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"А правда ли, что фильм снят в СССР?": как в Одессе снимали "Капитан Немо"

"А правда ли, что фильм снят в СССР?": как в Одессе снимали "Капитан Немо" - 30.03.2024 Украина.ру

"А правда ли, что фильм снят в СССР?": как в Одессе снимали "Капитан Немо"

29 марта 1976 года на телеэкраны Советского Союза вышел фильм производства Одесской киностудии, режиссёра Василия Левина, "Капитан Немо". В СССР лента стала второй после "Человек-амфибия" (1961) экранизированной фантастикой на морскую тематику. Несмотря на это, по популярности она нисколько не уступала первой

2024-03-30T16:00

2024-03-30T16:00

2024-03-30T16:00

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20 марта 1869 года во Франции увидел свет роман одного из основоположников жанра "научной фантастики" Жюля Верна – "20 000 лье под водой", а через 11 лет вышел другой его роман – "Паровой дом". Оба произведения автора, как и другие его фантастические романы, перевели на множество языков мира и издали огромными тиражами. Произведения Жюля Верна покоряли и покоряют умы и сердца читателей по всему миру. Не стали исключением и Российская Империя, а затем пришедший ей на смену Советский Союз. Взрослые, и дети зачитывались произведениями фантаста. Не обошла эта участь и режиссера Одесской киностудии Василия Николаевича Левина.К 1975 году на счету у режиссера уже были 6 кинолент, две из которых считаются не просто хорошими, но и вошли в 1000 самых кассовых фильмов СССР. Это "Повесть о первой любви" (1957) и "Дочь Стратиона" (1964).Заканчивая работу над своим последним фильмом "Здравствуйте, доктор!" (1974), Василий Николаевич говорил своим друзьям, что давно мечтает снять фантастическую ленту. Режиссёр сказал – режиссёр сделал. Сдав завершенную работу чиновникам от кино, Левин со сценаристом Эдгаром (Эдуардом) Филипповичем Смирновым засел за сценарий будущего "Капитана Немо". За основу они взяли те самые два произведения Жюля Верна: "20 000 лье под водой" и "Паровой дом".Сценарий писали по мотивам произведений и, конечно же, с поправкой на советскую идеологию, иначе бы его не приняли к производству. В связи с этим "Капитана Немо" нельзя считать чистой экранизацией произведений Жюля Верна. На это, кстати, очень любят напирать некоторые "специалисты", указывая на несоответствие характеров героев в книгах и фильме, навешивая на него клеймо чуть ли не пропаганды социалистического строя, о котором в фильме нет ни слова. А вот идеей антиколониализма, которая остается актуальной до сих пор, этот фильм просто пропитан. Но, вернемся к истории его создания.Закончив работу над сценарием и пройдя комиссию Одесской киностудии, сценарий отправили в Москву. И тут, к удивлению режиссёра, от Центрального телевидения практически сразу же поступила заявка о запуске в производство 3-х серийного телефильма "Капитан Немо". Похоже, где-то на небесах сами звезды сошлись так, чтобы эта экранизация увидела свет.Получив "добро", режиссёр начал искать актёров на главные роли. На роль капитана Немо изначально было три кандидатуры: Михаил Казаков, Борис Хмельницкий и Владислав Дворжецкий. Первым выбыл Борис Хмельницкий – его позвали сыграть Робин Гуда в приключенческом фильме "Стрелы Робин Гуда" (1975) с песнями его друга Владимира Высоцкого. От такого предложения он просто не мог отказаться.Казаков так же выбыл. Несмотря на то, что фото и кинопробы прошли отлично, актер и режиссёр то ли не нашли общий язык, то ли слишком по-разному видели главного героя. В результате роль капитана Немо досталась Владиславу Дворжецкому, и, надо сказать, он с ней справился на отлично. На тот момент актёр уже был известен советскому зрителю по таким до сих пор популярным и известным фильмам, как "Бег" (1970) режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова, "Солярис" (1972) Андрея Тарковского, "Земля Санникова" (1973), и еще по одиннадцати прочим ролям в кино.Дворжецкий обладал необычной, запоминающейся внешностью и такой же запоминающейся манерой игры. Его врожденная утончённость, интеллигентность, аристократичность, внешняя сдержанность и загадочность как нельзя кстати подходили под характер капитана Немо. Таким Дворжецкий был и в кадре, и за кадром. Сыгравшая жену капитана Немо Земфира Цахилова после вспоминала:"Замкнутый, да. Я по молодости думала, что это нечто актёрское. Он замкнут, потому что всё время в деле. Но потом я поняла, что он вообще человек вдумчивый".Роль профессора парижского университета биолога-естествоиспытателя Пьера Аронакса великолепно сыграл Юрий Родионов. Его конкурентом на роль был гораздо более именитый Александр Калягин, но Родионов покорил режиссера своей аристократичностью. Хоть на тот момент на его счету не было громких ролей выбор пал именно на него. Для актера эта роль стала единственной "звездной" в его карьере.