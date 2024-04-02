Беспилотники, ударившие по Татарстану, могли запустить из Средней Азии - Гурулёв - 02.04.2024 Украина.ру
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Беспилотники, ударившие по Татарстану, могли запустить из Средней Азии - Гурулёв
Беспилотники, ударившие по Татарстану, могли запустить из Средней Азии - Гурулёв - 02.04.2024 Украина.ру
Беспилотники, ударившие по Татарстану, могли запустить из Средней Азии - Гурулёв
Беспилотники, которые атаковали предприятия в Татарстане, могли запустить из Средней Азии, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Об этом сообщил 2 апреля телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-04-02T12:41
2024-04-02T12:41
новости
татарстан
средняя азия
россия
госдума
вооруженные силы украины
беспилотники
андрей гурулев
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В первую очередь российским специалистам нужно определить точку взлета и траекторию полёта БПЛА, заявил Гурулев. Депутат не уверен, что беспилотники могли быть запущены с территории Украины."Есть у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, особенно те степные районы, которые находятся в северо-западной стороне. Они практически безлюдны и не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провезти туда можно все что угодно", - отметил Гурулёв.Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, пострадали 6 человек. Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны "Алабуга".В Следственном комитете РФ сообщили, что будут расследовать факты обстрелов ВСУ территории Татарстана.
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новости, татарстан, средняя азия, россия, госдума, вооруженные силы украины, беспилотники, андрей гурулев
Новости, Татарстан, Средняя Азия, Россия, Госдума, Вооруженные силы Украины, беспилотники, Андрей Гурулев

Беспилотники, ударившие по Татарстану, могли запустить из Средней Азии - Гурулёв

12:41 02.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Беспилотники, которые атаковали предприятия в Татарстане, могли запустить из Средней Азии, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Об этом сообщил 2 апреля телеграм-канал "Вы слушали маяк"
В первую очередь российским специалистам нужно определить точку взлета и траекторию полёта БПЛА, заявил Гурулев. Депутат не уверен, что беспилотники могли быть запущены с территории Украины.
"Есть у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, особенно те степные районы, которые находятся в северо-западной стороне. Они практически безлюдны и не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провезти туда можно все что угодно", - отметил Гурулёв.
Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, пострадали 6 человек. Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны "Алабуга".
В Следственном комитете РФ сообщили, что будут расследовать факты обстрелов ВСУ территории Татарстана.
10:45
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане, есть пострадавшиеПри атаке беспилотных летательных аппаратов на предприятия в Татарстане пострадали шесть человек, сообщили 2 апреля в Минздраве Татарстана
 
НовостиТатарстанСредняя АзияРоссияГосдумаВооруженные силы УкраиныбеспилотникиАндрей Гурулев
 
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