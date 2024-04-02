"Хватит на подрыв пятиэтажки": ФСБ РФ пресекла ввоз самодельных бомб в иконах
© Zvezdanews телеграм-канал
© Zvezdanews телеграм-канал
В Россию пытались ввезти православные иконы и церковную утварь, в которых было спрятано 27 самодельных бомб. Сотрудники ФСБ пресекли ввоз, сообщили 2 апреля в ведомстве
Груз следовал по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.
"Всего из груза […] извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", — заявили в ФСБ.
Сотрудники ФСБ также задержали водителя, перевозившего взрывчатку.
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
Он рассказал, что груз получил в Румынии, после чего оформил документы, необходимые для прохождения таможни, и отправился в Шенгеновскую зону. Водитель проехал Венгрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию, никаких препятствий на досмотре не было. Заехал на территорию России при прохождении таможенного контроля в грузе обнаружили взрывчатые вещества. По словам водителя, груз должен был быть доставлен в Москву.
Начальник отдела криминалистов МВД по Псковской области Дмитрий Белоцерковский рассказал, что во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности – гексоген – в полтора раза больше тротила.
"Массы изъятого взрывчатого достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", - сообщил он.
Помимо этого, в иконах нашли комплекты для сборки самодельных взрывных устройств. Сборка подобного устройства занимает считанные минуты, пояснил криминалист.
Следственный отдел управления ФСБ по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
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