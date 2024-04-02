https://ukraina.ru/20240402/1054252959.html

Беспилотники, ударившие по Татарстану, могли запустить из Средней Азии - Гурулёв

Беспилотники, ударившие по Татарстану, могли запустить из Средней Азии - Гурулёв - 02.04.2024 Украина.ру

Беспилотники, ударившие по Татарстану, могли запустить из Средней Азии - Гурулёв

Беспилотники, которые атаковали предприятия в Татарстане, могли запустить из Средней Азии, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Об этом сообщил 2 апреля телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-04-02T12:41

2024-04-02T12:41

2024-04-02T12:41

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беспилотники

андрей гурулев

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В первую очередь российским специалистам нужно определить точку взлета и траекторию полёта БПЛА, заявил Гурулев. Депутат не уверен, что беспилотники могли быть запущены с территории Украины."Есть у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, особенно те степные районы, которые находятся в северо-западной стороне. Они практически безлюдны и не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провезти туда можно все что угодно", - отметил Гурулёв.Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, пострадали 6 человек. Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны "Алабуга".В Следственном комитете РФ сообщили, что будут расследовать факты обстрелов ВСУ территории Татарстана.

https://ukraina.ru/20240402/1054251062.html

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новости, татарстан, средняя азия, россия, госдума, вооруженные силы украины, беспилотники, андрей гурулев