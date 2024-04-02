https://ukraina.ru/20240402/1054250616.html

О переломе на фронте, будущем Зеленского и всеобщей гражданской войне - Стариков

О переломе на фронте, будущем Зеленского и всеобщей гражданской войне - Стариков - 02.04.2024 Украина.ру

О переломе на фронте, будущем Зеленского и всеобщей гражданской войне - Стариков

Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о текущем Украина.ру, 02.04.2024

2024-04-02T10:17

2024-04-02T10:17

2024-04-02T10:17

видео

николай стариков

украина

молдавия

россия

владимир зеленский

сбу

мид

алексей данилов

президент

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Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о текущем статусе Зеленского и об окончании его легитимности, о формальных и неформальных требованиях к Украине, о поставках оружия и положении дел на фронте, а также о разных средствах продолжения политики в современном мире:00:38 – Об окончании полномочий и легитимности Зеленского;03:38 – О требовании к Украине выдать причастных к теракту в "Крокус Сити Холл";07:10 – О западных поставках оружия Украине;13:57 – О положении дел на фронте;16:28 – Спорт и общественные тренды;20:13 – Продолжение политики разными средствами;22:57 – О назначении Данилова послом Украины в Молдавии

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