ukraina.ru/20240402/1054262279.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, харьков, россия, украина, сво
Новости, Харьков, Россия, Украина, СВО
Удары ВС РФ обесточили ядерную установку в Харькове
Ядерная подкритическая установка "Источники нейтронов" в четверг, 4 апреля, потеряла внешнее электроснабжение из-за массированного обстрела российской армией Харькова. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины