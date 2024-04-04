https://ukraina.ru/20240404/1054296097.html

Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом

Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом - 04.04.2024 Украина.ру

Кто в США мог знать о подготовке теракта в "Крокусе": Можегов об отставке Нуланд и о многом другом

Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал о том, почему США пытаются убедить весь мир в непричастности Украины к организации теракта в "Крокусе", а также о том, почему Белому дому это плохо удаётся

2024-04-04T10:50

2024-04-04T10:50

2024-04-04T10:50

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00:44 - О попытке США снять с Украины ответственность за теракт в "Крокусе"; 01:46 - О доказательной базе РФ по делу о теракте в Подмосковье; 05:41 - Какую стратегию США используют в отношении Украины? 07:30 - Почему Владимир Зеленский заговорил о переговорах? 09:14 - Насколько сильна тема ядерного кризиса в американском обществе? 11:54 - Шансы кандидатов на пост президента США; 12:44 - Ждут ли США новые 30-е годы? *В интервью упоминаются запрещённые на территории РФ террористические организации ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") и "Исламский джихад"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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