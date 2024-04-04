"Америка в панике": военный историк раскрыл, способен ли танковый клин пробить статичную оборону ВСУ
Современная техника значительно дороже и сложнее, чем в Великую Отечественную войну, поэтому ее производят намного меньше. Когда ВС РФ уничтожили три первых танка "Абрамс", это стало мировым событием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
В современных военных конфликтах уровень обороны гораздо выше уровня техники прорыва. Поэтому потери в ходе возможного танкового прорыва будут значительно выше, чем это было во время Великой Отечественной войны, рассказал историк.
Современная техника значительно дороже и сложнее, чем в Великую Отечественную войну, поэтому ее производят намного меньше. Когда ВС РФ уничтожили три первых танка "Абрамс", это стало мировым событием, добавил он.
"Сейчас вся Америка в панике: "Три "Абрамса" подбили! Что делать? Как жить дальше?". Три подбитых "Тигра" не произвели бы на Гитлера никакого впечатления. А США почему паникуют? Потому что один "Абрамс" стоит примерно как десять "Тигров", - отметил Залесский.
Также проходы танковых клиньев и крупные охваты чреваты нарушением логистики. Тем не менее, российское командование думает о создании механизированных соединений, но с учетом всех перечисленных проблем, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
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