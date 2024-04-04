https://ukraina.ru/20240404/1054296097.html
Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом
Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом - 04.04.2024 Украина.ру
Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о том, почему США пытаются убедить весь мир в непричастности Украины к организации теракта в "Крокусе", а также о том, почему Белому дому это плохо удаётся
2024-04-04T10:50
2024-04-04T10:50
2024-04-04T10:50
видео
сша
украина
россия
виктория нуланд
владимир зеленский
белый дом
ес
политика
крокус сити
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00:44 - О попытке США снять с Украины ответственность за теракт в "Крокусе"; 01:46 - О доказательной базе РФ по делу о теракте в Подмосковье; 05:41 - Какую стратегию США используют в отношении Украины? 07:30 - Почему Владимир Зеленский заговорил о переговорах? 09:14 - Насколько сильна тема ядерного кризиса в американском обществе? 11:54 - Шансы кандидатов на пост президента США; 12:44 - Ждут ли США новые 30-е годы? *В интервью упоминаются запрещённые на территории РФ террористические организации ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") и "Исламский джихад"
сша
украина
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крокус сити
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о том, почему США пытаются убедить весь мир в непричастности Украины к организации теракта в "Крокусе", а также о том, почему Белому дому это плохо удаётся
00:44
- О попытке США снять с Украины ответственность за теракт в "Крокусе"; 01:46
- О доказательной базе РФ по делу о теракте в Подмосковье; 05:41
- Какую стратегию США используют в отношении Украины? 07:30
- Почему Владимир Зеленский заговорил о переговорах? 09:14
- Насколько сильна тема ядерного кризиса в американском обществе? 11:54
- Шансы кандидатов на пост президента США; 12:44
- Ждут ли США новые 30-е годы?
*В интервью упоминаются запрещённые на территории РФ террористические организации ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") и "Исламский джихад"