Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом - 04.04.2024 Украина.ру
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Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом
Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом - 04.04.2024 Украина.ру
Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о том, почему США пытаются убедить весь мир в непричастности Украины к организации теракта в "Крокусе", а также о том, почему Белому дому это плохо удаётся
2024-04-04T10:50
2024-04-04T10:50
видео
сша
украина
россия
виктория нуланд
владимир зеленский
белый дом
ес
политика
крокус сити
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00:44 - О попытке США снять с Украины ответственность за теракт в "Крокусе"; 01:46 - О доказательной базе РФ по делу о теракте в Подмосковье; 05:41 - Какую стратегию США используют в отношении Украины? 07:30 - Почему Владимир Зеленский заговорил о переговорах? 09:14 - Насколько сильна тема ядерного кризиса в американском обществе? 11:54 - Шансы кандидатов на пост президента США; 12:44 - Ждут ли США новые 30-е годы? *В интервью упоминаются запрещённые на территории РФ террористические организации ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") и "Исламский джихад"
сша
украина
россия
крокус сити
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, сша, украина, россия, виктория нуланд, владимир зеленский, белый дом, ес, политика, крокус сити, крокус сити холл, теракт, террорист, терроризм, спецслужба, сво, спецоперация, вооружение, конгресс сша, республиканцы, демократическая партия, нато, переговоры, ядерное оружие, кризис, великая депрессия, президент, война, видео
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Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом

10:50 04.04.2024
 
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Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о том, почему США пытаются убедить весь мир в непричастности Украины к организации теракта в "Крокусе", а также о том, почему Белому дому это плохо удаётся
00:44 - О попытке США снять с Украины ответственность за теракт в "Крокусе";
01:46 - О доказательной базе РФ по делу о теракте в Подмосковье;
05:41 - Какую стратегию США используют в отношении Украины?
07:30 - Почему Владимир Зеленский заговорил о переговорах?
09:14 - Насколько сильна тема ядерного кризиса в американском обществе?
11:54 - Шансы кандидатов на пост президента США;
12:44 - Ждут ли США новые 30-е годы?

*В интервью упоминаются запрещённые на территории РФ террористические организации ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") и "Исламский джихад"
 
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