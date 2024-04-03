Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО? - 03.04.2024 Украина.ру
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Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО?
Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО? - 03.04.2024 Украина.ру
Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО?
Вашингтон хочет передать контактную группу по координации поставок оружия на Украину в ведение НАТО, тем самым преследуя сразу несколько целей
2024-04-03T18:34
2024-04-03T18:34
эксклюзив
сша
нато
украина
вооружение
дональд трамп
джонсон
конгресс сша
борис джонсон
европа
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Хитрая рокировка украинского проекта, чтобы…В преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит в Брюсселе 3-4 апреля, издание Politico сообщило со ссылкой на одного американского и трёх европейских чиновников о планах вывести международную группу по координации поставок оружия на Украину (известную как "Рамштайн") из-под контроля США и передать её Североатлантическому Альянсу. Как это можно осуществить, главы МИД и обсуждают в бельгийской столице. Есть также вариант не передавать объединение под контроль НАТО, а просто предоставить структурам НАТО более формализованное место за столом переговоров в рамках группы по Украине.Эксперты считают, что официальное оформление группы "Рамштайн" в рамках НАТО будет иметь большое значение для защиты поддержки Украины в случае смены власти в США и других западных стран, особенно в случае переизбрания Дональда Трампа на 2-й президентский срок."Это ещё одно указание на то, что США (в том числе под предлогом возможного возвращения Трампа в Белый Дом) стараются передать Украину с рук на руки Европе. "НАТО" в данном случае — это лишь используемый термин, поскольку НАТО без США не функционален", - подчёркивает американист Дмитрий Дробницкий.Соединённые Штаты – лидер по взносам в бюджет Альянса, соответственно, часть государств-членов содержит свои вооружённые силы за американский счёт. А кто платит, тот и музыку заказывает, это всем прекрасно известно. Кроме того, США обладают одной из самых мощных армий в мире. Американцам принадлежат свыше 80% военных возможностей НАТО."Перенос этого проекта (Рамштайна – ред.) в НАТО как бы изолирует его от президентства Трампа или даже от США, которые могут отвлечься на Китай и не смогут продолжать в том же духе или не смогут самостоятельно организовать финансирование [Украины]", —заявил бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам и политики Европы и НАТО Джим Таунсенд."То есть в любом случае, при любых раскладах в ноябре 2024-го и январе 2025-го Европе настоятельно порекомендовали рассчитывать в украинском вопросе только на себя. Несубъектность Европы предполагает, что на деле координацией помощи Украине по-прежнему будет заниматься американская команда, но уже никак не связанная с Белым Домом, кто бы в нём ни оказался в 2025 году", - поясняет Дробницкий.У "Рамштайна" проблемы из-за СШАВ последние месяцы группа Рамштайн столкнулась с препятствиями, поскольку американское финансирование Украины иссякло, отмечает Politico.Украинский вопрос становится всё большим раздражителем внутри американского общества: от администрации президента Джо Байдена, в значительной степени способствовавшей возникновению Украины в нынешнем виде, требуют чётко сказать, каковы цели Вашингтона в украинском конфликте. Недовольных излишне крупными тратами на Киев становится больше.То есть, доля электората, на которую риторика в духе "мы должны любой ценой помочь Украине противостоять российской агрессии" не действует, растёт. Значит, разыгрывать украинскую карту на предстоящих осенью президентских выборах и выборах в Конгресс для демократов рискованно.И, наконец, из-за разногласий конгрессменов Палата представителей на протяжении нескольких месяцев не может согласовать выделение финансирования для Киева. А, значит, военная помощь всё ещё остаётся на паузе с декабря прошлого года. Но в этой саге наметился новый поворот. Председатель нижней палаты Конгресса Майк Джонсон, который был непреклонен и категорически отказывался выносить на голосование вопрос о финансировании Украины прежде, чем будут решены вопросы внутренние проблемы США, объявил, что сделает это после возвращения конгрессменов с пасхальных каникул, которые завершаются 9 апреля. Законопроект будет включать, по словам Джонсона, "некоторые важные нововведения". Речь может идти о выделении помощи в кредит, либо о предоставлении президенту США полномочий конфисковать замороженные активы РФ для дальнейшей передачи Украине. Однако оба эти варианта проблематичны с точки зрения последствий. Во-первых, учитывая экономическое положение Киева, очень сомнительно, что он сможет вернуть кредиты. Во-вторых, изъятие активов суверенного государства подорвёт доверие других стран к США, поскольку создаст прецедент, в рамках которого лишиться своих средств может кто угодно.