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"Америка в панике": военный историк раскрыл, способен ли танковый клин пробить статичную оборону ВСУ

"Америка в панике": военный историк раскрыл, способен ли танковый клин пробить статичную оборону ВСУ - 04.04.2024 Украина.ру

"Америка в панике": военный историк раскрыл, способен ли танковый клин пробить статичную оборону ВСУ

Современная техника значительно дороже и сложнее, чем в Великую Отечественную войну, поэтому ее производят намного меньше. Когда ВС РФ уничтожили три первых танка "Абрамс", это стало мировым событием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский

2024-04-04T03:20

2024-04-04T03:20

2024-04-04T03:20

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В современных военных конфликтах уровень обороны гораздо выше уровня техники прорыва. Поэтому потери в ходе возможного танкового прорыва будут значительно выше, чем это было во время Великой Отечественной войны, рассказал историк.Современная техника значительно дороже и сложнее, чем в Великую Отечественную войну, поэтому ее производят намного меньше. Когда ВС РФ уничтожили три первых танка "Абрамс", это стало мировым событием, добавил он.Также проходы танковых клиньев и крупные охваты чреваты нарушением логистики. Тем не менее, российское командование думает о создании механизированных соединений, но с учетом всех перечисленных проблем, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, америка, сша, танки, m1 abrams, военная техника, бронетехника, всу, прорыв, вов, украина