Конец близко: военный историк о том, почему украинское общество больше не видит перспектив - 04.04.2024 Украина.ру
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Конец близко: военный историк о том, почему украинское общество больше не видит перспектив
Конец близко: военный историк о том, почему украинское общество больше не видит перспектив - 04.04.2024 Украина.ру
Конец близко: военный историк о том, почему украинское общество больше не видит перспектив
Украинское общество только сейчас начало осознавать, что у него нет никаких перспектив. Киевское руководство это понимает, но ведет свою интересную и выгодную игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
2024-04-04T03:40
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Украина посыплется тогда, когда ее население поймет, что продолжать сопротивление бесполезно. Потому что армия – это срез общества. Какое настроение в украинском обществе, такое настроение будет и в армии, рассказал историк.В после Курской битвы 1943 году гитлеровская Германия тоже потеряла стратегическую инициативу. Она делала попытки ее вернуть, но не смогла, отметил специалист.Украинское общество только сейчас начало осознавать, что у него нет никаких перспектив. Киевское руководство это понимает, но ведет свою интересную и выгодную игру, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054274262.html
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новости, украина, всу, вс рф, население, германия, общество, сво, киевский режим, власти украины
Новости, Украина, ВСУ, ВС РФ, население, Германия, Общество, СВО, киевский режим, власти Украины

Конец близко: военный историк о том, почему украинское общество больше не видит перспектив

03:40 04.04.2024
 
© AP / Rodrigo AbdКиев склад горючего горит флаг Украины
Киев склад горючего горит флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP / Rodrigo Abd
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Украинское общество только сейчас начало осознавать, что у него нет никаких перспектив. Киевское руководство это понимает, но ведет свою интересную и выгодную игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
Украина посыплется тогда, когда ее население поймет, что продолжать сопротивление бесполезно. Потому что армия – это срез общества. Какое настроение в украинском обществе, такое настроение будет и в армии, рассказал историк.
"Опыт двух мировых войн показывает, что общество и армию деморализует потеря стратегической инициативы, когда войска и население понимает, что никаких крупных побед у них точно не будет, и поэтому бессмысленно продолжать сопротивление. Грубо говоря, конец виден", - подчеркнул Залесский.
В после Курской битвы 1943 году гитлеровская Германия тоже потеряла стратегическую инициативу. Она делала попытки ее вернуть, но не смогла, отметил специалист.
Украинское общество только сейчас начало осознавать, что у него нет никаких перспектив. Киевское руководство это понимает, но ведет свою интересную и выгодную игру, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
А-22
Вчера, 11:44
"Летучая лисица": Украина бьет по России в стиле Матиаса РустаВо вторник, 2 апреля, Украина впервые атаковала два объекта на территории Республики Татарстан. Один из ударов был осуществлен с помощью легкомоторного самолета, который смог пролететь до цели более 1 тыс. км
 
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