А ещё Джосон способен использовать украинский вопрос ради собственной выгоды. В эфире телеканала Fox News 31 марта он сказал, что к разблокированию средств для Киева его однопартийцев-республиканцев может подтолкнуть отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ, введённый Байденом 26 января.В таком случае будет разблокирован проект экспортного терминал в Луизиане, его родном штате, который он и представляет в Конгрессе. Белый дом, по словам двух источников агентства Reuters в администрации, готов пойти на такую уступку ради согласования нового пакета помощи Украине, но окончательное решение по СПГ примет после того, как появится финальное предложение конгрессменов.Однако об успехе думать рано – положение Джонсона очень затруднительно. Даже среди республиканцев есть сторонники диаметрально противоположных позиций (законопроект блокирует малая часть Республиканской фракции, дело даже не в межпартийном противостоянии), и угодить всем практически невозможно. Поэтому, как пишет газета The Washington Times, независимо от того, какой выбор сделает председатель Палаты представителей в отношении финансирования Украины, это, скорее всего, спровоцирует "внутренний мятеж". Более того, вопрос помощи Украине может стать решающим в понимании того, сохранит ли Джонсон свой спикерский молоток, считает конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц ─ тот самый, который инициировал отставку предыдущего председателя Палаты представителей, своего же однопартийца Кевина Маккарти. А конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известная противница помощи Киеву, уже официально подала прошение об отставке спикера, обвинив его в закулисном сговоре с демократами. Именно из-за этого ровно полгода назад своего поста лишился Маккарти.Добиться компромисса среди законодателей для принятия законопроектов – вот в чём ключевая роль Джонсона, но у него это пока не очень получается. За последний год республиканцы в Палате представителей не смогли провести никаких значимых законов."Это просто говорит о дисфункции Палаты представителей. Майк Джонсон явно увяз во всём этом по уши", — комментирует происходящее политический аналитик телеканала MSNBC Тим Миллер.Таким образом, передав проект "Рамштайн" в ведение НАТО, Соединённые Штаты формально смогут дистанцироваться от украинской истории, которая не по душе избирателям. Но в то же время они сохранят контроль над ситуацией даже в случае переизбрания Дональда Трампа, не слишком афишируя этот факт.Тем временем в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением создать фонд, в рамках которого Украине выделят $100 млрд на пять лет, а взносы государств-членов альянса будут рассчитывать на основе их ВВП. Однако, по информации газеты The New York Times, ряд стран ставит под сомнение эту инициативу. А Венгрия не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок на Украину, объявил глава МИД республики Петер Сийярто.
https://ukraina.ru/20240318/1053949003.html
https://ukraina.ru/20240228/1053588619.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, сша, нато, украина, вооружение, дональд трамп, джонсон, конгресс сша, борис джонсон, европа, рамштайн, politico, джо байден
Эксклюзив, США, НАТО, Украина, вооружение, Дональд Трамп, Джонсон, Конгресс США, Борис Джонсон, Европа, Рамштайн, Politico, Джо Байден

Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО?

18:34 03.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вашингтон хочет передать контактную группу по координации поставок оружия на Украину в ведение НАТО, тем самым преследуя сразу несколько целей
Хитрая рокировка украинского проекта, чтобы…
В преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит в Брюсселе 3-4 апреля, издание Politico сообщило со ссылкой на одного американского и трёх европейских чиновников о планах вывести международную группу по координации поставок оружия на Украину (известную как "Рамштайн") из-под контроля США и передать её Североатлантическому Альянсу.
