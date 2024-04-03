Рогов объяснил, почему на Украине все решает Лондон и Ермак и кого сейчас может "зачистить" Зеленский
03:40 03.04.2024 (обновлено: 10:19 03.04.2024)
Нельзя сказать, что отставка Алексея Данилова с должности главы СНБО – это зачистка. Это персонаж, который случайно попал на эту должность. Это представитель одного из центров влияния при Зеленском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
Нельзя сказать, что отставка Алексея Данилова с должности главы СНБО – это зачистка. Это персонаж, который случайно попал на эту должность. Это представитель одного из центров влияния при Зеленском, добавил он.
"Но зачисткой Зеленский заниматься будет. Президентские выборы на Украине проведены не будут, легитимность Зеленского после 20 мая сойдет на нет, поэтому он попытается зачистить лиц, которые могут настроить против него другие органы власти", - отметил Рогов.
Он отметил, что сейчас из Верховной Рады пытаются сбежать депутаты. Если раньше депутатами на Украине всегда становились за деньги, чтобы использовать свою должность для бизнеса, то теперь парламентарии пытаются от нее избавиться, добавил Рогов.
Это связано с тем, что после 20 мая Верховная Рада станет единственным легитимным органом власти и депутаты боятся, что на них ляжет вся ответственность за происходящее на Украине, заключил собеседник издания.
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