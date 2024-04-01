В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
© Фото : Svetlana.pashko
© Фото : Svetlana.pashko
Террористическую деятельность Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины финансирует украинский бизнес-партнёр президента США Джо Байдена и собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Об этом говорится в заявлении депутатов Госдумы об участии США и Украины в терактах против России
"Одним из ключевых частных спонсоров, финансирующих в том числе террористическую деятельность ГУР МО Украины, стал непосредственно украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский, а также опосредствованно его топ-менеджеры и сообщники, участвовавшие в коррупционной деятельности", – приводит фрагмент обращения РИА Новости.
Депутаты Госдумы указали на то, что с 2014 года сын американского президента получил должность в совете директоров компании Burisma, а сам Злочевский, финансируя террористические акции украинских спецслужб, уходит от уголовной ответственности за конкретные факты хищения, отмывания и участия в международной коррупции.
16 сентября 2020, 11:31Деркач рассказал, как Злочевский выводил средства со счетов Burismа в США через ЛатвиюЭкс-министр экологии Украины Николай Злочевский, который подозревается на родине в расхищении госсредств в особо крупных размерах, выводил средства со счетов Burismа , где работал сын Джо Байдена, на счет американской компании Rosamund Seneca, через Латвию. Об этом 16 сентября на пресс-конференции в Интерфакс-Украина заявил депутат Андрей Деркач
По данным из открытых источников, депутатам удалось узнать, что 58-летний украинец Злочевский является бизнес-партнёром семьи Байденов и причастен к финансированию актов международного терроризма как в России, так и за её пределами с целью подрыва национальной безопасности нескольких государств.
Депутаты Госдумы России Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова и общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач ранее обратились в Следком с призывом расследовать организацию, финансирование и проведение терактов со стороны Запада против России. Российские следователи проводят проверку.
Парламентарии также направили заявление в Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, минюст Франции.