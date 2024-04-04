https://ukraina.ru/20240404/1054290738.html

"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино

"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино - 04.04.2024 Украина.ру

"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино

На Запорожском направлении российские военные атаковали противника с танками Т-54 и смогли занять центр Работино. Сейчас этот район передали генерал-полковнику Михаилу Теплинскому и всей оперативной группе "Днепр". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-04-04T05:20

2024-04-04T05:20

2024-04-04T09:35

новости

работино

запорожское направление

россия

илья мощанский

всу

оборона

наступление

вс рф

днепр

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После взятия Авдеевки у ВС РФ наступило воодушевление как после победы под Сталинградом, когда на всех участках в феврале 1942 года войска "кинулись везде наступать", рассказал редактор.На Запорожском направлении российские военные атаковали противника с танками Т-54 и смогли занять центр Работино. "Полсела за нами, полсела за противником, перешли к обороне", уточнил эксперт.Активные боевые действия начнутся в конце мая, когда подсохнет земля и можно будет распределить резервы. Пока российское командование пытается срезать вклинения ВСУ. Но противник не бросает развалины в Работино. "Плачет, колется, но ест кактус", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240403/1054267842.html

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россия

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новости, работино, запорожское направление, россия, илья мощанский, всу, оборона, наступление, вс рф, днепр, авдеевка