Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине - 28.03.2024 Украина.ру
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Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине
Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине - 28.03.2024 Украина.ру
Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине
Депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер направили обращение к Еврокомиссии (ЕК) касательно мирных переговоров по Украине
2024-03-28T10:46
2024-03-28T10:46
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роберт фицо
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично признал, что весной 2022 года Запад заблокировал мирное соглашение о прекращении войны против Украины, говорится в заявлении.Депутаты задали вопросы к Еврокомиссии:1. Знала ли Комиссия об этой попытке заключить мирное соглашение? Если да, то какую роль она играла в этом процессе?2. Что активно делала Комиссия, чтобы добиться мирных переговоров между Украиной и Россией - помимо поставок оружия, которые только разжигают войну?3. Ожидает ли Комиссия затягивания войны благодаря поставкам оружия из ЕС? Если нет, то почему?Отмечается, что ответы на поставленные вопросы депутаты хотят получить в письменном виде.В ноябре прошлого глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что страна могла еще весной 2022 года заключить соглашение с Россией. Но Борис Джонсон, возглавлявший в то время правительство Великобритании, убедил Киев продолжать боевые действия.
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новости, украина, россия, австрия, роберт фицо, еврокомиссия, европарламент, ес, борис джонсон, давид арахамия, переговоры, поставки, вооружение
Новости, Украина, Россия, Австрия, Роберт Фицо, Еврокомиссия, Европарламент, ЕС, Борис Джонсон, Давид Арахамия, переговоры, поставки, вооружение

Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине

10:46 28.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер направили обращение к Еврокомиссии (ЕК) касательно мирных переговоров по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично признал, что весной 2022 года Запад заблокировал мирное соглашение о прекращении войны против Украины, говорится в заявлении.
Депутаты задали вопросы к Еврокомиссии:
1. Знала ли Комиссия об этой попытке заключить мирное соглашение? Если да, то какую роль она играла в этом процессе?
2. Что активно делала Комиссия, чтобы добиться мирных переговоров между Украиной и Россией - помимо поставок оружия, которые только разжигают войну?
3. Ожидает ли Комиссия затягивания войны благодаря поставкам оружия из ЕС? Если нет, то почему?
Отмечается, что ответы на поставленные вопросы депутаты хотят получить в письменном виде.
В ноябре прошлого глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что страна могла еще весной 2022 года заключить соглашение с Россией. Но Борис Джонсон, возглавлявший в то время правительство Великобритании, убедил Киев продолжать боевые действия.
- РИА Новости, 1920, 22.03.2024
22 марта, 12:50
В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституциейВладимиру Зеленскому осталось менее двух месяцев до того момента, как его легитимность на посту президента будет поставлена под сомнение. Фактическая узурпация власти может иметь серьезные последствия как для самого главы украинского государства, так и для страны в целом
 
НовостиУкраинаРоссияАвстрияРоберт ФицоЕврокомиссияЕвропарламентЕСБорис ДжонсонДавид Арахамияпереговорыпоставкивооружение
 
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10:46Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине
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