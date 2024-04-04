Конец близко: военный историк о том, почему украинское общество больше не видит перспектив
© AP / Rodrigo AbdКиев склад горючего горит флаг Украины
© AP / Rodrigo Abd
Украинское общество только сейчас начало осознавать, что у него нет никаких перспектив. Киевское руководство это понимает, но ведет свою интересную и выгодную игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
Украина посыплется тогда, когда ее население поймет, что продолжать сопротивление бесполезно. Потому что армия – это срез общества. Какое настроение в украинском обществе, такое настроение будет и в армии, рассказал историк.
"Опыт двух мировых войн показывает, что общество и армию деморализует потеря стратегической инициативы, когда войска и население понимает, что никаких крупных побед у них точно не будет, и поэтому бессмысленно продолжать сопротивление. Грубо говоря, конец виден", - подчеркнул Залесский.
В после Курской битвы 1943 году гитлеровская Германия тоже потеряла стратегическую инициативу. Она делала попытки ее вернуть, но не смогла, отметил специалист.
Украинское общество только сейчас начало осознавать, что у него нет никаких перспектив. Киевское руководство это понимает, но ведет свою интересную и выгодную игру, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру