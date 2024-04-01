В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов - 01.04.2024 Украина.ру
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В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов - 01.04.2024 Украина.ру
В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
Террористическую деятельность Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины финансирует украинский бизнес-партнёр президента США Джо Байдена и собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Об этом говорится в заявлении депутатов Госдумы об участии США и Украины в терактах против России
2024-04-01T18:00
2024-04-01T18:00
новости
россия
госдума
генпрокуратура
джо байден
александр дугин
николай злочевский
burisma
запад
сво
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"Одним из ключевых частных спонсоров, финансирующих в том числе террористическую деятельность ГУР МО Украины, стал непосредственно украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский, а также опосредствованно его топ-менеджеры и сообщники, участвовавшие в коррупционной деятельности", – приводит фрагмент обращения РИА Новости. Депутаты Госдумы указали на то, что с 2014 года сын американского президента получил должность в совете директоров компании Burisma, а сам Злочевский, финансируя террористические акции украинских спецслужб, уходит от уголовной ответственности за конкретные факты хищения, отмывания и участия в международной коррупции. По данным из открытых источников, депутатам удалось узнать, что 58-летний украинец Злочевский является бизнес-партнёром семьи Байденов и причастен к финансированию актов международного терроризма как в России, так и за её пределами с целью подрыва национальной безопасности нескольких государств. Депутаты Госдумы России Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова и общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач ранее обратились в Следком с призывом расследовать организацию, финансирование и проведение терактов со стороны Запада против России. Российские следователи проводят проверку. Парламентарии также направили заявление в Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, минюст Франции.
https://ukraina.ru/20200916/1028926827.html
https://ukraina.ru/20220430/1033874240.html
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новости, россия, госдума, генпрокуратура, джо байден, александр дугин, николай злочевский, burisma, запад, сво, гур моу, терроризм, теракт
Новости, Россия, Госдума, генпрокуратура, Джо Байден, Александр Дугин, Николай Злочевский, Burisma, Запад, СВО, ГУР МОУ, терроризм, теракт

В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов

18:00 01.04.2024
 
© Фото : Svetlana.pashko
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Svetlana.pashko
Читать в
Террористическую деятельность Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины финансирует украинский бизнес-партнёр президента США Джо Байдена и собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Об этом говорится в заявлении депутатов Госдумы об участии США и Украины в терактах против России
"Одним из ключевых частных спонсоров, финансирующих в том числе террористическую деятельность ГУР МО Украины, стал непосредственно украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский, а также опосредствованно его топ-менеджеры и сообщники, участвовавшие в коррупционной деятельности", – приводит фрагмент обращения РИА Новости.
Депутаты Госдумы указали на то, что с 2014 года сын американского президента получил должность в совете директоров компании Burisma, а сам Злочевский, финансируя террористические акции украинских спецслужб, уходит от уголовной ответственности за конкретные факты хищения, отмывания и участия в международной коррупции.
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16 сентября 2020, 11:31
Деркач рассказал, как Злочевский выводил средства со счетов Burismа в США через ЛатвиюЭкс-министр экологии Украины Николай Злочевский, который подозревается на родине в расхищении госсредств в особо крупных размерах, выводил средства со счетов Burismа , где работал сын Джо Байдена, на счет американской компании Rosamund Seneca, через Латвию. Об этом 16 сентября на пресс-конференции в Интерфакс-Украина заявил депутат Андрей Деркач
По данным из открытых источников, депутатам удалось узнать, что 58-летний украинец Злочевский является бизнес-партнёром семьи Байденов и причастен к финансированию актов международного терроризма как в России, так и за её пределами с целью подрыва национальной безопасности нескольких государств.
Депутаты Госдумы России Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова и общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач ранее обратились в Следком с призывом расследовать организацию, финансирование и проведение терактов со стороны Запада против России. Российские следователи проводят проверку.
Парламентарии также направили заявление в Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, минюст Франции.
- РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля 2022, 18:44
Николай Злочевский. Олигарх, который перепачкал руководство западных странВ списке украинских олигархов особое место занимает бывший министр экологии Николай Злочевский, который сумел серьезно подмочить репутацию нынешнего президента США и его семейства.
 
НовостиРоссияГосдумагенпрокуратураДжо БайденАлександр ДугинНиколай ЗлочевскийBurismaЗападСВОГУР МОУтерроризмтеракт
 
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