Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации - 04.04.2024 Украина.ру
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Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации
Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации - 04.04.2024 Украина.ру
Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский спешно принял законы о снижении минимального возраста мобилизации на Украине ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. Таким мнением 4 апреля поделился в своем телеграм-канале подозреваемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
2024-04-04T14:30
2024-04-04T14:30
мобилизация
новости
украина
владимир зеленский
александр дубинский
конгресс сша
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"Решение [Зеленского] подписать законы о снижении призывного возраста, устранению термина "ограниченно годный" и электронном реестре военнообязанных говорит о том, что копья вокруг законопроекта о мобилизации будут ломаться еще долго. При этом надо хоть что-то показать в Конгрессе США под видом плана по увеличению количества призывников, под которых будут даваться деньги", - написал Дубинский.По его мнению, подписанные законы должны гарантировать выделение дополнительных средств конгрессом США, которые могут быть изысканы за счет урезания финансирования гражданских расходов Украины.В стране никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
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мобилизация, новости, украина, владимир зеленский, александр дубинский, конгресс сша
мобилизация, Новости, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Конгресс США

Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации

14:30 04.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский спешно принял законы о снижении минимального возраста мобилизации на Украине ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. Таким мнением 4 апреля поделился в своем телеграм-канале подозреваемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
"Решение [Зеленского] подписать законы о снижении призывного возраста, устранению термина "ограниченно годный" и электронном реестре военнообязанных говорит о том, что копья вокруг законопроекта о мобилизации будут ломаться еще долго. При этом надо хоть что-то показать в Конгрессе США под видом плана по увеличению количества призывников, под которых будут даваться деньги", - написал Дубинский.
По его мнению, подписанные законы должны гарантировать выделение дополнительных средств конгрессом США, которые могут быть изысканы за счет урезания финансирования гражданских расходов Украины.
В стране никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля.
Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
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Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправдаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России
 
мобилизацияНовостиУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийКонгресс США
 
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