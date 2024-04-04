"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино - 04.04.2024 Украина.ру
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"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино
"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино - 04.04.2024 Украина.ру
"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино
На Запорожском направлении российские военные атаковали противника с танками Т-54 и смогли занять центр Работино. Сейчас этот район передали генерал-полковнику Михаилу Теплинскому и всей оперативной группе "Днепр". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-04-04T05:20
2024-04-04T09:35
новости
работино
запорожское направление
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илья мощанский
всу
оборона
наступление
вс рф
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После взятия Авдеевки у ВС РФ наступило воодушевление как после победы под Сталинградом, когда на всех участках в феврале 1942 года войска "кинулись везде наступать", рассказал редактор.На Запорожском направлении российские военные атаковали противника с танками Т-54 и смогли занять центр Работино. "Полсела за нами, полсела за противником, перешли к обороне", уточнил эксперт.Активные боевые действия начнутся в конце мая, когда подсохнет земля и можно будет распределить резервы. Пока российское командование пытается срезать вклинения ВСУ. Но противник не бросает развалины в Работино. "Плачет, колется, но ест кактус", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, работино, запорожское направление, россия, илья мощанский, всу, оборона, наступление, вс рф, днепр, авдеевка
Новости, Работино, Запорожское направление, Россия, Илья Мощанский, ВСУ, оборона, наступление, ВС РФ, Днепр, Авдеевка

"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино

05:20 04.04.2024 (обновлено: 09:35 04.04.2024)
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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На Запорожском направлении российские военные атаковали противника с танками Т-54 и смогли занять центр Работино. Сейчас этот район передали генерал-полковнику Михаилу Теплинскому и всей оперативной группе "Днепр". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
После взятия Авдеевки у ВС РФ наступило воодушевление как после победы под Сталинградом, когда на всех участках в феврале 1942 года войска "кинулись везде наступать", рассказал редактор.
На Запорожском направлении российские военные атаковали противника с танками Т-54 и смогли занять центр Работино. "Полсела за нами, полсела за противником, перешли к обороне", уточнил эксперт.
"ВСУ же не дураки. Они там все заминировали. Мы попробовали ударить напрямик, потому что они оттуда наступали и у них не было минных полей. Противник не убежал. И теперь район Работино передали [генерал-полковнику Михаилу] Теплинскому и всей оперативной группе "Днепр", - отметил Мощанский.
Активные боевые действия начнутся в конце мая, когда подсохнет земля и можно будет распределить резервы. Пока российское командование пытается срезать вклинения ВСУ. Но противник не бросает развалины в Работино. "Плачет, колется, но ест кактус", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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