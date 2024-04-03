https://ukraina.ru/20240403/1054263319.html

"Разберитесь с ним на месте". Проукраинский блогер возмутился откровениями украинского нациста

"Разберитесь с ним на месте". Проукраинский блогер возмутился откровениями украинского нациста - 03.04.2024 Украина.ру

"Разберитесь с ним на месте". Проукраинский блогер возмутился откровениями украинского нациста

Зеленский и его подручные учат украинскую армию воевать не с вооруженными российскими "визави", а использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан и объектов не военной, а социальной инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин

2024-04-03T05:30

2024-04-03T05:30

2024-04-03T05:30

россия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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По мнению эксперта, президент Украины таким образом пытается показать агрессивным силам на Западе, что именно он отстаивает "свободу и демократию" всей Европы и мира в целом.“Зеленскому наплевать на то, сколько еще погибнет или получит ранения мирных граждан на территории Украины (которую киевский режим пока считает своей) и в приграничных районах России — и этнических украинцев, и этнических русских. Под это дело он выклянчивает везде и всюду кассетные боеприпасы, снаряды с обедненным ураном и тяжелые виды вооружений — не только против ВС РФ. Но и, повторюсь, против гражданского населения — везде, где бы оно ни находилось”, - отмечает Козин.Недавно в эфире стрима на канале “Миша из Канады” один из псов Зеленского открыто заявил, что ВСУ намеренно обстреливают приграничные города РФ.На вопрос блогера, почему ВСУ воюет с мирными, боевик ответил, “чтобы те не расслаблялись”. При этом во время диалога вэсэушник не проявлял абсолютно никаких эмоций и активно жевал жвачку. В конце стрима автор канала обратился к российским военнослужащим с просьбой, чтоб те не брали его собеседника в плен, а решили вопрос на месте.Украинская пропаганда въелась и в умы обычных граждан. Пару недель назад в Киеве местные активисты провели соцопрос, в результате которого выяснилось, что представители старшего поколения считают, что “нужно хаотичным способом обстреливать территорию России, а не строить дороги”, так как по их опасению, в Киев могут легко добраться российские танки.Что думают украинские боевики о нынешней власти и будет ли в ближайшем будущем всенародный бунт на Украине, о котором в последнее время говорят все чаще, вы можете узнать в полной версии интервью.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины