Радиус поражения: Сергей Полетаев объяснил, какие объекты противника сможет уничтожить ФАБ-3000

Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегда

Сейчас наше продвижение немного замедлилось. Но для победы не надо штурмовать каждый город с большими проблемами. Нам надо постепенно разбить украинскую армию. Надо подорвать ее дух и дестабилизировать политическую ситуацию в стране