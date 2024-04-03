"Разберитесь с ним на месте". Проукраинский блогер возмутился откровениями украинского нациста - 03.04.2024 Украина.ру
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"Разберитесь с ним на месте". Проукраинский блогер возмутился откровениями украинского нациста
"Разберитесь с ним на месте". Проукраинский блогер возмутился откровениями украинского нациста - 03.04.2024 Украина.ру
"Разберитесь с ним на месте". Проукраинский блогер возмутился откровениями украинского нациста
Зеленский и его подручные учат украинскую армию воевать не с вооруженными российскими "визави", а использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан и объектов не военной, а социальной инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
2024-04-03T05:30
2024-04-03T05:30
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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По мнению эксперта, президент Украины таким образом пытается показать агрессивным силам на Западе, что именно он отстаивает "свободу и демократию" всей Европы и мира в целом.“Зеленскому наплевать на то, сколько еще погибнет или получит ранения мирных граждан на территории Украины (которую киевский режим пока считает своей) и в приграничных районах России — и этнических украинцев, и этнических русских. Под это дело он выклянчивает везде и всюду кассетные боеприпасы, снаряды с обедненным ураном и тяжелые виды вооружений — не только против ВС РФ. Но и, повторюсь, против гражданского населения — везде, где бы оно ни находилось”, - отмечает Козин.Недавно в эфире стрима на канале “Миша из Канады” один из псов Зеленского открыто заявил, что ВСУ намеренно обстреливают приграничные города РФ.На вопрос блогера, почему ВСУ воюет с мирными, боевик ответил, “чтобы те не расслаблялись”. При этом во время диалога вэсэушник не проявлял абсолютно никаких эмоций и активно жевал жвачку. В конце стрима автор канала обратился к российским военнослужащим с просьбой, чтоб те не брали его собеседника в плен, а решили вопрос на месте.Украинская пропаганда въелась и в умы обычных граждан. Пару недель назад в Киеве местные активисты провели соцопрос, в результате которого выяснилось, что представители старшего поколения считают, что “нужно хаотичным способом обстреливать территорию России, а не строить дороги”, так как по их опасению, в Киев могут легко добраться российские танки.Что думают украинские боевики о нынешней власти и будет ли в ближайшем будущем всенародный бунт на Украине, о котором в последнее время говорят все чаще, вы можете узнать в полной версии интервью.
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россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Разберитесь с ним на месте". Проукраинский блогер возмутился откровениями украинского нациста

05:30 03.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ВСУ
Зеленский ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
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Зеленский и его подручные учат украинскую армию воевать не с вооруженными российскими "визави", а использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан и объектов не военной, а социальной инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
По мнению эксперта, президент Украины таким образом пытается показать агрессивным силам на Западе, что именно он отстаивает "свободу и демократию" всей Европы и мира в целом.
Зеленскому наплевать на то, сколько еще погибнет или получит ранения мирных граждан на территории Украины (которую киевский режим пока считает своей) и в приграничных районах России — и этнических украинцев, и этнических русских. Под это дело он выклянчивает везде и всюду кассетные боеприпасы, снаряды с обедненным ураном и тяжелые виды вооружений — не только против ВС РФ. Но и, повторюсь, против гражданского населения — везде, где бы оно ни находилось”, - отмечает Козин.
Недавно в эфире стрима на канале “Миша из Канады” один из псов Зеленского открыто заявил, что ВСУ намеренно обстреливают приграничные города РФ.
Скриншот. Соцсети
Скриншот. Соцсети
Скриншот. Соцсети
На вопрос блогера, почему ВСУ воюет с мирными, боевик ответил, “чтобы те не расслаблялись”. При этом во время диалога вэсэушник не проявлял абсолютно никаких эмоций и активно жевал жвачку. В конце стрима автор канала обратился к российским военнослужащим с просьбой, чтоб те не брали его собеседника в плен, а решили вопрос на месте.
Украинская пропаганда въелась и в умы обычных граждан. Пару недель назад в Киеве местные активисты провели соцопрос, в результате которого выяснилось, что представители старшего поколения считают, что “нужно хаотичным способом обстреливать территорию России, а не строить дороги”, так как по их опасению, в Киев могут легко добраться российские танки.
Что думают украинские боевики о нынешней власти и будет ли в ближайшем будущем всенародный бунт на Украине, о котором в последнее время говорят все чаще, вы можете узнать в полной версии интервью.
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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