Как это можно осуществить, главы МИД и обсуждают в бельгийской столице. Есть также вариант не передавать объединение под контроль НАТО, а просто предоставить структурам НАТО более формализованное место за столом переговоров в рамках группы по Украине.
Эксперты считают, что официальное оформление группы "Рамштайн" в рамках НАТО будет иметь большое значение для защиты поддержки Украины в случае смены власти в США и других западных стран, особенно в случае переизбрания Дональда Трампа на 2-й президентский срок.
"Это ещё одно указание на то, что США (в том числе под предлогом возможного возвращения Трампа в Белый Дом) стараются передать Украину с рук на руки Европе. "НАТО" в данном случае — это лишь используемый термин, поскольку НАТО без США не функционален", - подчёркивает американист Дмитрий Дробницкий.
Соединённые Штаты – лидер по взносам в бюджет Альянса, соответственно, часть государств-членов содержит свои вооружённые силы за американский счёт. А кто платит, тот и музыку заказывает, это всем прекрасно известно. Кроме того, США обладают одной из самых мощных армий в мире. Американцам принадлежат свыше 80% военных возможностей НАТО.
"Перенос этого проекта (Рамштайна – ред.) в НАТО как бы изолирует его от президентства Трампа или даже от США, которые могут отвлечься на Китай и не смогут продолжать в том же духе или не смогут самостоятельно организовать финансирование [Украины]", —заявил бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам и политики Европы и НАТО Джим Таунсенд.
"То есть в любом случае, при любых раскладах в ноябре 2024-го и январе 2025-го Европе настоятельно порекомендовали рассчитывать в украинском вопросе только на себя. Несубъектность Европы предполагает, что на деле координацией помощи Украине по-прежнему будет заниматься американская команда, но уже никак не связанная с Белым Домом, кто бы в нём ни оказался в 2025 году", - поясняет Дробницкий.
Дмитрий Ефимов интервью
18 марта, 18:27
Дмитрий Ефимов: Если Трамп победит "спящего деда", ситуация на Украине изменится, а Европа взвоетЗадача глобалистов — разобраться с Владимиром Путиным и разобрать на запчасти нашу страну, чтобы русского духа на Земле не осталось.
У "Рамштайна" проблемы из-за США
В последние месяцы группа Рамштайн столкнулась с препятствиями, поскольку американское финансирование Украины иссякло, отмечает Politico.
Украинский вопрос становится всё большим раздражителем внутри американского общества: от администрации президента Джо Байдена, в значительной степени способствовавшей возникновению Украины в нынешнем виде, требуют чётко сказать, каковы цели Вашингтона в украинском конфликте. Недовольных излишне крупными тратами на Киев становится больше.
То есть, доля электората, на которую риторика в духе "мы должны любой ценой помочь Украине противостоять российской агрессии" не действует, растёт. Значит, разыгрывать украинскую карту на предстоящих осенью президентских выборах и выборах в Конгресс для демократов рискованно.
И, наконец, из-за разногласий конгрессменов Палата представителей на протяжении нескольких месяцев не может согласовать выделение финансирования для Киева. А, значит, военная помощь всё ещё остаётся на паузе с декабря прошлого года.
Но в этой саге наметился новый поворот. Председатель нижней палаты Конгресса Майк Джонсон, который был непреклонен и категорически отказывался выносить на голосование вопрос о финансировании Украины прежде, чем будут решены вопросы внутренние проблемы США, объявил, что сделает это после возвращения конгрессменов с пасхальных каникул, которые завершаются 9 апреля. Законопроект будет включать, по словам Джонсона, "некоторые важные нововведения". Речь может идти о выделении помощи в кредит, либо о предоставлении президенту США полномочий конфисковать замороженные активы РФ для дальнейшей передачи Украине.
Однако оба эти варианта проблематичны с точки зрения последствий. Во-первых, учитывая экономическое положение Киева, очень сомнительно, что он сможет вернуть кредиты. Во-вторых, изъятие активов суверенного государства подорвёт доверие других стран к США, поскольку создаст прецедент, в рамках которого лишиться своих средств может кто угодно.
