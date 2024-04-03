https://ukraina.ru/20240403/1054279030.html
В гонке за снарядами Россия обходит союзников Киева - Блумберг
В гонке за снарядами Россия обходит союзников Киева - Блумберг - 03.04.2024 Украина.ру
В гонке за снарядами Россия обходит союзников Киева - Блумберг
Союзники Украины проигрывают России "гонку за снарядами". Об этом 3 апреля сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников из стран, поддерживающих Киев
2024-04-03T14:01
2024-04-03T14:01
2024-04-03T14:01
помощь
новости
россия
украина
киев
снаряды
боеприпасы
союзники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
"Москва обгоняет украинских союзников в гонке за снарядами... Российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. Это более чем в два раза превышает показатель от конца января, когда Киев предупредил союзников, что превосходство (России) в вооружениях составляет три к одному", - рассказали чиновники.Они также признали, что поток западной военной помощи на Украину резко сократился, а некоторые украинские орудия производят всего по одному выстрелу в день, чтобы сохранить свои сокращающиеся запасы.Агентство также информировало, что союзники Киева обеспокоены тем, что из-за нехватки боеприпасов у ВСУ силы РФ в ходе летнего наступления смогут прорвать украинскую оборону.В свою очередь газета Politico указывает, что фронт украинских войск обрушится, если российская армия нанесет сконцентрированный удар. Как отметил один из неназванных украинских офицеров, на Украине не только военный кризис, но и политический.
https://ukraina.ru/20240403/1054276781.html
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
помощь, новости, россия, украина, киев, снаряды, боеприпасы, союзники
помощь, Новости, Россия, Украина, Киев, снаряды, боеприпасы, союзники
В гонке за снарядами Россия обходит союзников Киева - Блумберг
Союзники Украины проигрывают России "гонку за снарядами". Об этом 3 апреля сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников из стран, поддерживающих Киев
"Москва обгоняет украинских союзников в гонке за снарядами... Российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. Это более чем в два раза превышает показатель от конца января, когда Киев предупредил союзников, что превосходство (России) в вооружениях составляет три к одному", - рассказали чиновники.
Они также признали, что поток западной военной помощи на Украину резко сократился, а некоторые украинские орудия производят всего по одному выстрелу в день, чтобы сохранить свои сокращающиеся запасы.
Агентство также информировало, что союзники Киева обеспокоены тем, что из-за нехватки боеприпасов у ВСУ силы РФ в ходе летнего наступления смогут прорвать украинскую оборону.
В свою очередь газета Politico указывает, что фронт украинских войск обрушится, если российская армия нанесет сконцентрированный удар. Как отметил один из неназванных украинских офицеров, на Украине не только военный кризис, но и политический.