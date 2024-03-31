Аналитик объяснил истерику Зеленского насчет неготовности ВСУ к обороне
Владимир Зеленский
Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, так как у украинских войск почти не осталось артиллерии
"Он, видимо, хочет дожать своих американских кураторов. Зеленскому необходимо срочно провести сложную сделку "Турция — США — укрорейх" по поставке 116 тысяч 155-миллиметровых снарядов. <...> Есть и второй резон. Зеленский всё-таки какой-никакой, а актер. Жизнь, даже в раскраске от кокса, для него театр. Реально заигрался, не понимая, что за него уже решили — кому be, а кому n't be. Не понимает, что надо к утилизации готовиться", - ответил Ефимов на вопрос, в чем военный и политический смысл такой истерики Зеленского.
Полный текст интервью Дмитрий Ефимов: Зеленского готовят к утилизации, и снаряды "голубого воришки" его не спасут читайте на сайте Украина.ру.
29 марта, 14:35Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине Это, конечно, еще не сговор России, Китая и США о судьбе украинского конфликта, названного спецвоенной операцией (СВО), но первые признаки компромисса, основанного на здравом смысле и взаимной выгоде, уже просматриваются