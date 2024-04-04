https://ukraina.ru/20240404/1054299675.html
Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации
Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации - 04.04.2024 Украина.ру
Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский спешно принял законы о снижении минимального возраста мобилизации на Украине ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. Таким мнением 4 апреля поделился в своем телеграм-канале подозреваемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
2024-04-04T14:30
2024-04-04T14:30
2024-04-04T14:30
мобилизация
новости
украина
владимир зеленский
александр дубинский
конгресс сша
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"Решение [Зеленского] подписать законы о снижении призывного возраста, устранению термина "ограниченно годный" и электронном реестре военнообязанных говорит о том, что копья вокруг законопроекта о мобилизации будут ломаться еще долго. При этом надо хоть что-то показать в Конгрессе США под видом плана по увеличению количества призывников, под которых будут даваться деньги", - написал Дубинский.По его мнению, подписанные законы должны гарантировать выделение дополнительных средств конгрессом США, которые могут быть изысканы за счет урезания финансирования гражданских расходов Украины.В стране никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
https://ukraina.ru/20240403/1054290164.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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мобилизация, новости, украина, владимир зеленский, александр дубинский, конгресс сша
мобилизация, Новости, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Конгресс США
Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский спешно принял законы о снижении минимального возраста мобилизации на Украине ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. Таким мнением 4 апреля поделился в своем телеграм-канале подозреваемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
"Решение [Зеленского] подписать законы о снижении призывного возраста, устранению термина "ограниченно годный" и электронном реестре военнообязанных говорит о том, что копья вокруг законопроекта о мобилизации будут ломаться еще долго. При этом надо хоть что-то показать в Конгрессе США под видом плана по увеличению количества призывников, под которых будут даваться деньги", - написал Дубинский.
По его мнению, подписанные законы должны гарантировать выделение дополнительных средств конгрессом США, которые могут быть изысканы за счет урезания финансирования гражданских расходов Украины.
В стране никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля.
Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.