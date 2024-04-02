"Это было долго, трудно и кроваво": эксперт раскрыл, как штурмовики со всех сторон "обжимали" Авдеевку
05:00 02.04.2024 (обновлено: 10:06 02.04.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
После первой не вполне удачной попытки взять Авдеевку армия РФ быстро сориентировалась. Она перешла к классическому продвижению малыми штурмовыми группами в лоб, производя силовое обжимание города со всех сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
После освобождения Авдеевки российская армия установила контроль над двумя поселками за городом (Орловка и Тоненькое), а также над поселком Красное между Артемовском и Часов Яром, сообщил обозреватель.
Эксперт напомнил, что в октябре ВС РФ пытались отсечь Авдеевку сходящимся ударом с севера (от Красногоровки через железную дорогу на Бердычи) и с юга ударом от Водяного. Тогда это не получилось, добавил он.
"Но наша армия быстро сориентировалась и перешла к классическому продвижению малыми штурмовыми группами в лоб, производя силовое обжимание Авдеевки со всех сторон", - подчеркнул Полетаев.
Это было "долго, трудно и кроваво", но Авдеевку российские бойцы взяли в середине февраля вместе с феерическим бегством ВСУ. Из города по дороге для снабжения гарнизона противник бежал на запад, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
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