https://ukraina.ru/20240328/1054143687.html

А что будет, если наступит шок? Украинские эксперты о возможных сценариях военного будущего своей страны

А что будет, если наступит шок? Украинские эксперты о возможных сценариях военного будущего своей страны - 28.03.2024 Украина.ру

А что будет, если наступит шок? Украинские эксперты о возможных сценариях военного будущего своей страны

На Украине обсуждают угрозу летнего наступления России и то, какими могут быть последствия для Киева теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, к чему готовиться. Ранее в Москве указали на некоторые детали, свидетельствующие о том, что в произошедшем есть "украинский след"

2024-03-28T05:14

2024-03-28T05:14

2024-03-28T07:14

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что за терактом стоит Украина. Директор ФСБ Александр Бортников рассказал журналисту Павлу Зарубину, что первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают "украинский след"."Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так", – приводит РИА "Новости" слова директора ФСБ.Бортников также заявил, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, равно как и все, кто совершает преступления против России и российских граждан, являются законной целью для ВС РФ, а СБУ нужно признать террористической организацией.Теперь на Украине задаются вопросом — чего ждать, каким будет ответ России? Теракт в Подмосковье может привести к активизации боевых действий и мобилизует российское общество, но у русских и без этого нет и не было проблем с мобилизацией, считает снайпер ВСУ Константин Прошинский. По его мнению, воевать российские граждане идут исключительно ради денег, поскольку "население в большей части страны живет очень бедно, они не видели никогда каких-то реальных нормальных денег, им там что-то предлагают, они соглашаются".Снайпер продолжил западные нарративы, которыми власть пичкает население: "Поэтому мы прекрасно понимаем, что они соберут там 100 000, 300 000 – сколько надо они соберут, это не проблема для них". По мнению Прошинского, русские пойдут в наступление, и главные события развернутся достаточно скоро – все будет решаться на поле боя до конца 2024 года.По его словам, к концу этого года или в первой половине 2025 года последует "некая заморозка активных действий на фронте". Поэтому русские постараются к этому времени "взять себе как можно больше", сказал украинский военный в эфире ютуб-канала украинского политолога Юрия Романенко.За деньги воюют русские или из других соображений, но Прошинский ранее отмечал, что недооценивать их нельзя – "позиции очень жестко держат".Он также рассказал, что в ВСУ начали привыкать к западной технике, а сейчас, когда помощь Запада притормозилась, украинские военнослужащие испытывают сложности. И лето 2024 года будет для них "более жесткое", чем в 2022 и 2023 годах.Тяжелые времена для Украины уже начались. Удары ВС РФ становятся интенсивнее. Вполне возможно, что Киев будут подталкивать к переговорам. Не все на Украине на это согласны, поскольку выполнение требований России (нейтралитет и внеблоковость Украины) равно капитуляции Киева. Об этом сказал в эфире "5-го канала" украинский журналист, телеведущий и общественный деятель Виталий Гайдукевич."Если такое решение с такими условиями будет где-то одобрено, ну, мне кажется, что часть людей, особенно тех людей: которых коснулась эта война сполна, те, кто были на войне в самых горячих точках, те, кто были в ВСУ и для ВСУ жили эти два года – для этого среза населения это будет шок", – сказал журналист. По его словам, он не исключает, что кто-то из них может прибегнуть к каким-то радикальным действиям.Гайдукевич продолжил: "Будет шок для всех. А для многих будет шок пассивный, когда люди могут психануть и сказать: "каждый из нас сделал все, что мог сделать для этого государства… но в силу определенных обстоятельств, в силу беспомощных действий власти и так далее, государственность как таковая прекращает свое существование, и люди будут спасать свои семьи".По мнению украинского деятеля, в таком случае "начнется какая-то чрезвычайно мощная волна эмиграции". Он добавил, что это "это такой фатальный сценарий", при котором кто-то уедет, а кто-то захочет отомстить. И "некоторые виновники просто не успеют убежать", на эмоциях начнутся суды Линча. При этом не будет партизанской войны, поскольку не будет оккупации – зачем, если Украина уже капитулировала, считает Гайдукевич.Но пока продолжаются боевые действия, наблюдается эскалация. Наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, и это имеет глубокий смысл, считает украинский военный эксперт Олег Стариков."Бьют туда - энергетика для чего нужна? Для заводов, для производства боевой и военной техники", - пояснил эксперт в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, "даже если дома дроны собирать, как вице-премьер-министр Фёдоров говорил, всё равно нужен свет"."Как мы без электричества будем работать? Никак. Станции GPS точно так же на электричестве, точно так же и заводы. То же самое – железная дорога, переброска войск. А электричества нету. Переводить на дрова? Паровозы, Гражданская война 1917-1921 год? Это же должен кто-то кидать туда уголь или дрова. Ты же танки не перевезёшь, один трейлер – один танк, а попробуй, где этих трейлеров понаберёшь", - пожаловался военный эксперт.Напомним, Вооруженные силы России 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам киевского режима. В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема Украины подверглась крупневшей атаке за все время, комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны. Министр энергетики страны Герман Галущенко отметил, что в результате ударов ВС РФ повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах Украины.Быстро восстановить энергосистему не получится. Так, генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил (его слова приводит телеканал "Eспресо"), что для восстановления пострадавшей от ударов ДнепроГЭС потребуются годы. Впрочем, как сказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, украинский стороне не стоит переживать – "ДнепроГЭС обязательно будет восстановлена, и восстановлена именно Россией после освобождения города Запорожья от оккупации нацистами".Он добавил, что для этого "у России есть все необходимые технологии, проектные решения и специалисты".* Внесён в России в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240327/1054117918.html

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Сергей Зуев

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