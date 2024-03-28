https://ukraina.ru/20240328/1054161869.html
Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине
Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине - 28.03.2024 Украина.ру
Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине
Депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер направили обращение к Еврокомиссии (ЕК) касательно мирных переговоров по Украине
2024-03-28T10:46
2024-03-28T10:46
2024-03-28T10:46
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично признал, что весной 2022 года Запад заблокировал мирное соглашение о прекращении войны против Украины, говорится в заявлении.Депутаты задали вопросы к Еврокомиссии:1. Знала ли Комиссия об этой попытке заключить мирное соглашение? Если да, то какую роль она играла в этом процессе?2. Что активно делала Комиссия, чтобы добиться мирных переговоров между Украиной и Россией - помимо поставок оружия, которые только разжигают войну?3. Ожидает ли Комиссия затягивания войны благодаря поставкам оружия из ЕС? Если нет, то почему?Отмечается, что ответы на поставленные вопросы депутаты хотят получить в письменном виде.В ноябре прошлого глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что страна могла еще весной 2022 года заключить соглашение с Россией. Но Борис Джонсон, возглавлявший в то время правительство Великобритании, убедил Киев продолжать боевые действия.
https://ukraina.ru/20240322/1054040961.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, австрия, роберт фицо, еврокомиссия, европарламент, ес, борис джонсон, давид арахамия, переговоры, поставки, вооружение
Новости, Украина, Россия, Австрия, Роберт Фицо, Еврокомиссия, Европарламент, ЕС, Борис Джонсон, Давид Арахамия, переговоры, поставки, вооружение
Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине
Депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер направили обращение к Еврокомиссии (ЕК) касательно мирных переговоров по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично признал, что весной 2022 года Запад заблокировал мирное соглашение о прекращении войны против Украины, говорится в заявлении
.
Депутаты задали вопросы к Еврокомиссии:
1. Знала ли Комиссия об этой попытке заключить мирное соглашение? Если да, то какую роль она играла в этом процессе?
2. Что активно делала Комиссия, чтобы добиться мирных переговоров между Украиной и Россией - помимо поставок оружия, которые только разжигают войну?
3. Ожидает ли Комиссия затягивания войны благодаря поставкам оружия из ЕС? Если нет, то почему?
Отмечается, что ответы на поставленные вопросы депутаты хотят получить в письменном виде.
В ноябре прошлого глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что страна могла еще весной 2022 года заключить соглашение с Россией. Но Борис Джонсон, возглавлявший в то время правительство Великобритании, убедил Киев продолжать боевые действия.