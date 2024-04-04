"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино
05:20 04.04.2024 (обновлено: 09:35 04.04.2024)
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
На Запорожском направлении российские военные атаковали противника с танками Т-54 и смогли занять центр Работино. Сейчас этот район передали генерал-полковнику Михаилу Теплинскому и всей оперативной группе "Днепр". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
После взятия Авдеевки у ВС РФ наступило воодушевление как после победы под Сталинградом, когда на всех участках в феврале 1942 года войска "кинулись везде наступать", рассказал редактор.
На Запорожском направлении российские военные атаковали противника с танками Т-54 и смогли занять центр Работино. "Полсела за нами, полсела за противником, перешли к обороне", уточнил эксперт.
"ВСУ же не дураки. Они там все заминировали. Мы попробовали ударить напрямик, потому что они оттуда наступали и у них не было минных полей. Противник не убежал. И теперь район Работино передали [генерал-полковнику Михаилу] Теплинскому и всей оперативной группе "Днепр", - отметил Мощанский.
Активные боевые действия начнутся в конце мая, когда подсохнет земля и можно будет распределить резервы. Пока российское командование пытается срезать вклинения ВСУ. Но противник не бросает развалины в Работино. "Плачет, колется, но ест кактус", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру