https://ukraina.ru/20240402/1054232849.html

"Это было долго, трудно и кроваво": эксперт раскрыл, как штурмовики со всех сторон "обжимали" Авдеевку

"Это было долго, трудно и кроваво": эксперт раскрыл, как штурмовики со всех сторон "обжимали" Авдеевку - 02.04.2024 Украина.ру

"Это было долго, трудно и кроваво": эксперт раскрыл, как штурмовики со всех сторон "обжимали" Авдеевку

После первой не вполне удачной попытки взять Авдеевку армия РФ быстро сориентировалась. Она перешла к классическому продвижению малыми штурмовыми группами в лоб, производя силовое обжимание города со всех сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-04-02T05:00

2024-04-02T05:00

2024-04-02T10:06

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После освобождения Авдеевки российская армия установила контроль над двумя поселками за городом (Орловка и Тоненькое), а также над поселком Красное между Артемовском и Часов Яром, сообщил обозреватель.Эксперт напомнил, что в октябре ВС РФ пытались отсечь Авдеевку сходящимся ударом с севера (от Красногоровки через железную дорогу на Бердычи) и с юга ударом от Водяного. Тогда это не получилось, добавил он.Это было "долго, трудно и кроваво", но Авдеевку российские бойцы взяли в середине февраля вместе с феерическим бегством ВСУ. Из города по дороге для снабжения гарнизона противник бежал на запад, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240331/1054217844.html

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новости, авдеевка, россия, сергей полетаев , всу, донбасс, днр, наступление, сво, штурм