Роль слуги профессора исполнил Михаил Кононов, который на тот момент после ролей Алексея Бычкова в фильме "Начальник Чукотки" (1966), младшего лейтенанта Александра Малешкина в "На войне, как на войне" (1968), Нестора Петровича в "Большой перемене" (1973) и ещё множества других блистательных ролей, обладал огромной популярностью.Другую значимую роль, канадского гарпунера Неда Ленда, сыграл киевский актер Владимир Талашко, который в те годы, после роли Сереги Скворцова – ведомого и друга "Маэстро" в фильме "В бой идут одни "старики" (1973) Леонида Быкова, находился на пике своей популярности. Правда в "Капитане Немо" режиссёр решил, что голос актера не соответствует роли, и его дублировал киноактёр Алексей Сафонов.Прочитав сценарий, Владимир Талашко решил доработать свой образ китобоя и, придя на пробы, попросил гримеров сделать ему на лице шрам (которого в сценарии не было). Кроме того он подобрал у костюмеров свитер крупной вязки. Так и родился запоминающийся образ китобоя Неда Ленда. Правда, этот самый шрам потом вышел актеру боком. Талашко вспоминал:"Потом была проблема с лицом, пришлось его лечить, но все равно овчинка стоит выделки. Хоть и приходилось раньше вставать, часами сидеть у гримёров. Тогда ж нам хотелось, чтобы все поправдивее, поинтереснее было. К своей роли я отнесся очень серьёзно. Среди претендентов было пять очень сильных, уже известных московских актеров. Когда узнал, что именно меня утвердили, сразу же стал разучивать текст. Сам додумывал свой образ, этот свитер".Закончив работу с подбором актёрского состава, группа приступила к съёмкам. Режиссёр мечтал о настоящих глубоководных съёмках, но заказчик, Центральное телевидение, выделил на кинопроизводство крайне ограниченный бюджет, и о морских экспедициях пришлось забыть.В основном съемки проходили в павильонах Одесской киностудии и её знаменитом бассейне. На студии построили макет "Наутилуса", который запускали в бассейн и там снимали. Внутреннее убранство подводной лодки создали в одном из павильонов студии. Для съёмок же океанской флоры и фауны привезли несколько аквариумов, в которые запускали рыб, черепах и высаживали водоросли. Для этого привезли не один центнер песка, кораллов и ракушек.Для имитации подводных съёмок проявил смекалку и мастерство оператор-постановщик фильма Фёдор Сильченко. Он придумал ставить между объективом камеры и актёрами аквариум с водой. Так и снимали – сквозь аквариум. Самим актерам, имитируя сопротивление воды, пришлось научиться двигаться особым образом. В результате смотрелось относительно правдоподобно, но для 70-х годов прошлого века для непритязательного советского зрителя и этого было вполне достаточно. Теперь, правда, более избалованные современные искатели киноляпов справедливо пеняют на то, что у героев не видно выдыхаемого воздуха, который должен пузырями устремляться к поверхности.Натурные съёмки в основном проводили в самой Одессе и её окрестностях. Таким образом, Южная Пальмира в фильме была и Парижем, и Индией – индийские эпизоды снимали в городском ботаническом саду. А вот дворец капитана Немо пришлось ехать снимать в Белгороде-Днестровском, правда, это тоже Одесская область. Кроме того, некоторые эпизоды снимали в Крыму: в районе "Артека" и в дельфинарии Севастополя.Работу над фильмом завершили к концу 1975 года, а уже 29 марта 1976-го 3-серийный фильм "Капитан Немо" показали по телевидению. Картина имела ошеломляющий успех. Телецентр буквально завалили благодарственными письмами и телеграммами. Некоторые особо недоверчивые советские зрители даже спрашивали: "а правда ли, что фильм снят в СССР?"И без того невероятно популярный Дворжецкий стал еще более популярным, и многие незамужние (а иногда и замужние) дамы Советского Союза пытались выведать у Центрального телевидения его адрес. К сожалению, чуть больше чем через два года после премьеры фильма, 28 мая 1978 года, Владислава Вацловича не стало. Всего за 8 лет работы в отечественном кино он оставил в его истории неизгладимый след.Сейчас "Капитана Немо" помнят, пожалуй, только те люди, которые на нем выросли. Современным избалованным 3D графикой поколениям любителей кинофантастики больше по душе более технически совершенное и динамичное современное кино, в подавляющем большинстве случаев импортное. А жаль – вдумчивости, которой отличается "Капитан Немо" и люди, которые его создавали, современному кинематографу ох как нехватает.

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