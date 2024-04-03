https://ukraina.ru/20240403/1054279030.html

В гонке за снарядами Россия обходит союзников Киева - Блумберг

В гонке за снарядами Россия обходит союзников Киева - Блумберг - 03.04.2024 Украина.ру

В гонке за снарядами Россия обходит союзников Киева - Блумберг

Союзники Украины проигрывают России "гонку за снарядами". Об этом 3 апреля сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников из стран, поддерживающих Киев

2024-04-03T14:01

2024-04-03T14:01

2024-04-03T14:01

помощь

новости

россия

украина

киев

снаряды

боеприпасы

союзники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

"Москва обгоняет украинских союзников в гонке за снарядами... Российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. Это более чем в два раза превышает показатель от конца января, когда Киев предупредил союзников, что превосходство (России) в вооружениях составляет три к одному", - рассказали чиновники.Они также признали, что поток западной военной помощи на Украину резко сократился, а некоторые украинские орудия производят всего по одному выстрелу в день, чтобы сохранить свои сокращающиеся запасы.Агентство также информировало, что союзники Киева обеспокоены тем, что из-за нехватки боеприпасов у ВСУ силы РФ в ходе летнего наступления смогут прорвать украинскую оборону.В свою очередь газета Politico указывает, что фронт украинских войск обрушится, если российская армия нанесет сконцентрированный удар. Как отметил один из неназванных украинских офицеров, на Украине не только военный кризис, но и политический.

https://ukraina.ru/20240403/1054276781.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

помощь, новости, россия, украина, киев, снаряды, боеприпасы, союзники