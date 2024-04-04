"Америка в панике": военный историк раскрыл, способен ли танковый клин пробить статичную оборону ВСУ - 04.04.2024 Украина.ру
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"Америка в панике": военный историк раскрыл, способен ли танковый клин пробить статичную оборону ВСУ
"Америка в панике": военный историк раскрыл, способен ли танковый клин пробить статичную оборону ВСУ - 04.04.2024 Украина.ру
"Америка в панике": военный историк раскрыл, способен ли танковый клин пробить статичную оборону ВСУ
Современная техника значительно дороже и сложнее, чем в Великую Отечественную войну, поэтому ее производят намного меньше. Когда ВС РФ уничтожили три первых танка "Абрамс", это стало мировым событием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
2024-04-04T03:20
2024-04-04T03:20
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В современных военных конфликтах уровень обороны гораздо выше уровня техники прорыва. Поэтому потери в ходе возможного танкового прорыва будут значительно выше, чем это было во время Великой Отечественной войны, рассказал историк.Современная техника значительно дороже и сложнее, чем в Великую Отечественную войну, поэтому ее производят намного меньше. Когда ВС РФ уничтожили три первых танка "Абрамс", это стало мировым событием, добавил он.Также проходы танковых клиньев и крупные охваты чреваты нарушением логистики. Тем не менее, российское командование думает о создании механизированных соединений, но с учетом всех перечисленных проблем, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, америка, сша, танки, m1 abrams, военная техника, бронетехника, всу, прорыв, вов, украина
Новости, Россия, Америка, США, танки, M1 Abrams, военная техника, бронетехника, ВСУ, прорыв, ВОВ, Украина

"Америка в панике": военный историк раскрыл, способен ли танковый клин пробить статичную оборону ВСУ

03:20 04.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроизводство танков на "Уралвагонзаводе"
Производство танков на Уралвагонзаводе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Современная техника значительно дороже и сложнее, чем в Великую Отечественную войну, поэтому ее производят намного меньше. Когда ВС РФ уничтожили три первых танка "Абрамс", это стало мировым событием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
В современных военных конфликтах уровень обороны гораздо выше уровня техники прорыва. Поэтому потери в ходе возможного танкового прорыва будут значительно выше, чем это было во время Великой Отечественной войны, рассказал историк.
Современная техника значительно дороже и сложнее, чем в Великую Отечественную войну, поэтому ее производят намного меньше. Когда ВС РФ уничтожили три первых танка "Абрамс", это стало мировым событием, добавил он.
"Сейчас вся Америка в панике: "Три "Абрамса" подбили! Что делать? Как жить дальше?". Три подбитых "Тигра" не произвели бы на Гитлера никакого впечатления. А США почему паникуют? Потому что один "Абрамс" стоит примерно как десять "Тигров", - отметил Залесский.
Также проходы танковых клиньев и крупные охваты чреваты нарушением логистики. Тем не менее, российское командование думает о создании механизированных соединений, но с учетом всех перечисленных проблем, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
Илья Мощанский интервью
Вчера, 06:00
Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие Надо понимать все риски, если мы летом полезем на тот же Киев по самому кратчайшему пути, как это было в 2022 году. Дойти-то мы дошли до Бровар, но не смогли коммуникации удержать. Партизанили фашисты разные против нас
 
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