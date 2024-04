https://ukraina.ru/20240403/1054285967.html

Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО?

Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО?

Вашингтон хочет передать контактную группу по координации поставок оружия на Украину в ведение НАТО, тем самым преследуя сразу несколько целей

Хитрая рокировка украинского проекта, чтобы…В преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит в Брюсселе 3-4 апреля, издание Politico сообщило со ссылкой на одного американского и трёх европейских чиновников о планах вывести международную группу по координации поставок оружия на Украину (известную как "Рамштайн") из-под контроля США и передать её Североатлантическому Альянсу. Как это можно осуществить, главы МИД и обсуждают в бельгийской столице. Есть также вариант не передавать объединение под контроль НАТО, а просто предоставить структурам НАТО более формализованное место за столом переговоров в рамках группы по Украине.Эксперты считают, что официальное оформление группы "Рамштайн" в рамках НАТО будет иметь большое значение для защиты поддержки Украины в случае смены власти в США и других западных стран, особенно в случае переизбрания Дональда Трампа на 2-й президентский срок."Это ещё одно указание на то, что США (в том числе под предлогом возможного возвращения Трампа в Белый Дом) стараются передать Украину с рук на руки Европе. "НАТО" в данном случае — это лишь используемый термин, поскольку НАТО без США не функционален", - подчёркивает американист Дмитрий Дробницкий.Соединённые Штаты – лидер по взносам в бюджет Альянса, соответственно, часть государств-членов содержит свои вооружённые силы за американский счёт. А кто платит, тот и музыку заказывает, это всем прекрасно известно. Кроме того, США обладают одной из самых мощных армий в мире. Американцам принадлежат свыше 80% военных возможностей НАТО."Перенос этого проекта (Рамштайна – ред.) в НАТО как бы изолирует его от президентства Трампа или даже от США, которые могут отвлечься на Китай и не смогут продолжать в том же духе или не смогут самостоятельно организовать финансирование [Украины]", —заявил бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам и политики Европы и НАТО Джим Таунсенд."То есть в любом случае, при любых раскладах в ноябре 2024-го и январе 2025-го Европе настоятельно порекомендовали рассчитывать в украинском вопросе только на себя. Несубъектность Европы предполагает, что на деле координацией помощи Украине по-прежнему будет заниматься американская команда, но уже никак не связанная с Белым Домом, кто бы в нём ни оказался в 2025 году", - поясняет Дробницкий.У "Рамштайна" проблемы из-за СШАВ последние месяцы группа Рамштайн столкнулась с препятствиями, поскольку американское финансирование Украины иссякло, отмечает Politico.Украинский вопрос становится всё большим раздражителем внутри американского общества: от администрации президента Джо Байдена, в значительной степени способствовавшей возникновению Украины в нынешнем виде, требуют чётко сказать, каковы цели Вашингтона в украинском конфликте. Недовольных излишне крупными тратами на Киев становится больше.То есть, доля электората, на которую риторика в духе "мы должны любой ценой помочь Украине противостоять российской агрессии" не действует, растёт. Значит, разыгрывать украинскую карту на предстоящих осенью президентских выборах и выборах в Конгресс для демократов рискованно.И, наконец, из-за разногласий конгрессменов Палата представителей на протяжении нескольких месяцев не может согласовать выделение финансирования для Киева. А, значит, военная помощь всё ещё остаётся на паузе с декабря прошлого года. Но в этой саге наметился новый поворот. Председатель нижней палаты Конгресса Майк Джонсон, который был непреклонен и категорически отказывался выносить на голосование вопрос о финансировании Украины прежде, чем будут решены вопросы внутренние проблемы США, объявил, что сделает это после возвращения конгрессменов с пасхальных каникул, которые завершаются 9 апреля. Законопроект будет включать, по словам Джонсона, "некоторые важные нововведения". Речь может идти о выделении помощи в кредит, либо о предоставлении президенту США полномочий конфисковать замороженные активы РФ для дальнейшей передачи Украине. Однако оба эти варианта проблематичны с точки зрения последствий. Во-первых, учитывая экономическое положение Киева, очень сомнительно, что он сможет вернуть кредиты. Во-вторых, изъятие активов суверенного государства подорвёт доверие других стран к США, поскольку создаст прецедент, в рамках которого лишиться своих средств может кто угодно.А ещё Джосон способен использовать украинский вопрос ради собственной выгоды. В эфире телеканала Fox News 31 марта он сказал, что к разблокированию средств для Киева его однопартийцев-республиканцев может подтолкнуть отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ, введённый Байденом 26 января.В таком случае будет разблокирован проект экспортного терминал в Луизиане, его родном штате, который он и представляет в Конгрессе. Белый дом, по словам двух источников агентства Reuters в администрации, готов пойти на такую уступку ради согласования нового пакета помощи Украине, но окончательное решение по СПГ примет после того, как появится финальное предложение конгрессменов.Однако об успехе думать рано – положение Джонсона очень затруднительно. Даже среди республиканцев есть сторонники диаметрально противоположных позиций (законопроект блокирует малая часть Республиканской фракции, дело даже не в межпартийном противостоянии), и угодить всем практически невозможно. Поэтому, как пишет газета The Washington Times, независимо от того, какой выбор сделает председатель Палаты представителей в отношении финансирования Украины, это, скорее всего, спровоцирует "внутренний мятеж". Более того, вопрос помощи Украине может стать решающим в понимании того, сохранит ли Джонсон свой спикерский молоток, считает конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц ─ тот самый, который инициировал отставку предыдущего председателя Палаты представителей, своего же однопартийца Кевина Маккарти. А конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известная противница помощи Киеву, уже официально подала прошение об отставке спикера, обвинив его в закулисном сговоре с демократами. Именно из-за этого ровно полгода назад своего поста лишился Маккарти.Добиться компромисса среди законодателей для принятия законопроектов – вот в чём ключевая роль Джонсона, но у него это пока не очень получается. За последний год республиканцы в Палате представителей не смогли провести никаких значимых законов."Это просто говорит о дисфункции Палаты представителей. Майк Джонсон явно увяз во всём этом по уши", — комментирует происходящее политический аналитик телеканала MSNBC Тим Миллер.Таким образом, передав проект "Рамштайн" в ведение НАТО, Соединённые Штаты формально смогут дистанцироваться от украинской истории, которая не по душе избирателям. Но в то же время они сохранят контроль над ситуацией даже в случае переизбрания Дональда Трампа, не слишком афишируя этот факт.Тем временем в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением создать фонд, в рамках которого Украине выделят $100 млрд на пять лет, а взносы государств-членов альянса будут рассчитывать на основе их ВВП. Однако, по информации газеты The New York Times, ряд стран ставит под сомнение эту инициативу. А Венгрия не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок на Украину, объявил глава МИД республики Петер Сийярто.

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

