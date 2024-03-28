Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине

В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституцией

Владимиру Зеленскому осталось менее двух месяцев до того момента, как его легитимность на посту президента будет поставлена под сомнение. Фактическая узурпация власти может иметь серьезные последствия как для самого главы украинского государства, так и для страны в целом