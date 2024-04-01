Порошенко указал на "невероятные трансформации" по пути Украины в НАТО
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко 1 апреля в своем телеграм-канале заверил, что Украина якобы войдет в НАТО
Он призвал граждан к оптимизму и подчеркнул, что "партнеры обязательно поймут, что единственный способ вернуть мир и безопасность в Европу — это членство Украины в НАТО".
"Только посмотрите на ту невероятную трансформацию, которая уже происходит! Если бы вам 4 года назад сказали, что Европа сформирует специальный военный фонд, будет передавать Украине летальное наступательное оружие, что Макрон допустит использование иностранных войск для поддержки Украины, никто бы не поверил. Говорили бы, что это мечты и невозможно", - сказал Порошенко.
Он еще раз подчеркнул, что Киев войдет в альянс.
Украина подала заявку на членство в НАТО после начала спецоперации. Однако альянс не спешит принимать ее в свой состав из-за того, что страна находится в состоянии военного конфликта. Также на Украине есть ряд других проблем, в том числе и коррупция.
Минувшим летом Порошенко обвинял нынешнего главу страны Владимира Зеленского в том, что тот создает помехи на пути Украины в Евросоюз и НАТО. Он связал это с проблемами в экономической системе.
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