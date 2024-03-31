https://ukraina.ru/20240331/1054193995.html

Аналитик объяснил истерику Зеленского насчет неготовности ВСУ к обороне

Аналитик объяснил истерику Зеленского насчет неготовности ВСУ к обороне - 31.03.2024 Украина.ру

Аналитик объяснил истерику Зеленского насчет неготовности ВСУ к обороне

Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, так как у украинских войск почти не осталось артиллерии

2024-03-31T10:05

2024-03-31T10:05

2024-03-31T10:05

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"Он, видимо, хочет дожать своих американских кураторов. Зеленскому необходимо срочно провести сложную сделку "Турция — США — укрорейх" по поставке 116 тысяч 155-миллиметровых снарядов. <...> Есть и второй резон. Зеленский всё-таки какой-никакой, а актер. Жизнь, даже в раскраске от кокса, для него театр. Реально заигрался, не понимая, что за него уже решили — кому be, а кому n't be. Не понимает, что надо к утилизации готовиться", - ответил Ефимов на вопрос, в чем военный и политический смысл такой истерики Зеленского.Полный текст интервью Дмитрий Ефимов: Зеленского готовят к утилизации, и снаряды "голубого воришки" его не спасут читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240329/1054191741.html

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины