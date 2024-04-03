https://ukraina.ru/20240403/1054253390.html

Рогов объяснил, почему на Украине все решает Лондон и Ермак и кого сейчас может "зачистить" Зеленский

Рогов объяснил, почему на Украине все решает Лондон и Ермак и кого сейчас может "зачистить" Зеленский - 03.04.2024 Украина.ру

Рогов объяснил, почему на Украине все решает Лондон и Ермак и кого сейчас может "зачистить" Зеленский

Нельзя сказать, что отставка Алексея Данилова с должности главы СНБО – это зачистка. Это персонаж, который случайно попал на эту должность. Это представитель одного из центров влияния при Зеленском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов

2024-04-03T03:40

2024-04-03T03:40

2024-04-03T10:19

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На Украине все решает не президент Владимир Зеленский, а глава его Офиса Андрей Ермак. Он контролируется Великобританией, которая дает ему нужны команды, рассказал общественник.Нельзя сказать, что отставка Алексея Данилова с должности главы СНБО – это зачистка. Это персонаж, который случайно попал на эту должность. Это представитель одного из центров влияния при Зеленском, добавил он.Он отметил, что сейчас из Верховной Рады пытаются сбежать депутаты. Если раньше депутатами на Украине всегда становились за деньги, чтобы использовать свою должность для бизнеса, то теперь парламентарии пытаются от нее избавиться, добавил Рогов. Это связано с тем, что после 20 мая Верховная Рада станет единственным легитимным органом власти и депутаты боятся, что на них ляжет вся ответственность за происходящее на Украине, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру

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новости, украина, лондон, владимир зеленский, владимир рогов, андрей ермак, снбо, верховная рада, депутат, власти украины, выборы, алексей данилов