"Пока ВСУ держат фронт": эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно любой ценой срезать Работинский выступ - 02.04.2024 Украина.ру
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"Пока ВСУ держат фронт": эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно любой ценой срезать Работинский выступ
"Пока ВСУ держат фронт": эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно любой ценой срезать Работинский выступ - 02.04.2024 Украина.ру
"Пока ВСУ держат фронт": эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно любой ценой срезать Работинский выступ
Российским военным желательно срезать Работинский выступ, потому что здесь была выстроена линия обороны по наиболее выгодным рубежам. Но любой ценой это делать не нужно, это не стратегическая задача. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-04-02T04:50
2024-04-02T04:50
новости
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всу
вс рф
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На Запорожском направлении за Ореховом и Гуляйполем начинается более свободная местность. Но по степям двигаться тяжело. Чем слабее будет противник, тем больше у ВС РФ будет возможностей для продвижения. Пока ВСУ фронт держат, но здесь не нужно спешить, рассказал обозреватель.Из истории Первой мировой войны известно, что укрепления может строить одна сторона, а использовать – другая, они часто переходили из рук в руки. Поэтому любой ценой срезать Работинский выступ не надо, это не стратегическая задача, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, сергей полетаев , всу, вс рф, запорожское направление, работино, сво, оборона, плацдарм
Новости, Россия, Сергей Полетаев , ВСУ, ВС РФ, Запорожское направление, Работино, СВО, оборона, плацдарм

"Пока ВСУ держат фронт": эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно любой ценой срезать Работинский выступ

04:50 02.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российским военным желательно срезать Работинский выступ, потому что здесь была выстроена линия обороны по наиболее выгодным рубежам. Но любой ценой это делать не нужно, это не стратегическая задача. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
На Запорожском направлении за Ореховом и Гуляйполем начинается более свободная местность. Но по степям двигаться тяжело. Чем слабее будет противник, тем больше у ВС РФ будет возможностей для продвижения. Пока ВСУ фронт держат, но здесь не нужно спешить, рассказал обозреватель.
"Да, Работинский выступ хорошо бы срезать. Потому что здесь была выстроена наша линия обороны по наиболее выгодным рубежам (это возвышенность, которая хорошо вписана в местность). Любой плацдарм противника всегда нервирует штаб. Это важная задача, но не стратегическая", - отметил Полетаев.
Из истории Первой мировой войны известно, что укрепления может строить одна сторона, а использовать – другая, они часто переходили из рук в руки. Поэтому любой ценой срезать Работинский выступ не надо, это не стратегическая задача, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Вчера, 18:00
Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с РоссиейОколо 65% населения Турции поддерживают позицию Москвы в рамках специальной военной операции и считают, что действия России правильные, утверждает политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов.
 
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