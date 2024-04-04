https://ukraina.ru/20240404/1054282422.html

Конец близко: военный историк о том, почему украинское общество больше не видит перспектив

Конец близко: военный историк о том, почему украинское общество больше не видит перспектив - 04.04.2024 Украина.ру

Конец близко: военный историк о том, почему украинское общество больше не видит перспектив

Украинское общество только сейчас начало осознавать, что у него нет никаких перспектив. Киевское руководство это понимает, но ведет свою интересную и выгодную игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский

2024-04-04T03:40

2024-04-04T03:40

2024-04-04T03:40

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Украина посыплется тогда, когда ее население поймет, что продолжать сопротивление бесполезно. Потому что армия – это срез общества. Какое настроение в украинском обществе, такое настроение будет и в армии, рассказал историк.В после Курской битвы 1943 году гитлеровская Германия тоже потеряла стратегическую инициативу. Она делала попытки ее вернуть, но не смогла, отметил специалист.Украинское общество только сейчас начало осознавать, что у него нет никаких перспектив. Киевское руководство это понимает, но ведет свою интересную и выгодную игру, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240403/1054274262.html

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новости, украина, всу, вс рф, население, германия, общество, сво, киевский режим, власти украины