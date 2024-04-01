Порошенко указал на "невероятные трансформации" по пути Украины в НАТО - 01.04.2024 Украина.ру
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Порошенко указал на "невероятные трансформации" по пути Украины в НАТО
Порошенко указал на "невероятные трансформации" по пути Украины в НАТО - 01.04.2024 Украина.ру
Порошенко указал на "невероятные трансформации" по пути Украины в НАТО
Бывший президент Украины Петр Порошенко 1 апреля в своем телеграм-канале заверил, что Украина якобы войдет в НАТО
2024-04-01T11:38
2024-04-01T11:38
новости
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петр порошенко
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Он призвал граждан к оптимизму и подчеркнул, что "партнеры обязательно поймут, что единственный способ вернуть мир и безопасность в Европу — это членство Украины в НАТО".Он еще раз подчеркнул, что Киев войдет в альянс.Украина подала заявку на членство в НАТО после начала спецоперации. Однако альянс не спешит принимать ее в свой состав из-за того, что страна находится в состоянии военного конфликта. Также на Украине есть ряд других проблем, в том числе и коррупция.Минувшим летом Порошенко обвинял нынешнего главу страны Владимира Зеленского в том, что тот создает помехи на пути Украины в Евросоюз и НАТО. Он связал это с проблемами в экономической системе.
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новости, украина, киев, петр порошенко, эммануэль макрон, нато, ес, владимир зеленский, европа
Новости, Украина, Киев, Петр Порошенко, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС, Владимир Зеленский, Европа

Порошенко указал на "невероятные трансформации" по пути Украины в НАТО

11:38 01.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко 1 апреля в своем телеграм-канале заверил, что Украина якобы войдет в НАТО
Он призвал граждан к оптимизму и подчеркнул, что "партнеры обязательно поймут, что единственный способ вернуть мир и безопасность в Европу — это членство Украины в НАТО".

"Только посмотрите на ту невероятную трансформацию, которая уже происходит! Если бы вам 4 года назад сказали, что Европа сформирует специальный военный фонд, будет передавать Украине летальное наступательное оружие, что Макрон допустит использование иностранных войск для поддержки Украины, никто бы не поверил. Говорили бы, что это мечты и невозможно", - сказал Порошенко.

Он еще раз подчеркнул, что Киев войдет в альянс.
Украина подала заявку на членство в НАТО после начала спецоперации. Однако альянс не спешит принимать ее в свой состав из-за того, что страна находится в состоянии военного конфликта. Также на Украине есть ряд других проблем, в том числе и коррупция.
Минувшим летом Порошенко обвинял нынешнего главу страны Владимира Зеленского в том, что тот создает помехи на пути Украины в Евросоюз и НАТО. Он связал это с проблемами в экономической системе.
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