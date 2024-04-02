О переломе на фронте, будущем Зеленского и всеобщей гражданской войне - Стариков - 02.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240402/1054250616.html
О переломе на фронте, будущем Зеленского и всеобщей гражданской войне - Стариков
О переломе на фронте, будущем Зеленского и всеобщей гражданской войне - Стариков - 02.04.2024 Украина.ру
О переломе на фронте, будущем Зеленского и всеобщей гражданской войне - Стариков
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о текущем Украина.ру, 02.04.2024
2024-04-02T10:17
2024-04-02T10:17
видео
николай стариков
украина
молдавия
россия
владимир зеленский
сбу
мид
алексей данилов
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/02/1054250497_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79453cf7cc34d47c864de99ebae8fc07.jpg
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о текущем статусе Зеленского и об окончании его легитимности, о формальных и неформальных требованиях к Украине, о поставках оружия и положении дел на фронте, а также о разных средствах продолжения политики в современном мире:00:38 – Об окончании полномочий и легитимности Зеленского;03:38 – О требовании к Украине выдать причастных к теракту в "Крокус Сити Холл";07:10 – О западных поставках оружия Украине;13:57 – О положении дел на фронте;16:28 – Спорт и общественные тренды;20:13 – Продолжение политики разными средствами;22:57 – О назначении Данилова послом Украины в Молдавии
украина
молдавия
россия
крокус сити
сша
болгария
чехия
франция
канада
венгрия
киев
харьков
белгород
донецк
херсон
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/02/1054250497_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dbd6cf27402212b2d77f5b27a7851043.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, николай стариков, украина, молдавия, россия, владимир зеленский, сбу, мид, алексей данилов, президент, легитимность, крокус сити, крокус сити холл, теракт, владимир путин, сво, спецоперация, война, сша, болгария, чехия, франция, канада, фронт, мост, спорт, олимпийские игры, венгрия, киев, харьков, белгород, донецк, херсон, газ, российский газ, европа, конфликт, оружие, видео
Видео, Николай Стариков, Украина, Молдавия, Россия, Владимир Зеленский, СБУ, МИД, Алексей Данилов, президент, легитимность, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, теракт, Владимир Путин, СВО, Спецоперация, война, США, Болгария, Чехия, Франция, Канада, фронт, мост, спорт, Олимпийские игры, Венгрия, Киев, Харьков, Белгород, Донецк, Херсон, газ, российский газ, Европа, конфликт, оружие

О переломе на фронте, будущем Зеленского и всеобщей гражданской войне - Стариков

10:17 02.04.2024
 
Читать в
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о текущем статусе Зеленского и об окончании его легитимности, о формальных и неформальных требованиях к Украине, о поставках оружия и положении дел на фронте, а также о разных средствах продолжения политики в современном мире:

00:38 – Об окончании полномочий и легитимности Зеленского;
03:38 – О требовании к Украине выдать причастных к теракту в "Крокус Сити Холл";
07:10 – О западных поставках оружия Украине;
13:57 – О положении дел на фронте;
16:28 – Спорт и общественные тренды;
20:13 – Продолжение политики разными средствами;
22:57 – О назначении Данилова послом Украины в Молдавии
 
ВидеоНиколай СтариковУкраинаМолдавияРоссияВладимир ЗеленскийСБУМИДАлексей ДаниловпрезидентлегитимностьКрокус СитиКрокус Сити ХоллтерактВладимир ПутинСВОСпецоперациявойнаСШАБолгарияЧехияФранцияКанадафронтмостспортОлимпийские игрыВенгрияКиевХарьковБелгородДонецкХерсонгазроссийский газЕвропаконфликторужие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57Кулеба пожаловался, что Швейцария заморозила только 5% активов РФ – Киев "надеется на большее"
18:33Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника
18:24Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля
18:24Александр Михайлов: В Киеве уже дошли до использования святых вещей для терактов и массовых убийств
18:18 Украина станет членом НАТО – Блинкен
18:10"К большому сожалению Украины". Как Запад поднял и укрепил российскую экономику
17:57Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
17:44Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы
17:39ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
17:38"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дронов
17:12Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу
17:07Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия Эрдогана
17:01Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег
16:58За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский
16:44ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ
16:26Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ
16:13Прибалтийская агрессия против американского миролюбия
16:03"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками
15:43Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры
15:20Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам
Лента новостейМолния