А ещё Джосон способен использовать украинский вопрос ради собственной выгоды. В эфире телеканала Fox News 31 марта он сказал, что к разблокированию средств для Киева его однопартийцев-республиканцев может подтолкнуть отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ, введённый Байденом 26 января.
В таком случае будет разблокирован проект экспортного терминал в Луизиане, его родном штате, который он и представляет в Конгрессе. Белый дом, по словам двух источников агентства Reuters в администрации, готов пойти на такую уступку ради согласования нового пакета помощи Украине, но окончательное решение по СПГ примет после того, как появится финальное предложение конгрессменов.
Однако об успехе думать рано – положение Джонсона очень затруднительно. Даже среди республиканцев есть сторонники диаметрально противоположных позиций (законопроект блокирует малая часть Республиканской фракции, дело даже не в межпартийном противостоянии), и угодить всем практически невозможно. Поэтому, как пишет газета The Washington Times, независимо от того, какой выбор сделает председатель Палаты представителей в отношении финансирования Украины, это, скорее всего, спровоцирует "внутренний мятеж".
Более того, вопрос помощи Украине может стать решающим в понимании того, сохранит ли Джонсон свой спикерский молоток, считает конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц ─ тот самый, который инициировал отставку предыдущего председателя Палаты представителей, своего же однопартийца Кевина Маккарти. А конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известная противница помощи Киеву, уже официально подала прошение об отставке спикера, обвинив его в закулисном сговоре с демократами. Именно из-за этого ровно полгода назад своего поста лишился Маккарти.
28 февраля, 15:29
"Даже если захочет спасти Украину, может не справиться". Украинская проблема грозит отставкой ДжонсонуПредседатель палаты представителей Майк Джонсон, третье лицо в государственной иерархии США, оказался в шатком положении из-за своей принципиальности, в том числе по вопросу помощи Киеву
Добиться компромисса среди законодателей для принятия законопроектов – вот в чём ключевая роль Джонсона, но у него это пока не очень получается. За последний год республиканцы в Палате представителей не смогли провести никаких значимых законов.
"Это просто говорит о дисфункции Палаты представителей. Майк Джонсон явно увяз во всём этом по уши", — комментирует происходящее политический аналитик телеканала MSNBC Тим Миллер.
Таким образом, передав проект "Рамштайн" в ведение НАТО, Соединённые Штаты формально смогут дистанцироваться от украинской истории, которая не по душе избирателям. Но в то же время они сохранят контроль над ситуацией даже в случае переизбрания Дональда Трампа, не слишком афишируя этот факт.
Тем временем в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением создать фонд, в рамках которого Украине выделят $100 млрд на пять лет, а взносы государств-членов альянса будут рассчитывать на основе их ВВП. Однако, по информации газеты The New York Times, ряд стран ставит под сомнение эту инициативу. А Венгрия не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок на Украину, объявил глава МИД республики Петер Сийярто.
"Сюзерен требует продолжать поддерживать киевский режим, но у вассалов накопилось масса финансовых и экономических проблем. Дальнейшая финансовая поддержка бандеровской Украины не может проводиться из бюджетов ЕС, так как пройдены все допустимые пределы бюджетных дефицитов и уровня долга к ВВП, установленные Маастрихтстскими критериями и Пактом Стабильности и Роста (основополагающими документами Евросоюза). <...> Ключевое в этом предложении - "5 лет". Любая проблема может исчезнуть сама по себе если потянуть время и подождать. Вероятность, что европейцы соберут всю обозначенную сумму в этот фонд, также низка, как и вероятность сохранения государства Ukraine в обозримом будущем", - считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Ситуация в селе Никишино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 18:01
Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с ЗападаВ последние дни на Западе звучит не просто очень много заявлений о тяжёлом положении ВСУ на поле боя – речь идёт о скором падении Украины, предотвратить которое, похоже, не способны ни США, ни Европа
 
ЭксклюзивСШАНАТОУкраинавооружениеДональд ТрампДжонсонКонгресс СШАБорис ДжонсонЕвропаРамштайнPoliticoДжо Байден
 
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