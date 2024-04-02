"Хватит на подрыв пятиэтажки": ФСБ РФ пресекла ввоз самодельных бомб в иконах - 02.04.2024 Украина.ру
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"Хватит на подрыв пятиэтажки": ФСБ РФ пресекла ввоз самодельных бомб в иконах
"Хватит на подрыв пятиэтажки": ФСБ РФ пресекла ввоз самодельных бомб в иконах - 02.04.2024 Украина.ру
"Хватит на подрыв пятиэтажки": ФСБ РФ пресекла ввоз самодельных бомб в иконах
В Россию пытались ввезти православные иконы и церковную утварь, в которых было спрятано 27 самодельных бомб. Сотрудники ФСБ пресекли ввоз, сообщили 2 апреля в ведомстве
2024-04-02T10:13
2024-04-02T10:13
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Груз следовал по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия."Всего из груза […] извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", — заявили в ФСБ.Сотрудники ФСБ также задержали водителя, перевозившего взрывчатку.Он рассказал, что груз получил в Румынии, после чего оформил документы, необходимые для прохождения таможни, и отправился в Шенгеновскую зону. Водитель проехал Венгрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию, никаких препятствий на досмотре не было. Заехал на территорию России при прохождении таможенного контроля в грузе обнаружили взрывчатые вещества. По словам водителя, груз должен был быть доставлен в Москву.Начальник отдела криминалистов МВД по Псковской области Дмитрий Белоцерковский рассказал, что во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности – гексоген – в полтора раза больше тротила."Массы изъятого взрывчатого достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", - сообщил он.Помимо этого, в иконах нашли комплекты для сборки самодельных взрывных устройств. Сборка подобного устройства занимает считанные минуты, пояснил криминалист.Следственный отдел управления ФСБ по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
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новости, россия, фсб, мвд, украина, взрыв, икона, таможня, псков
Новости, Россия, ФСБ, МВД, Украина, взрыв, икона, таможня, Псков

"Хватит на подрыв пятиэтажки": ФСБ РФ пресекла ввоз самодельных бомб в иконах

10:13 02.04.2024
 
© Zvezdanews телеграм-канал
© Zvezdanews телеграм-канал
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В Россию пытались ввезти православные иконы и церковную утварь, в которых было спрятано 27 самодельных бомб. Сотрудники ФСБ пресекли ввоз, сообщили 2 апреля в ведомстве
Груз следовал по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.
"Всего из груза […] извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", — заявили в ФСБ.
Сотрудники ФСБ также задержали водителя, перевозившего взрывчатку.
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
Он рассказал, что груз получил в Румынии, после чего оформил документы, необходимые для прохождения таможни, и отправился в Шенгеновскую зону. Водитель проехал Венгрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию, никаких препятствий на досмотре не было. Заехал на территорию России при прохождении таможенного контроля в грузе обнаружили взрывчатые вещества. По словам водителя, груз должен был быть доставлен в Москву.
Начальник отдела криминалистов МВД по Псковской области Дмитрий Белоцерковский рассказал, что во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности – гексоген – в полтора раза больше тротила.
"Массы изъятого взрывчатого достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", - сообщил он.
Помимо этого, в иконах нашли комплекты для сборки самодельных взрывных устройств. Сборка подобного устройства занимает считанные минуты, пояснил криминалист.
Следственный отдел управления ФСБ по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
07:17
Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ На Украине обсуждают требование России арестовать главу СБУ Малюка и обвинения Киева в терроризме. Эксперты рассуждают о том, не подорвет ли это имидж Украины (точнее, киевского режима – Ред.) в глазах западных партнеров и строят версии, как это все может сказаться на ходе спецоперации.
 
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