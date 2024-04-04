https://ukraina.ru/20240404/1054299675.html

Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации

Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации - 04.04.2024 Украина.ру

Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский спешно принял законы о снижении минимального возраста мобилизации на Украине ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. Таким мнением 4 апреля поделился в своем телеграм-канале подозреваемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский

2024-04-04T14:30

2024-04-04T14:30

2024-04-04T14:30

мобилизация

новости

украина

владимир зеленский

александр дубинский

конгресс сша

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"Решение [Зеленского] подписать законы о снижении призывного возраста, устранению термина "ограниченно годный" и электронном реестре военнообязанных говорит о том, что копья вокруг законопроекта о мобилизации будут ломаться еще долго. При этом надо хоть что-то показать в Конгрессе США под видом плана по увеличению количества призывников, под которых будут даваться деньги", - написал Дубинский.По его мнению, подписанные законы должны гарантировать выделение дополнительных средств конгрессом США, которые могут быть изысканы за счет урезания финансирования гражданских расходов Украины.В стране никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.

https://ukraina.ru/20240403/1054290164.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, новости, украина, владимир зеленский, александр дубинский, конгресс сша