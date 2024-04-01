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В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов

В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов - 01.04.2024 Украина.ру

В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов

Террористическую деятельность Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины финансирует украинский бизнес-партнёр президента США Джо Байдена и собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Об этом говорится в заявлении депутатов Госдумы об участии США и Украины в терактах против России

2024-04-01T18:00

2024-04-01T18:00

2024-04-01T18:00

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"Одним из ключевых частных спонсоров, финансирующих в том числе террористическую деятельность ГУР МО Украины, стал непосредственно украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский, а также опосредствованно его топ-менеджеры и сообщники, участвовавшие в коррупционной деятельности", – приводит фрагмент обращения РИА Новости. Депутаты Госдумы указали на то, что с 2014 года сын американского президента получил должность в совете директоров компании Burisma, а сам Злочевский, финансируя террористические акции украинских спецслужб, уходит от уголовной ответственности за конкретные факты хищения, отмывания и участия в международной коррупции. По данным из открытых источников, депутатам удалось узнать, что 58-летний украинец Злочевский является бизнес-партнёром семьи Байденов и причастен к финансированию актов международного терроризма как в России, так и за её пределами с целью подрыва национальной безопасности нескольких государств. Депутаты Госдумы России Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова и общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач ранее обратились в Следком с призывом расследовать организацию, финансирование и проведение терактов со стороны Запада против России. Российские следователи проводят проверку. Парламентарии также направили заявление в Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, минюст Франции.

https://ukraina.ru/20200916/1028926827.html

https://ukraina.ru/20220430/1033874240.html

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новости, россия, госдума, генпрокуратура, джо байден, александр дугин, николай злочевский, burisma, запад, сво, гур моу, терроризм, теракт