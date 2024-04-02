Радиус поражения: Сергей Полетаев объяснил, какие объекты противника сможет уничтожить ФАБ-3000
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
© Фото : Минобороны России / Telegram
Чем тяжелее бомба, тем меньше требования к точности удара. Возможно, новая ФАБ-3000 будет использоваться там, работают сильные средства РЭБ или расположены очень мощные сооружения, как это было в Мариуполе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Сейчас у России появился инструмент, способный проломить оборону противника – это корректируемые авиабомбы. Это обычный "чугуний", к которому подвешивается коробочка с крылышками и управлением по спутнику. Она планирует и очень мощно поражает цель, рассказал обозреватель.
Сейчас российский ВПК запустил производство ФАБ-3000, но пока она останется штучным оружием. Не было информации, чтобы к нему разработали УМПК. Для этого должна быть отдельная конструкция, в шесть раз мощнее, чем для ФАБ-500, добавил он.
"Но чем тяжелее бомба, тем меньше требования к точности. Может быть, ФАБ-3000 будут использоваться там, где очень сильный РЭБ или очень мощные сооружения. Но это не шахты глубокого заложения. Это могут быть заводские бомбоубежищами с двумя-тремя метрами бетона и глубокими коммуникациями, как это было в Мариуполе", - отметил Полетаев.
Крупные шахты ФАБ-3000 не достанет, она завалит копер и засыплет ствол. Но это можно сделать и с помощью ФАБ-1500. А вот мощности ФАБ-500 не хватает на серьезные бетонные сооружения. Да и в условиях РЭБ есть проблемы с коррекцией на финальном участке полета, заключил собеседник издания.
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