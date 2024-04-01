Порошенко указал на "невероятные трансформации" по пути Украины в НАТО

"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор

Люди Донбасса восстали, когда киевский режим пришел убивать их только за то, что они русские. В случае с СВО ситуация немного сложнее. Но как только в Россию приходят иностранные войска, начинается совсем другой разговор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян