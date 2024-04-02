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О переломе на фронте, будущем Зеленского и всеобщей гражданской войне - Стариков
О переломе на фронте, будущем Зеленского и всеобщей гражданской войне - Стариков - 02.04.2024 Украина.ру
О переломе на фронте, будущем Зеленского и всеобщей гражданской войне - Стариков
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о текущем Украина.ру, 02.04.2024
2024-04-02T10:17
2024-04-02T10:17
2024-04-02T10:17
видео
николай стариков
украина
молдавия
россия
владимир зеленский
сбу
мид
алексей данилов
президент
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Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о текущем статусе Зеленского и об окончании его легитимности, о формальных и неформальных требованиях к Украине, о поставках оружия и положении дел на фронте, а также о разных средствах продолжения политики в современном мире:00:38 – Об окончании полномочий и легитимности Зеленского;03:38 – О требовании к Украине выдать причастных к теракту в "Крокус Сити Холл";07:10 – О западных поставках оружия Украине;13:57 – О положении дел на фронте;16:28 – Спорт и общественные тренды;20:13 – Продолжение политики разными средствами;22:57 – О назначении Данилова послом Украины в Молдавии
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